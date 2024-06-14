13.06.2024, 11:04 7106
Санкции в отношении российских бирж прокомментировали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Нацбанке прокомментировали информацию о введении санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в России.
В связи с введением санкций, Национальный банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке. Торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме", - заявили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
Там отметили, что курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно.
Цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель", - отметили в Нацбанке.
Санкции ввело управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control) в отношении ПАО "Московская биржа" (далее - MOEX), российского Национального клирингового центра (НКЦ) и российского Национального расчетного депозитария.
Ограничения также прокомментировали на сайте KASE.
По состоянию на 01 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения санкций только к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра KASE", - сообщили на сайте биржи.
Там отметили, что биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом.
новости по теме
13.06.2024, 11:46 6556
Инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза - глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс, поддержав экономический рост и одновременно значительно снизив инфляцию, заявил сегодня на пленарном заседании сената глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
Казахстану, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность, в 2023 году удалось обеспечить экономический рост на уровне 5,1% - выше роста мирового ВВП. Динамика внутреннего спроса в 2023 году демонстрировала устойчивые темпы роста. Так, расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 4,5%. Валовое накопление основного капитала выросло на 20,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. Рост инвестиций наблюдался практически во всех секторах экономики", - подчеркнул глава Нацбанка.
В то же время, по его словам, высокие темпы потребительского и инвестиционного спроса способствовали ускорению роста импорта в 2023 году на 17,9%. Экспорт снизился на 6,7% вследствие снижения цен на сырье.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка, антиинфляционных мер правительства и на фоне стабилизации внешних цен инфляция в Казахстане снизилась более чем в 2 раза до 9,8% с максимума 21,3% в феврале 2023 года. Тренд на стабилизацию инфляционных процессов позволил нам постепенно снизить базовую ставку в 2023 году с 16,75% до 15,75%. В текущем году мы снизили ставку до 14,5%", - заявил Сулейменов.
Несмотря на это, инфляция все еще находится выше целевого уровня. Сохраняются проинфляционные риски.
Среди рисков особого внимания требуют внутренний потребительский и инвестиционный спрос, инфляционные ожидания, повышение регулируемых цен и фискальные расходы", - пояснил глава Нацбанка.
В частности, Сулейменов затронул тему повышения тарифов.
Модернизация инфраструктуры ЖКХ - назревшая и необходимая мера. Мы, как Нацбанк, поддерживаем ее и не реагируем ставкой на прямые эффекты от повышения тарифов, при этом внимательно отслеживая вторичные эффекты. Полагаем, что программа "Тариф в обмен на инвестиции" должна сказаться положительно на экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем важно обеспечить реализацию новой тарифной политики на принципах прозрачности, подотчетности и публичности. Собранные в результате повышения тарифов деньги должны быть целевым образом использованы на эффективное обновление фондов. Иначе в будущем опять потребуется повышение тарифов с соответствующим эффектом на инфляцию", - считает Сулейменов.
На инфляцию, по его мнению, влияет также высокий объем трат и трансфертов из Нацфонда.
Более важным, на наш взгляд, показателем является ненефтяной дефицит. В прошлом году он составил 8,3%. В этой связи как никогда важна проводимая правительством и парламентом работа над новыми бюджетным и налоговым кодексом. Здоровая и контрцикличная фискальная политика создаст долгосрочную основу для экономического роста и низкой стабильной инфляции. В этом контексте считаем важным таргетировать именно ненефтяной дефицит", - подчеркнул Сулейменов.
Он пообещал, что Нацбанк продолжит дезинфляционную денежно-кредитную политику для достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
Он отметил и другие позитивные тенденции:
- по итогам 2023 года курс тенге укрепился на 1,7%;
- привлекательные процентные ставки по тенговым активам на фоне проводимой монетарной политики позволили достичь рекордного уровня депозитов 34,7 трлн тенге к концу 2023 года. Рост депозитов составил 3,7 трлн тенге или 12%;
- долларизация депозитов снизилась до исторически низкого уровня 23,2%;
- активы Национального фонда увеличились до 60 млрд долл. Получен рекордный инвестиционный доход в размере 6,2 млрд долл. или 11,4% годовых;
- золотовалютные резервы показали рост почти на 1 млрд, составив 36 млрд долларов;
- пенсионные активы ЕНПФ под управлением Нацбанка увеличились на 3,2 трлн тенге до 17,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода составил 1,6 трлн тенге, показав годовой рост на 76% или 690 млрд тенге;
- доходность пенсионных активов за прошлый год сложилась на уровне 10,1%;
- кредитование экономики в расширенном определении в 2023 году выросло на 20,3%, до 29,8 трлн тенге. Кредиты бизнесу выросли на 14,1%, до 16,5 трлн тенге;
- займы малому предпринимательству выросли на 26,2%;
- за 2023 год Нацбанком проведено операций на общую сумму 980,3 трлн тенге, а показатель доступности превысил 99,95%, что соответствует лучшей мировой практике.
Также Сулейменов заявил о дальнейшем выстраивании национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
В прошлом году мы в пилотном режиме запустили отдельные компоненты НЦФИ - цифровой тенге, платформу Open API, Антифрод-центр. Пользуюсь случаем, хочу поблагодарить депутатский корпус за поддержку инициатив Национального банка по законодательному закреплению основ работы Антифрод-центра, что позволит нам уже в июле полноценно его запустить", - заявил, обращаясь к депутатам, Сулейменов.
Он добавил, что Нацбанк продолжит активную работу с правительством для обеспечения макроэкономической стабильности и снижения инфляции.
05.06.2024, 13:35 30086
Почти 500 млрд тенге бюджетных средств неэффективно использовали в 2023 году
Рассказать друзьям
Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге, сообщил сегодня в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
В правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной - 32 физических и юридических лица. В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге", - рассказал Смаилов.
В пример он привел освоение средств по проектам "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".
По первому нацпроекту финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. По второму проекту не завершено проектирование по 227 объектам, на начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17% объектов.
Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств", - подчеркнул глава палаты.
По результатам аудита в 4 областях - Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской - отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27% бюджетных инвестиционных проектов.
Реализация отдельных проектов длится до 10 лет. По несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание суммарно более чем на 60%. По остальным только предстоит узнать, во что выльется нерасторопность регионов в реализации важных инженерных и инфраструктурных проектов", - рассказал Смаилов.
При этом, по его словам, оплата за невыполненный объем работы почти на 3,4 млрд тенге уже произведена.
Глава палаты подчеркнул, что в реализации бюджетных инвестиционных проектов нужно навести порядок. В частности, прекратить повсеместную практику затягивания сроков исполнения и удорожания проектов.
Он также назвал вопиющим фактом то, что субъекты квазигоссектора, участвуя в реализации общестрановых задач, только за 2023 год из республиканского бюджета получили финансирование почти на 1,2 трлн тенге, при этом неиспользованный ими остаток по итогам года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность при планировании бюджета и его исполнении наравне с государственными органами - на площадке парламента", - заявил Смаилов.
По его мнению, в стране должен заработать механизм возврата неиспользованных средств, ранее выделенных на увеличение уставного капитала. Также необходимо прекратить практику их накопления на контрольных счетах.
04.06.2024, 10:39 33986
В Казахстане задолженность по кредитам перед банками выросла
Рассказать друзьям
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по состоянию на 1 мая 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 959 млрд тенге (на 1 января 2024 года - 2,9%, или 864 млрд тенге). Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,3%, или 286 млрд тенге, населению - 3,8%, или 672 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,7% (на 1 января 2024 года - 75,9%)", - говорится в сообщении.
Кредиты населению составили 17,8 трлн тенге, увеличившись за апрель 2024 года на 1,2% (с начала 2024 года рост на 6,4%).
Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,4%, до 11,1 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,6%, до 5,5 трлн тенге", - отметили в агентстве.
Кредиты экономике за апрель увеличились на 1,4%, до 29,1 трлн тенге (с начала года рост на 4,2%). Кредиты субъектам бизнеса за апрель увеличились на 1,8%, до 11,4 трлн тенге (с начала года рост на 0,9%).
В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,5% (в марте - 19,3%), населению - 19,8% (в марте - 19,1%).
По состоянию на 1 мая 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков. Активы банковского сектора на 1 мая составили 52,4 трлн тенге.
30.05.2024, 20:39 43701
В Нацбанке обратились к казахстанцам в связи с выпуском новой 10-тысячной купюры
Фото: Нацбанк РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового образца.
Это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
В массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.
Новые банкноты в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 28 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать бессрочно.
Ранее сообщалось, что новые банкноты будут вводиться в обращение в течение нескольких лет.
21.05.2024, 09:51 63206
Катарский банк покупает Bereke Bank
Фото: Bereke Bank
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Катарский Lesha Bank покупает Bereke Bank за 65 млрд тенге. Договор купли-продажи заключен 31 марта 2024 года, сообщается на сайте катарского банка.
По данным банка, к соглашению применяются предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи, включая предварительное условие для вступления соглашения в силу через получение от холдинга "Байтерек" необходимого одобрения.
Отмечается, что это одобрение получено. Теперь необходимо разрешение регулирующих и надзорных органов.
16.05.2024, 10:35 74171
ЕАБР направил $1 млн на устранение последствий паводков в Казахстане
Также ЕАБР принял решение провести годовое собрание и бизнес-форум в сокращенном формате
Рассказать друзьям
Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение направить финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана, сообщили в пресс-службе банка.
Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере $1 млн на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Помимо этого, ЕАБР принял решение провести годовое собрание и бизнес-форум в 2024 году в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
10.05.2024, 13:22 87081
Грандиозный музыкальный OYU Fest пройдет при поддержке Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фестиваль современной казахстанской музыки OYU Fest в этом году пройдет при поддержке генерального партнера - инновационной компании Kaspi.kz. Гости фестиваля увидят выступления топовых казахстанских исполнителей и узнают новые имена талантливых молодых музыкантов из разных регионов Казахстана.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Мы с удовольствием поддерживаем отечественные проекты, которые объединяют людей вокруг музыки, спорта, здорового образа жизни. Kaspi.kz уже много лет является генеральным партнером Алматы Марафона, фестиваля The Spirit of Tengri, проекта Qazaq National Parks и других. Нам очень понравилась идея OYU Fest - дать дорогу молодым талантливым исполнителям современной казахстанской музыки. Мы хотим, чтобы еще больше людей в стране и по всему миру познакомились с современной музыкой из Казахстана".
Айсултан Сеитов - основатель проекта OYU и QARA studios:
OYU родился в начале 2021 года как проект по исследованию современной музыки Центральной Азии, в частности, музыки Казахстана. Проект обрел популярность среди молодежи с первых же дней и дал возможность реализоваться новым музыкантам, и, также, возвратить больших артистов прошлого. OYU Live стал новой площадкой для развития индустрии, привнес новые стандарты, возродил любовь к казахстанской музыке. Спустя год мы запустили OYU Fest - эта была наша инициатива, где мы даем дань уважения и любви к музыке в целом. В этом году фестиваль пройдет уже в третий раз, и мы рады, что с нами казахстанская компания Kaspi.kz. Благодаря этому партнерству мы сможем поддержать еще больше талантливых музыкантов, развивать культуру фестивалей в Казахстане и сделать классную качественную музыку более доступной для всех".
Фестиваль пройдет 1 июня на Первомайских прудах в Алматы и 27 июля - в гольф-клубе "Астана". Будет легендарный лайн-ап: "Dequine", "Shiza", "Ayau", "Aikyn", "Kunzharyq", "Marhaba Säbi" и другие звезды современной музыки.
Гостей фестиваля также ждут традиционные развлечения: алтыбакан, асык, батуты, детские аниматоры, guitar hero, интерактивные конкурсы от партнеров фестиваля и много вкусного от любимых ресторанов Алматы и Астаны.
04.05.2024, 10:09 99126
В Казахстане за формальный техосмотр планируют увеличить штраф
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Предусмотрены изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" в части увеличения штрафов за формальный технический осмотр с 30 до 100 МРП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.
Последствия формального проведения (не проведения) технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению, что влечет за собой рост уровня дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. В этой связи штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение", - отмечают специалисты.
За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.
Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.
Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в два раза.
По данным ведомства, на сегодняшний день на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.
Читаемое
14.06.2024, 08:19Состоялось первое заседание по петиции против утильсбора 14.06.2024, 09:5113566В МВД рассказали о законе о бытовом насилии 14.06.2024, 11:1511661Парламент в первом чтении одобрил поправки в закон о статусе судей 14.06.2024, 11:2710231В аэропорту Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал 14.06.2024, 11:0810046Движение большегрузов по автодорогам ограничат в Казахстане 08.06.2024, 11:20189806В Шымкенте частично обрушился автомобильный мост 08.06.2024, 11:51188796Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 08.06.2024, 10:13188191Пожар произошел в резервате "Семей орманы" 07.06.2024, 14:09180571Дополнительный выходной 17 июня отменили в Казахстане 07.06.2024, 14:53176796Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов 22.05.2024, 16:05346566Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 16.05.2024, 16:15322596В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений313871Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 20.05.2024, 20:03304801Движение по трассе Атырау - Индер закрывают 20.05.2024, 18:58297941Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?