01.01.2024, 11:54 9791
Новый взнос в пенсионный фонд появился в Казахстане
Обязательные пенсионные взносы будут вноситься только за работников, родившихся после 1 января 1975 года
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года начнется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в текущем году до 5% к 2028 году. Таким образом, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года", - рассказали в ЕНПФ.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР:
- с 1 января 2024 года - в размере 1,5%;
- с 1 января 2025 года - в размере 2,5%;
- с 1 января 2026 года - в размере 3,5%;
- с 1 января 2027 года - в размере 4,5%;
- с 1 января 2028 года - в размере 5%.
Ежемесячный доход работника при этом должен быть не менее 1 и не более 50 МРЗП (минимального размера заработной платы), установленного на соответствующий финансовый год.
Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, его доля с заработной платы составляет:
- с 1 января 2024 года - 7%;
- с 1 января 2025 года - 10,5%;
- с 1 января 2026 года - 14,1%;
- с 1 января 2027 года - 17,4%;
- с 1 января 2028 года - 19%.
По данным ЕНПФ, перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) производится агентом путем безналичных платежей.
Лица, занимающиеся ЧП, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ.
Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Напомним, с 1 января этого года минимальный размер заработной платы (МЗРП) в Казахстане составляет 85 тысяч тенге.
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01.01.2024, 12:35 9251
В Казахстане завершился период применения ЕСП
Единый совокупный платеж вводился временно на 5 лет
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 декабря 2023 года завершился период применения единого совокупного платежа (ЕСП). В Комитете государственных доходов рассказали, как с 2024 года сдающим в аренду квартиры гражданам можно оплачивать налоги.
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.
С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима.
Например:
специальный налоговый режим (СНР) на основе патента - ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;
СНР на основе упрощенной декларации - ставка ИПН 1,5%, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;
СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.
При этом необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы - 7000 тенге, социальные отчисления - 2450 тенге, взносы на медицинское страхование - 4900 тенге);
2) без регистрации ИП:
представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;
при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы - 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 2% от суммы полученного дохода.
Стоит отметить, что с 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
За несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.
01.01.2024, 10:36 10506
В Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования: кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию должны представлять руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.
Как напомнили в Комитете государственных доходов Минфина РК, с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. С этого момента "входную" декларацию начали представлять госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги - порядка 580 тысяч физических лиц.
На втором этапе, в 2023 году, декларацию представили работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги -порядка 2,1 млн человек.
На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это коснется порядка 3,9 млн физлиц.
На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, декларацию представят остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Планируется охватить более 6,4 млн физических лиц.
Всего в систему всеобщего декларирования должны войти около 13 млн человек, отметили в комитете.
Какие сведения указать в декларации
Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Такие как:
• недвижимость и транспорт за рубежом;
• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов США (1000 МРП);
• доля участия в иностранной компании;
• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
• договор долевого участия (доля в жилом здании);
• инвестиционное золото (золото в слитках);
• объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
• наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
• нотариально заверенные договора займов с другими лицами. Нотариально заверить такую задолженность можно до подачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года). При этом факт передачи денег должен быть совершен до 31 декабря 2023 года.
• другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другие) - оценку нужно сделать до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.
В ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:
• доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и другие);
• налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей);
• приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и другие);
• источники приобретения дорогостоящего имущества;
• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и другие);
• договор долевого участия (доля в жилом здании);
• инвестиционное золото (золото в слитках);
• нотариально заверенные договора займов физических лиц;
• доля участия в иностранной компании;
• недвижимость и транспорт за рубежом;
• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов США (1000 МРП).
Нужно ли декларировать подарки
Во "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) ценные подарки декларируются если они получены в виде:
• недвижимости и транспорта, зарегистрированные за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;
• наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);
• доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота, объекта интеллектуальной собственности
• другого имущества - отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,4 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должны быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В ежегодной декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) ценные подарки отражаются если получены в виде:
• недвижимости, транспорта, доли в иностранной компании, ценных бумаг и другого имущества, зарегистрированного за рубежом
• денег как доход, подлежащий обложению самостоятельно
• безвозмездно полученного имущества, находящегося в Республике Казахстан и за рубежом. Сведения о безвозмездном получении указывают государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.
Если подарки получены от физических лиц и не предназначены для использования в предпринимательских целях, то подоходным налогом они не облагаются.
Как задекларировать домашних и сельскохозяйственных животных
В декларации об активах и обязательствах граждане по желанию могут задекларировать дорогие породы животных и птиц, стоимость которых превышает стоимость 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу.
Например, породистый скакун, экзотическое животное или птица. Животные и птицы для разведения или использования в собственных нуждах декларировать не нужно. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получат от уполномоченных органов", - уточнил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Нуржан Куандыков.
Способы и срок представления декларации
Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения e-salyqАzamat, Halyk, Bank Centercredit. Около 99% граждан представили декларации в электронном виде. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.
Как подготовиться к всеобщему декларированию
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации следовало до 31 декабря 2023 года:
подготовить соответствующие подтверждающие документы;
разместить денежные средства (свыше 10 000 МРП - 34,5 млн тенге) на банковских счетах;
проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:
1) по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;
2) по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;
3) по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;
4) по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu;
По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.
Административная ответственность физических лиц
За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП).
За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз - предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП).
За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года - штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - штраф в размере 300%.
Как проводится налоговый контроль доходов физических лиц
Вначале проводится камеральный контроль - мониторинг расходов физических лиц следующим образом: проверяется наличие/отсутствие декларации и выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов.
Затем в отношении граждан не устранившим нарушения по итогам камерального контроля проводится налоговая проверка.
27.12.2023, 10:43 33716
Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев
С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы составит 85 тысяч тенге
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в целях реализации поручения главы государства размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане будет увеличен с 70 тысяч до 85 тысяч тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тысяч бюджетников", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.
Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК "О республиканском бюджете".
Ранее сообщалось, что в Казахстане повысят МЗП и введут спецвыплаты для работающих во вредных условиях.
25.12.2023, 20:05 47241
В Казахстане появилась новая пятитысячная купюра
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана с 25 декабря 2023 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге нового образца, сообщает пресс-служба регулятора.
Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах сакского стиля, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны - от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Новые банкноты номиналом 5000 поступят в оборот 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года.
В массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования необходимо определенное время.
25.12.2023, 10:09 50891
На сколько будут повышены пенсии и пособия в 2024 году в Казахстане
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году - 120 838 тенге).
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течении пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составит 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составит 45 578 тенге.
Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2024 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличатся со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4-го и более ребенка - с 217 350 до 232 596 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми - со 138 000 до 147 680 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы будет увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы - с 71 398 до 76 397 тенге, III группы - с 48 681 до 52 089 тенге.
Также на 7% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Как сообщалось ранее, новый взнос в пенсионный фонд появится в 2024 году в Казахстане.
22.12.2023, 15:08 59506
КГД уточнил детали отражения наличных денег в рамках всеобщего декларирования
Каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов дали разъяснения по отражению наличных денег при заполнении декларации о доходах.
Как отметили в КГД, учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.
Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков (статья 26 Налогового кодекса). Данное требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (пункт 2 статьи 18 Конституции)", - пояснили налоговики.
В этой связи нормы закона "О банках и банковской деятельности" (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения.
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", - подчеркнули в комитете.
По информации КГД, доля безналичных платежей по итогам 9 месяцев в Казахстане выросла до 86% (в прошлом году - 82%), это данные Ассоциации финансистов Казахстана.
Отмечается, что помимо взрослых безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей.
Сохранность банковских вкладов граждан обеспечивается государственной системой гарантирования вкладов, в которой участвуют 19 банков. Возврат депозитов в размере 20 млн тенге гарантируется государством. Размещение денег на депозитах гарантирует не только их сохранность, но и защиту от инфляции. В этой связи, количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов составил 18,6 трлн тенге. Государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банках-участниках системы гарантирования вкладов", - сказано в сообщении ведомства.
Как подготовиться к всеобщему декларированию в 2024 году.
13.12.2023, 10:25 79486
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 930,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 103,1 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 декабря 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 328 тысяч человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 950 тенге, базовой пенсии - 37 888 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось, что ЕНПФ установил пороги достаточности для использования пенсионных накоплений в 2024 году.
12.12.2023, 09:58 83856
ЕНПФ установил пороги достаточности для использования пенсионных накоплений в 2024 году
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2024 год не повысились и остались на уровне 2023 года. Об этом сообщили в ЕНПФ.
По данным ЕНПФ, сохранение размеров порогов минимальной достаточности на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2023 годом) отчасти связано с повышением прогнозной годовой процентной ставки доходности.
Таким образом, с учетом утвержденных социально-экономических показателей и прогнозных расчетов размеры ПМД на 2024 год сохранятся на текущем уровне", - отметили в ЕНПФ.
Напомним, что порог минимальной достаточности - это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии, не ниже размера минимальной пенсии. Другими словами - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой выплаты пенсию не менее размера минимальной пенсии.
Пороги минимальной достаточноcти на 2024 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ, рассчитанные согласно методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, которые действуют с 1 января 2024 года:
Ранее сообщалось, что новый взнос в пенсионный фонд появится в 2024 году в Казахстане.
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Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?