Обменным пунктам разрешили выкупать у населения золотые слитки, выпущенные до 2017 года

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В соответствии с внесенными изменениями в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, небанковским обменным пунктам предоставлено право выкупать у населения мерные слитки аффинированного золота, выпущенные Национальным банком Казахстана до 2017 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые нормы вступили в силу со 2 июня 2021 года. Прежде небанковские обменные пункты продавали и выкупали у населения исключительно золотые слитки, выпущенные в 2017 году и после", - сообщили в Нацбанке РК.

Как отметили в Нацбанке, золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами.

Напомним, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена НБК в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 52 967 золотых слитков общим весом 1,88 тонн, а на обратный выкуп сданы 147 мерных слитков общей массой 4,2 килограмма.

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