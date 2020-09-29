Обрушился курс российского рубля

Москва. 28 сентября. Kazakhstan Today - Курс российского рубля на торгах усилил снижение - доллар впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей, передает Kazakhstan Today.

К 13.23 по времени Нур-Султана курс американской валюты расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 78,93 рубля, а незадолго до этого преодолел планку в 79 рублей. Курс евро растет на 83 копейки - до 91,76 рубля, это максимум с января 2016 года, сообщает РИА "Новости"

На российскую валюту оказывает влияние ситуация на рынке нефти: декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют более чем на процент, опускаясь ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI - на 0,77 процента, ниже 40 долларов.

По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев COVID-19 во всем мире может привести к ужесточению карантинных мер, а это негативно отразится на восстановлении мировой экономики и, следовательно, на спросе на топливо.

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