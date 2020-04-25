Пенсионные активы ЕНПФ с начала года увеличились на 8%

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Пенсионные активы АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) за первый квартал 2020 года увеличились на 879 млрд тенге. Таким образом, пенсионные накопления наших граждан превысили 11,7 трлн тенге, рост с начала 2020 года составил 8%, передает Kazakhstan Today.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) и составила 11,4 трлн тенге, увеличившись за последние 12 месяцев на 21%. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 272,3 млрд тенге (рост 30%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) превысила 2 млрд тенге (рост 10%)", - сообщили в фонде.

Отметим, общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов АО "ЕНПФ" превысило 10 млн, а точнее - 10 698 980 единиц. Рост с апреля прошлого года составил 3%. Большую часть ИПС по-прежнему составляют обязательные пенсионные взносы - 10,1 млн, далее идут обязательные профессиональные пенсионные взносы - 514,8 тыс. счетов. Продолжают уверенный рост и добровольные пенсионные взносы, их в ЕНПФ на 1 апреля 2020 года насчитывается 55 371 счетов.

На счета вкладчиков в первом квартале 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 261,9 млрд тенге, что превысило показатели за первые 3 месяца 2019 года на 19%. Выплаты составили 45 млрд тенге, большая их часть приходилась на выплаты по возрасту (16,7 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (11,6 млрд тенге), переводы в страховые организации (8,4 млрд тенге), наследникам (7,1 млрд тенге), на погребение (0,8 млрд тенге).

Особо стоит подчеркнуть, что с начала 2020 года по состоянию на 1 апреля на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 661,7 млрд тенге инвестиционного дохода, что на 564,8 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что за первый квартал 2019 года чистый инвестиционный доход составил всего 96,9 млрд тенге. При этом важно помнить, что в результате инвестиционной деятельности вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода всегда может варьироваться и его необходимо рассматривать в долгосрочной перспективе.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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