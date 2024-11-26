25.11.2024, 16:33 2931

Пенсионные активы казахстанцев за год выросли на 4,4 трлн тенге

В настоящее время сумма активов составляет 21,6 трлн тенге
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 ноября 2024 года составили 21,6 трлн тенге.

Рост за 10 месяцев текущего года превысил 3,7 трлн тенге (20,8%). За год пенсионные активы увеличились на сумму порядка 4,4 трлн тенге (или на 25,3%).

По состоянию на 1 ноября 2024 года пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) составили более 20,7 трлн тенге (прирост за год - 24,5%, с начала года - 19,9%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ сформирована в размере порядка 633,8 млрд тенге, показав рост за год на 15,3%, с начала текущего года - на 11,5%. Самый большой прирост (47,3% за год, 39,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил более 7,3 млрд тенге", - сообщает ЕНПФ.


На пенсионные счета вкладчиков (получателей) с 1 января 2024 года поступают дополнительные средства - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 10 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 194,9 млрд тенге.

Поступления

Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев 2024 года составили более 2,2 трлн тенге (рост на 29,7% или 514,6 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

Рост показывают все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.11.2024 г. поступило порядка 2 трлн тенге (это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), по учету ОППВ - 94,5 млрд тенге (рост на 19,8%), ДПВ - 2,6 млрд тенге (рост на 38,0%). Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 01.11.2024 составил порядка 2,4 трлн тенге. Его объем увеличился более чем на 1,1 трлн тенге (или на 92,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет источник.


Выплаты и переводы

Выплаты по всем видам взносов и переводы в страховые организации из ЕНПФ за 10 месяцев 2024 года составили порядка 990 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода почти в 2 раза.

429,1 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 171,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 39,8%.

За 10 месяцев с начала года также осуществлены выплаты по наследству - 50,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК -33,9 млрд тенге, лицам с инвалидностью - более 2,5 млрд тенге, на погребение - порядка 8,4 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 294,1 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 945 752 тенге.

Количество ИПС

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2024 года составило 16,9 млн единиц (количество счетов с начала года выросло на более чем 4,6 млн единиц, или 37,5%, за год - на 37,9%). При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 ноября 2024 г. составило порядка 12,5 млн единиц, из них: более 11,1 млн - по ОПВ, 705,8 тыс. - по ОППВ, порядка 433,5 тыс. - по ДПВ", - сообщает фонд.


Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило порядка 4,5 млн единиц.

Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов республики, размещена на сайте enpf.kz в разделе "Показатели".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЕНПФРКПенсиипенсионные

новости по теме

21.11.2024, 18:09 19986

Российский ВТБ запустил мгновенные переводов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане

Комиссия за перевод составляет 0,5%
Москва. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Российский банк ВТБ запустил мгновенные онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.

Теперь розничные клиенты банка в России могут легко и выгодно отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге. Услуга позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией в тенге. Комиссия за перевод составляет 0,5%, диапазон суммы перевода - от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов.

Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами, и мы стремимся к тому, чтобы независимый "финансовый мост" между нашими странами был надежным, доступным и удобным для всех пользователей. Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России", - отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.


Напомним, в прошлом году ВТБ запустил переводы по картам "Мир" из Казахстана.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗапускПереводыВТБ
21.11.2024, 12:09 21936

Ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда одобрили сенаторы

Средства направят в республиканский бюджет для выполнения государственных обязательств
Ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда одобрили сенаторы
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат Казахстана одобрил закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы", сообщила пресс-служба верхней палаты.

Согласно закону, в 2025, 2026 и 2027 годах из Нацфонда в республиканский бюджет будут изымать по 2 трлн тенге ежегодно.

Также в законе установлен размер цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:

  • 2025 год - 42,3 доллара США за баррель;
  • 2026 год - 41 доллар США за баррель;
  • 2027 год - 39,4 доллара США за баррель.

Гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств", - уточнили в сенате.


Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и реализовать стабилизационную функцию Национального фонда.

В начале ноября сообщалось, что государственный долг Казахстана вырос на 6,5%, до $63,7 млрд.

Ранее Нацбанк заявил, что изъятия средств из Нацфонда превышают поступления. Баланс поступлений и изъятий остается отрицательным.
 
15.11.2024, 17:31 42751

Глава ЕАБР вошел в состав совета директоров ADFIAP

Николай Подгузов подчеркнул важность преодоления уникальных вызовов, стоящих перед Евразийским регионом
Глава ЕАБР вошел в состав совета директоров ADFIAP
Фото: ЕАБР
Денпасар. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY -  Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов избран в состав совета директоров Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом было объявлено на XVII Международном форуме руководителей организаций ADFIAP.

Совет директоров ADFIAP рад объявить о включении в его состав нового авторитетного участника, господина Николая Подгузова, который занимает должность председателя правления Евразийского банка развития и обладает богатым опытом и знаниями в сфере финансированияпроектов развития. Его назначение подтверждает готовность ADFIAP расширять свою сеть и укреплять сотрудничество в регионе Центральной Азии, который играет ключевую роль в формировании будущего финансирования развития. Совет директоров рассчитывает, что господин Подгузов внесет ценный вклад в продвижение миссии и целей ADFIAP", - цитирует пресс-служба ЕАБР заявление ADFIAP.


В рамках форума Николай Подгузов принял участие в панельной дискуссии "Устойчивое будущее: роль импакт-инвестиций в создании устойчивой инфраструктуры".

В своем выступлении председатель ЕАБР подчеркнул важность преодоления уникальных вызовов, стоящих перед Евразийским регионом, одновременно с содействием устойчивому росту и созданию надежной инфраструктуры. Он отметил концепцию "глокализации", согласно которой глобальные вызовы требуют решений, ориентированных на конкретные регионы. Кроме того, сообщается, что Центральная Азия, где находится штаб-квартира ЕАБР, сталкивается с рядом вызовов, характерных для региона в целом, включая необходимость быстрого экономического роста, повышения транспортной связности и управления водными ресурсами.

Сотрудничество между финансовыми институтами развития имеет важнейшее значение", - добавил Николай Подгузов, отметив потребность в сотрудничестве при реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые будут формировать устойчивое будущее Евразийского региона.


Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов . Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60% инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.

ADFIAP выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЕАБРсовет директоровADFIAP
15.11.2024, 13:00 44516

Межбанковский QR внедрят в Казахстане

Благодаря новшеству казахстанцы смогут производить оплату по QR-коду через терминал любого банка страны
Межбанковский QR внедрят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.

Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября в рамках Конгресса финансистов Казахстана в Алматы с участием двух банков второго уровня.

Сервис межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов национальной цифровой финансовой инфраструктуры (далее - НЦФИ), которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR-платежи", - отметили в Нацбанке.


Бизнесу внедрение межбанковских QR-платежей даст возможность сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны.

В свою очередь банки смогут оптимизировать затраты за счет снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платежные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ", - подчеркнули в Нацбанке.


На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников.

Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.
 
15.11.2024, 10:49 45781

Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету  

Цифровая инвестиционная монета появится в мобильном приложении AIX "TABYS"
Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету
Фото: Нацбанк
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана объявил о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта "Цифровая инвестиционная монета", передает корреспондент агентства.

Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.

Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным банком", - отметили в Нацбанке.


Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).

В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета" монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального банка.

Нацбанк

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамма.

Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные - тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS". Монеты будут выпускаться в блистерах.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День национальной валюты - тенге.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НацбанкЦифровизациямонета
13.11.2024, 10:58 52566

$1,15 млрд инвестирует Исламский банк развития в водную сферу Казахстана

Это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком
$1,15 млрд инвестирует Исламский банк развития в водную сферу Казахстана
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исламский банк развития инвестирует $1,15 млрд в водную сферу Казахстана. Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в Баку, сообщила пресс-служба правительства.

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.

Кроме того, Исламский банк развития выделит безвозмездный грант в размере $3,5 млн на развитие водной отрасли Казахстана.

Также ИБР примет участие в реализации разработанного Министерством водных ресурсов и ирригации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов". Ранее стороны подписали протокол переговоров по первому этапу проекта.

Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство 4 новых и реконструкцию 4 действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в городе Астане.

Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между ИБР и министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра водных ресурсов.

В том числе планируется техническое оснащение республиканского государственного предприятия "Казводхоз" и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.

Перед нами стоит задача по модернизации и адаптации водной инфраструктуры к происходящим климатическим изменениям. Финансирование таким авторитетным институтом, как Исламский банк развития, свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, выстроенной инвестиционной политике и проводимым социально-экономическим реформам", - отметил Нурлан Байбазаров.

 
12.11.2024, 10:56 57661

15% бонусов за шоппинг с Red+

Акция пройдет с 15 по 17 ноября по всему Казахстану
15% бонусов за шоппинг с Red+
Фото: Kaspi.kz
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для любителей шопинга с 15 по 17 ноября по всему Казахстану пройдет грандиозная акция. За любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.

В акции участвуют самые популярные бренды, такие, как Adidas, Bershka, Defacto, Intertop, FLO, Kimex, Koton, LC Waikiki, Mango, MonAmie, Oysho, Sportmaster, Stradivarius, Zara и многие другие. Список всех участников акции можно посмотреть в приложении Kaspi.kz

С началом холодного сезона казахстанцы традиционно покупают теплую одежду и обувь, модные аксессуары, товары для зимних видов спорта, подарки близким к Новому году. Покупайте самое лучшее для себя и своей семьи с Kaspi Red+ и получайте 15% бонусов!
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Kaspi.kzАкция
11.11.2024, 19:25 60926

Нацбанк продлил сроки обращения старых банкнот номиналом 5 тысяч тенге

Регулятор продлил период параллельного обращения до 24 сентября 2025 года
Нацбанк продлил сроки обращения старых банкнот номиналом 5 тысяч тенге
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Нацбанк РК продлил до 24 сентября 2025 года период параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года, сообщает пресс-служба НБ РК.
НБ РК

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК - бессрочно.

НБ РК

Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана", - подчеркнули в Нацбанке.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Нацбанкбанкноты

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?

      Архив опросов