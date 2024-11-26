Пенсионные активы казахстанцев за год выросли на 4,4 трлн тенге

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 ноября 2024 года составили 21,6 трлн тенге.





Рост за 10 месяцев текущего года превысил 3,7 трлн тенге (20,8%). За год пенсионные активы увеличились на сумму порядка 4,4 трлн тенге (или на 25,3%).





По состоянию на 1 ноября 2024 года пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) составили более 20,7 трлн тенге (прирост за год - 24,5%, с начала года - 19,9%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ сформирована в размере порядка 633,8 млрд тенге, показав рост за год на 15,3%, с начала текущего года - на 11,5%. Самый большой прирост (47,3% за год, 39,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил более 7,3 млрд тенге", - сообщает ЕНПФ.





На пенсионные счета вкладчиков (получателей) с 1 января 2024 года поступают дополнительные средства - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 10 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 194,9 млрд тенге.





Поступления





Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев 2024 года составили более 2,2 трлн тенге (рост на 29,7% или 514,6 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).





Рост показывают все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.11.2024 г. поступило порядка 2 трлн тенге (это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), по учету ОППВ - 94,5 млрд тенге (рост на 19,8%), ДПВ - 2,6 млрд тенге (рост на 38,0%). Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 01.11.2024 составил порядка 2,4 трлн тенге. Его объем увеличился более чем на 1,1 трлн тенге (или на 92,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет источник.





Выплаты и переводы





Выплаты по всем видам взносов и переводы в страховые организации из ЕНПФ за 10 месяцев 2024 года составили порядка 990 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода почти в 2 раза.





429,1 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.





Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 171,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 39,8%.





За 10 месяцев с начала года также осуществлены выплаты по наследству - 50,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК -33,9 млрд тенге, лицам с инвалидностью - более 2,5 млрд тенге, на погребение - порядка 8,4 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 294,1 млрд тенге.





Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 945 752 тенге.





Количество ИПС





Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2024 года составило 16,9 млн единиц (количество счетов с начала года выросло на более чем 4,6 млн единиц, или 37,5%, за год - на 37,9%). При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 ноября 2024 г. составило порядка 12,5 млн единиц, из них: более 11,1 млн - по ОПВ, 705,8 тыс. - по ОППВ, порядка 433,5 тыс. - по ДПВ", - сообщает фонд.





Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило порядка 4,5 млн единиц.





Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов республики, размещена на сайте enpf.kz в разделе "Показатели".