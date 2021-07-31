Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились за январь - июнь на 145,6 млрд тенге

АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2021 года составили 12 767,8 млрд тенге, уменьшившись за январь - июнь 2021 года на 145,6 млрд тенге, или на 1,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь - июнь 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 751,0 млрд тенге, до 6304,6 млрд тенге на 1 июля 2021 года, сообщает Национальный банк РК.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь - июнь 2021 года составила 1,7 трлн тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2021 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (39,6% и 25,9% от общего объема пенсионных активов, соответственно), отметили в Нацбанке.

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