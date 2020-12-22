Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ с начала года выросли почти на 2 трлн тенге

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - На 1 декабря 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,7 трлн тенге. С начала текущего года по 1 декабря 2020 года сумма увеличилась на 1,9 трлн тенге, или на 18%, передает Kazakhstan Today.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге (рост с начала 2020 года составил 18%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 309,6 млрд тенге (рост составил 26%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,2 млрд тенге (рост 11%)", - сообщили в ЕНПФ.

С 1 января 2020 года по состоянию на 1 декабря на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,13 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 531 млрд тенге (рост 88%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2020 года составило 11,6 млн единиц (рост с начала года составил 10%). Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 984 130 (рост 11%). Далее идут счета, сформированные за счёт обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 526 111 (рост 3%), постепенно растёт количество добровольных пенсионных взносов (ДПВ), их в ЕНПФ сейчас 57 211 (рост 5%).

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 958,8 млрд тенге, что превысило показатели за 11 месяцев 2019 года на 75,8 млрд, или 9%. Из общего объёма взносов, 95,5% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 915,6 млрд тенге (рост 9%), 42,7 млрд тенге (рост 9%) поступило по ОППВ, 480 млн тенге (рост 54%) было перечислено по ДПВ.

Выплаты составили 172,1 млрд тенге, большая часть которых, а именно 34%, приходилась на выплаты по возрасту (57,7 млрд тенге), переводы в страховые организации (42,9 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (34,1 млрд тенге), наследникам (32,01 млрд тенге), на погребение (3,96 млрд тенге), выплаты по инвалидности (1,4 млрд тенге).

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.

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