Перемещение денежных средств за пределы стран ЕАЭС будут отслеживать

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС", - заявил, представляя проект закона на заседании, министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары", - пояснил глава Минфина.
Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации", - добавил Жамаубаев.