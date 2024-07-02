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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 251 до 183 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США. Об этом сообщили в Нацбанке.





Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июнь составили 420 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день.





В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июне продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 293 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка.





Отмечается, что валютных интервенций в июне Национальный банк не проводил.





По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 450 до 550 млн долларов США.





Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов США.





В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - сообщили в Национальном банке.