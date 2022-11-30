Покупка и продажа валюты в Казахстане за месяц выросла на 30%

Сейчас средства квазигосударственных компаний не кредитуют реальный сектор экономики, а уходят на депозиты

Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, заявил в своем - Банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, заявил в своем депзапросе на имя генпрокурора и главы Антикора депутат Юрий Ли.





Известно, что имела место многолетняя непрозрачная деловая практика конвертации банковских депозитов субъектов квазигосударственного сектора в корпоративные ценные бумаги этих же банков, а также игра "народными деньгами" на Казахстанской фондовой бирже", - сообщил мажилисмен.





Банки второго уровня являются основными игроками на рынке ценных бумаг. По данным Казахстанской фондовой биржи сумма торгуемого государственного долга по состоянию на 1 октября 2022 года составила 19,5 трлн тенге", - сообщил Ли.





Он отметил, что, по сравнению с прошлым годом, сумма торгуемого государственного долга на Казахстанской фондовой бирже увеличилась почти на 2 трлн тенге.





По состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах фонда хранятся 907,5 млрд тенге, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на 213 млрд тенге или на 24%, это без учета остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг. Складывается впечатление, что банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета", - подчеркнул мажилисмен.





Еще одними бенефициарами от оригинального управления народными финансами являются иностранные кредиторы, заявил Ли. Так, 25 ноября текущего года стало известно о строительстве ветряной электростанции, в этой связи Фонд "Самрук-Казына" и АО "НК "Казмунайгаз" займут 1,4 млрд долларов США или 660 млрд тенге по текущему курсу.





По мнению мажилисмена, Высшая аудиторская палата должна провести аудит эффективного и законного управления национальными ресурсами для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.



