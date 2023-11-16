Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансферта в бюджет с начала года составили $7,5 млрд

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет. С начала года они составили $7,5 млрд, в октябре - $1,5 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Данияр Вагапов на заседании правительства РК.





Он отметил, что Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции.





С начала года курс тенге ослаб незначительно на 1,5%, до 469,64 тенге за доллар США, в октябре укрепление на 1,1%, что было связано с сочетанием ряда как внешних, так и внутренних факторов. Во-первых, это глобальное укрепление доллара США на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС США. Во-вторых, возросший сезонный спрос со стороны импортеров, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств, а также ряда других факторов", - сказал Вагапов.





По его словам, приток нерезидентов на рынок ГЦБ с начала года составил $267 млн.





Валовые международные резервы на конец октября составили $90,3 млрд. Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала года на 3,1%, до $34 млрд, за счет снижения остатков БВУ на валютных счетах в НБРК, конвертации золотовалютных резервов с целью выплаты по обязательствам Министерства финансов.





Активы Нацфонда увеличились с начала года на 1,1%, до $56,3 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 3,3%, или $1,83 млрд, с начала текущего года.





Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,6 трлн тенге. Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 3,7 трлн тенге.