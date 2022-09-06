Размер МЗП будет увеличен в Казахстане с 2023 года

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Согласно поручению президента, озвученному в послании народу Казахстана, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. В первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций", - отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Вместе с тем было дано поручение правительству РК внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
Во исполнение данного поручения специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели", - пояснили в ведомстве.
Напомним, МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК "О республиканском бюджете".