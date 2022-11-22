Размеры некоторых соцвыплат повысят в Казахстане

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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается всеобщее декларирование доходов и имущества. В 2023 году оно затронет новые категории граждан, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Алматы.

15 сентября 2022 года завершился первый этап всеобщего декларирования доходов. Второй этап стартует с 1 января 2023 года.

Со следующего года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. По информации ДГД, в Алматы таких насчитывается более 100 тысяч человек.

В ДГД Алматы напоминают, что в первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и другое имущество гражданина.

Также декларированию подлежат и наличные деньги. В декларации нужно указать точную сумму, которая не должна превышать 10 000 МРП (30 630 000 тенге). Если гражданин владеет суммой больше этой, то "излишек" должен быть размещен на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.