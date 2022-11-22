Размеры некоторых соцвыплат повысят в Казахстане

Фото: БРК
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" назначил новым председателем правления АО "Банк развития Казахстана" (БРК) Нурлана Байбазарова.
До нынешнего назначения Байбазаров возглавлял АО "Фонд развития промышленности", дочернюю организацию АО "Банк развития Казахстана".
Нового главу БРК коллективу представил председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев.
Нурлан Байбазаров обладает достаточным опытом работы в финансовых организациях, плодотворно возглавлял Фонд развития промышленности. Хотелось бы отметить сильные управленческие компетенции Нурлана Байбазарова, а также большой опыт работы в экономическом блоке правительства, которые безусловно будут применены в развитии БРК", - отметил глава холдинга.
Нурлан Байбазаров родился в 1975 году. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Организация банковского дела".
Трудовую деятельность начал в 1997 году в бюджетном департаменте Министерства финансов РК.
С 2004 по 2011 годы работал на разных должностях в АО "Банк развития Казахстана", начиная от начальника управления до управляющего директора.
С 2013 по 2016 годы занимал должность директора департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.
С 2016 года по нынешний день являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".
Награжден государственной медалью "Ерең еңбегі үшін".