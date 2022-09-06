Рост инфляции прогнозирует Нацбанк

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13,5%. Решение принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов Национального банка", - сообщает пресс-служба Нацбанка.





По его данным, инфляционные ожидания остаются высокими. В августе 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции составила 16,5%. Доля респондентов, ожидающих сохранения или повышения темпов инфляции через год, выросла до 55%.





Высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки. Текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах - торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю.

Риски дальнейшего развития глобальной экономики смещены в сторону ухудшения. По прогнозам МВФ, мировая экономика замедлится с 6,1% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и до 2,9% в 2023 году (предыдущий прогноз МВФ на 2022-2023 годы - 3,6%). Прогнозы по основным странам - торговым партнерам Казахстана (ЕС, Китай, Россия) на 2022-2023 годы также ухудшены.

Внешняя продовольственная инфляция продолжает снижаться. Индекс продовольственных цен ФАО в августе 2022 года снизился на 1,9% (в июле - снижение на 9%) ввиду снижения всех компонентов, входящих в индекс.





Снижение цен на зерновые отчасти обусловлено достигнутой между Украиной и Российской Федерацией договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины и уборкой урожая в северном полушарии, что способствовало увеличению предложения. Ввиду хороших, по мнению ФАО, прогнозов на мировой урожай ожидается, что увеличение предложения зерна на мировом рынке будет способствовать дальнейшему снижению цен", - сообщает Нацбанк.