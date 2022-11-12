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С 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов

11.11.2022, 16:42 6576
С 1 января вступят в силу изменения по налогообложению дивидендов
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года вступят в силу изменения в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов. В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях.
 
Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" предусмотрены следующие изменения налогового законодательства в части налогообложения дивидендов:
 
юридических лиц
 
- исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов;
 
Справочно: в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
 
- не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА) и облагаются у источника выплаты (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса, подпункт 5) пункта 1 статьи 307 Налогового кодекса);
 
- исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах KASE, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
 
физических лиц
 
- применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса);
 
 - обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов (пункт 2 статьи 320 Налогового кодекса);
 
- изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (подпункт 8) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса).
 
Справочно: исключены условия - владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды не более 50%.
 
по дивидендам нерезидентов
 
- исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодесом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса);
 
- сохранены льготы по дивидендам нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) по ценным бумагам, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются Правительством Республики Казахстан).
 
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.
 

новости по теме

Банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли

11.11.2022, 18:22 5796
Банкам Казахстана планируют разрешить вывозить из страны рубли
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан". Документ опубликован для публичного обсуждения до 25 ноября на портале "Открытые НПА".
 

Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.


Вывоз банками второго уровня из Республики Казахстан наличных российских рублей осуществляется для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.
 
Также предлагается признать утратившим силу постановление правительства Республики Казахстан от 18 июля 2022 года № 490 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан".
 
Постановление вводится в действие со дня его подписания и действует в течение шестидесяти календарных дней.
 

В сенате рассмотрели законопроект о трехлетних трансфертах общего характера

10.11.2022, 09:27 11221
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената рассмотрели проект закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы", разработанный в условиях преобразования административно-территориального устройства и создания трех новых областей.
 

В среднесрочном периоде общенациональным приоритетом региональной политики выступает обеспечение "сбалансированного территориального развития" на уровне базовых услуг, законодательно гарантированных для каждого гражданина. Новые трехлетние трансферты общего характера направлены на решение данной задачи, в том числе путем применения отдельных подходов по совершенствованию межбюджетных отношений", - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

 
По его словам, первое направление подходов нацелено на дальнейшее повышение самостоятельности регионов.
 

В прошлом году правительством проведена работа по совершенствованию методологии прогнозирования доходов местных бюджетов. По рекомендациям депутатов парламента и Счетного комитета выработаны подходы для учета налогового потенциала регионов. Вместе с тем правительством и в нынешнем трехлетнем периоде продолжена практика по укреплению доходной базы местных бюджетов с учетом положительного опыта от передачи КПН от МСБ", - сказал глава МНЭ.

 
Законопроектом учтены дополнительные поступления в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге. По оценке МНЭ, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, установленных на 2020-2022 годы.
 
По прогнозам, доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году.
 
Министр сообщил, что в реализацию поручения главы государства по дебюрократизации бюджетного планирования начата работа по сокращению межбюджетных трансфертов.
 
Во-первых, в базу местного бюджета переданы объемы целевых текущих трансфертов с сохранением их целевого назначения. Их доля в объемах трансфертов общего характера в плановом периоде в среднем составит 60%. Это позволит упростить бюджетные процедуры и обеспечить своевременное доведение бюджетных средств до конечных получателей.
 
Во-вторых, законопроектом постепенно решается задача по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров.
 
Для них в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволяет снизить долю изъятий в собственных их доходах с 31% до 18% в трехлетнем периоде.
 
Третье. Для реализации основополагающего принципа межбюджетных отношений "обеспечения равного доступа к базовым услугам" применены подходы по учету региональных особенностей регионов.
 
Для этого актуализированы отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволяют объективно учитывать расходы местных бюджетов.
 
Это позволило увеличить прогноз текущих затрат регионов в среднем на 1,1 трлн тенге, или на 23%, для выравнивания их бюджетной обеспеченности в плановом периоде.
 
Глава МНЭ проинформировал, что с учетом обозначенных подходов законопроектом установлены три региона-донора - города Астана и Алматы, Атырауская область, по которым бюджетные изъятия определены в следующих объемах:
 
в 2023 году - 432 млрд тенге;
 
в 2024 году - 469 млрд тенге;
 
в 2025 году - 504 млрд тенге.
 
По остальным 17 регионам объемы бюджетных субвенций составили:
 
в 2023 году - 5,0 трлн тенге;
 
в 2024 году - 5,3 трлн тенге;
 
в 2025 году - 5,8 трлн тенге.
 

Таковы основные направления законопроекта. Его своевременное принятие позволит сохранить сбалансированность местных бюджетов в плановом периоде для обеспечения гарантированных государством госуслуг и социальных благ для населения", - заключил Куантыров.


По итогам рассмотрения решено направить в мажилис поправки к проекту закона, внесенные сенатом.
 

В рамках IPO "Самрук-Казына" предложит до 5% акций "КазМунайГаза"

07.11.2022, 18:20 33416
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объявлены параметры первичного публичного размещения акций (IPO) АО НК "КазМунайГаз" на казахстанских фондовых биржах KASE и AIX.
 

В рамках предложения фонд "Самрук-Казына", которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО "КазМунайГаз", намерен предложить к продаже до 30 миллионов 505 тысяч 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Таким образом, после предложения фонду "Самрук-Казына" будет принадлежать не менее 85% АО "НК "КМГ". Как вы знаете, у нас есть еще акционер Национальный банк Казахстана", - сказал председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

 
По его словам, цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8406 тенге за акцию, предполагая стоимость капитала КМГ в размере около 5,1 трлн тенге.
 

Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября 2022 года, а для розничных - 2 декабря 2022 года. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам - гражданам Республики Казахстан, тем самым будет обеспечиваться формат "народного IPO", - сказал он.

 

В Казахстане почти вдвое снизят межбанковские комиссии

03.11.2022, 10:45 61206
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и международные системы платежных карточек Visa, Mastercard и UnionPay подписали соглашение по вопросам принятия совместных мер по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карточек (ставки интерчейндж).
 
Как пояснили в пресс-службе Нацбанка РК, под интерчейнджем понимается часть эквайринговой комиссии, уплачиваемая при приеме безналичных платежей банками-эквайерами, обслуживающими торгово-сервисные предприятия, банку - эмитенту платежной карточки.
 

В соответствии с условиями соглашения функционирующие в Казахстане международные системы платежных карточек берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в 2 раза", - сообщили в ведомстве.

 
При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй этап - 1 января 2025 года:
 
•        в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,80-2,0%) до 1,50%, на втором этапе - до 1,0%;
 
•        в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,40%) до 1,80%, на втором - до 1,20%;
 
•        в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих ставок (порядка 2,45%) до 2,0%, на втором этапе - до 1,40%. По операциям для покупок в интернете будут применяться указанные ставки плюс 0,1%.
 

Снижение межбанковских комиссий по безналичным карточным платежам окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики", - считают эксперты.

 

Стоимость доллара на бирже упала на 2 тенге

01.11.2022, 18:17 70901
Стоимость доллара на бирже упала на 2 тенге
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар упал в цене на 2 тенге и составил 466,22 тенге, сообщает KASE.

За сутки доллар упал в цене на 2,01 тенге, за месяц - на 9,29 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 467-467,5 тенге, продают в среднем по 471 тенге.

 

Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 7,8% - ЕНПФ

01.11.2022, 17:21 72191
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 7,8% (до 14 104 млрд тенге). При этом чистый инвестиционный доход за 9 месяцев 2022 года оказался меньше данного показателя за аналогичный период 2021 года на 34,1%.
 
По данным ЕНПФ на 1 октября, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков за год увеличилось на 3,1%, до 11 850 573 счетов.
 

По данным OECD, за 2020 год пенсионные накопления казахстанцев были на 12,2 млрд долларов меньше, чем у норвежских вкладчиков, и на 3,8 млрд долларов больше, чем у вкладчиков из Австрии. При этом реальная инвестиционная доходность пенсионного фонда Казахстана в 2020 году (2,7%) была на 0,1% меньше, чем в Латвии, занимавшей 23-ю строчку в рейтинге по данному показателю среди стран ОЭСР", - сообщает аналитическая служба НПП "Атамекен" со ссылкой на данные ЕНПФ.


Напомним, сегодня КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года.  
 

КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года

01.11.2022, 17:10 73116
КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года.

Повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца, а ставки по срочным депозитам сохранены на уровне ноябрьских значений. Размеры рекомендуемых ставок по депозитам, значения которых зависят от базовой ставки Национального банка, остались без изменений", - сообщили в пресс-службе фонда.  



Категория депозита
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь
Несрочные депозиты
15,5
15,5
15,5
15,5
Срочные депозиты
3 месяца
16,5
16,5
16,0
16,0
6 месяцев
16,5
16,5
16,0
16,0
12 месяцев
14,0
14,0
13,7
13,7
24 месяца
9,9
9,9
9,7
9,7
Сберегательные депозиты
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17,0
6 месяцев
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17,0
12 месяцев
15,7
16,1▲
14,5
14,9▲
24 месяца
13,0
13,5▲
12,2
12,7▲




 

БРК выделит 34 млрд тенге для финансирования экспортеров

01.11.2022, 13:54 72871
БРК выделит 34 млрд тенге для финансирования экспортеров
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Банк развития Казахстана до конца года выделит еще 34 миллиарда тенге, которые предназначены для финансирования предэкспортных операций отечественных экспортно ориентированных предприятий, сообщили в пресс-службе банка.
 
Отмечается, что льготные деньги предусмотрены в рамках государственной программы "Нурлы жол", а также из прямых заимствований банка с рынков капитала.
 

Открытие кредитной линии возможно до конца этого года. Претендовать на финансирование могут все предприятия-экспортеры. Минимальная сумма займа составляет 1 млрд тенге, которые могут быть направлены на закуп сырья и материалов, а также оплаты текущих расходов, связанных с производством экспортируемой продукции. Заявки банк принимает через свой сайт", - уточнили в банке.

 
АО "Банк развития Казахстана" - национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

Как сообщалось ранее, взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов.
 

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