С 2021 года на рынке микрофинансирования вводится лицензирование

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - С 1 января 2021 года в целях снижения рисков мошенничества на рынке микрофинансирования будет введено лицензирование. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.

Переход на лицензирование МФО будет предусматривать полный перечень пруденциальных стандартов по капиталу и ликвидности, установление квалификационных требований к деловой репутации руководящих работников и акционеров, а также требования к аудиту и предоставлению отчетности", - рассказал Абдрахманов.

Он также сообщил, что с 30 марта по 31 августа этого года агентством проверено 1348 небанковских организаций. В отношении 144 наложены штрафы на 166 млн тенге и вынесены 122 письменных предписания.

Проведена учетная регистрация всех небанковских организаций. На 1 сентября этого года из трех тысяч субъектов микрокредитования учетную регистрацию прошли 227 микрофинансовых организаций, 211 кредитных товариществ и 667 ломбардов. Остальные субъекты микрокредитования или являются бездействующими, или не имеют капитала и планируют прекратить деятельность", - добавил Абдрахманов.

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