С 24 февраля банки Казахстана начнут работу по оказанию дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов на прошлой неделе провел встречи с руководителями общественных объединений и банками второго уровня по вопросам реализации дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков в рамках Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, передает Kazakhstan Today.

Абдрахманов напомнил, что по поручению президента Республики Казахстан 23 декабря 2019 года утверждены изменения и дополнения в Программу, предоставляющие банкам право после всестороннего анализа финансового и социального положения в рамках процедур реструктуризации/рефинансирования займов применять дополнительные механизмы облегчения долговой нагрузки заемщиков, займы которых ранее были рефинансированы в рамках программы по категории "социально уязвимые слои населения" (СУСН).

Для возврата в собственность жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставили право финансировать заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью дальнейшего выкупа", - подытожил представитель регулятора.

Что касается реализации мер дополнительной поддержки для социально-уязвимых граждан, по словам Н. Абдрахманова, данный вопрос взят финрегулятором на особый контроль.

Мы будем мониторить и следить за их выполнением, и особенно в регионах Казахстана. В целях обеспечения прозрачности реализации Программы в каждом регионе функционируют Комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков на отказы банков в рефинансировании займов в рамках программы, в состав которой включены региональные представители агентства, акиматы, заинтересованные государственные органы и общественные объединения. Рассмотрение вопросов оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам будет осуществляться комиссией по единым для всех заемщиков критериям без каких-либо особых или исключительных обстоятельств. При этом решения Комиссий будут носить исключительно рекомендательный характер. Кроме того, заемщики для получения консультаций по данному вопросу могут обратиться в общественные приемные при агентстве, открытые во всех регионах Казахстана", – подчеркнул Н. Абдрахманов.

В ходе следующей встречи с банками Н. Абдрахманов отметил важный социальный аспект программы, реализуемой в Казахстане с 2015 года по поручению Елбасы, - сохранение единственного жилья. "Целями данной Программы также являются снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков", - сказал он.

Н. Абдрахманов отметил, что банкам необходимо принять исчерпывающие меры по исполнению поручения президента РК в рамках изменений и дополнений в программу, утвержденных 23 декабря 2019 года.

По итогам встречи банки заверили, что завершают работу по подготовке реализации мер дополнительной поддержки ипотечных заемщиков и с 24 февраля текущего года приступят к приему заявок от заемщиков. Также банки сообщили о том, что в настоящее время и на период рассмотрения заявлений заемщиков в рамках программы, приостановлены судебные процедуры по взысканию ипотечных займов, потенциально соответствующих условиям программы, путем реализации залогового имущества и выселения заемщиков и их семей из жилья.

Также Н. Абдрахманов призвал банки при рефинансировании займов в рамках программы не привлекать в качестве гарантов третьих лиц, в том числе детей заемщиков, а также разработать собственные программы поддержки ипотечных заемщиков, не включенных в программу, имеющих единственное жилье и испытывающих трудности в обслуживании займов.

По подсчетам банков, дополнительной поддержкой будут охвачены более 7 тыс. заемщиков СУСН, испытывающих объективные трудности с обслуживанием ипотечных займов, c задолженностью на сумму 44,6 млрд тенге.

Отметим, что в список участников дополнительных мер поддержки ипотечных заемщиков включены 19 финансовых институтов, в том числе 16 банков (АО "ForteBank", АО "Народный банк Казахстана", АО "Банк "ЦентрКредит", АО "АТФ Банк", АО "Kaspi Bank", АО "Jýsan Bank", АО "Евразийский банк" и т.д.), АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Астана Ипотека" и АО "АФ Ипотека". В настоящее время идет процедура подписания участниками программы договоров вклада с АО "Казахстанский фонд устойчивости".

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