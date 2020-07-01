S&P подтвердило рейтинги БРК

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО "Банк развития Казахстана" (БРК) по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+/B", прогноз - "Стабильный" и по национальной шкале эмитента "kzAA+", передает Kazakhstan Today.

По мнению рейтингового агентства, БРК играет "критически важную роль для правительства, являясь его инструментом для выполнения долгосрочных стратегически значимых программ и проектов".

Аналитики агентства считают, что позитивное влияние на показатели БРК продолжит оказывать значительная поддержка со стороны государства.

БРК предоставляет долгосрочные кредиты для финансирования масштабных и капиталоемких инвестиционных проектов, которые имеют стратегическую экономическую или социальную значимость для правительства Республики Казахстан. Банк является ключевым финансовым институтом, обеспечивающим выполнение нескольких государственных программ, включая Государственную программу по индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан и государственную программу инфраструктурного развития "Нурлы жол"; срок действия двух этих программ был продлен до 2025 года.

Рейтинг БРК ("ВВ+") на одну ступень ниже суверенного рейтинга по обязательствам в национальной валюте ("ВВВ-") в связи с тем, что, по нашему мнению, готовность правительства оказывать поддержку ОСГ может снизиться. Наша точка зрения основана на относительно ограниченной вовлеченности правительства в обеспечение своевременных платежей по обязательствам железнодорожного оператора АО "НК Казахстан темир жолы" (КТЖ), который является "ключевой" дочерней компанией холдинга "Самрук-Казына", - отмечает S&P.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам БРК отражает аналогичный прогноз по рейтингам Республики Казахстан. Любые рейтинговые действия в отношении суверенных рейтингов, вероятнее всего, приведут к аналогичным действиям в отношении рейтингов банка.

БРК работает с крупными инвестиционными проектами, в которых мы также приветствуем участие инвесторов. По проектам в "зеленой энергетике" БРК уже сотрудничает с международной компанией Universal Energy в лице своей проектной компании Eneverse Kunkuat, а инвестором проекта ТОО "EcoProTech-Astana" выступила немецкая компания DERA GmbH. И рейтинги международных агентств, подтверждают, что банк является одним из надежных и опытных партнеров в Казахстане", - прокомментировал глава Банка развития Казахстана Абай Саркулов.

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