S&P повысило рейтинг БРК до суверенного уровня "BBB-/A-3", прогноз "Стабильный"

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка развития Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня "BBB-/A-3", прогноз - "Стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.

При этом также повышен рейтинг банка по национальной шкале до уровня "kzAAA" и рейтинг его приоритетных необеспеченных облигаций до "BBB-", сообщили в БРК.

Изменение рейтинга связано с улучшениями, произошедшими в последние четыре года в процессе мониторинга правительством предстоящих выплат по долговым обязательствам связанных с государством организаций (ОСГ), включая создание специальной комиссии для мониторинга уровня внешнего долга ОСГ.

Согласно данным агентства, задачи банка заключаются в том, чтобы способствовать развития экономики Казахстана посредством инвестиций в приоритетные неэнергетические сектора, что тесно связано с общей стратегией группы "Байтерек".

Аналитики агентства S&P Global Ratings подчеркивают, что несмотря на то, что БРК ориентирован на выполнение задач государственной политики, а не на получение прибыли, банк стремится обеспечивать достаточную прибыль для покрытия операционных расходов и стоимости привлекаемого финансирования. Так, на протяжении последних 5 лет деятельность банка была прибыльной, коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity) составлял в среднем 2,3%.

Повышение кредитного рейтинга до суверенного уровня - это своего рода подтверждение финансовой устойчивости банка, яркий показатель того, что сегодня БРК считается стабильным и состоявшимся финансовым институтом развития страны. Наши международные инвесторы и партнеры доверяют нам, что позволяет банку успешно размещать еврооблигации, спрос на которые растет с каждым годом", - подчеркнул Дмитрий Бабичев, заместитель председателя правления по вопросам управления финансами.

Напомним, Банк развития Казахстана - единственный казахстанский эмитент, который четырежды успешно выходил с еврооблигациями в тенге: в декабре 2017 года, в апреле 2018 года, в феврале 2020 года и в мае 2021 года.

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГП ФИИР).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства