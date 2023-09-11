06.09.2023, 20:11 18606
"Сбербанк" остановил переводы в Казахстан
Буквально во вторник, 5 сентября, стало известно, что клиентам "Сбера" стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты
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Москва. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сбербанк в среду, 6 сентября, прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard и начал возвращать клиентам средства, переведенные на казахстанские карты, сообщает Frank Media.
Отметим, что буквально во вторник, 5 сентября, стало известно, что клиентам "Сбера" стала доступна услуга по переводу денег в Казахстан по номеру карты. Если раньше можно было переводить средства только на карты "дружественных" платежных систем ("Белкар", "Элкарт", "Корти Милли"), то теперь в "Сбербанке" стали доступны переводы на карты Visa и Mastercard. Минимальная сумма перевода составляет 1000 рублей.
Служба поддержки "Сбербанка" в среду сообщила, что переводы будут "возвращены с комиссией", а сроки возврата составляют пять рабочих дней. На вопрос о причине возврата специалист ответил, что перевод не принят банком-получателем, и посоветовал уточнить причину отклонения транзакции у этих банков. В службе поддержки "Сбера" добавили, что у них нет списка банков, которые принимают переводы из России и клиент должен сам уточнять у банка-получателя, могут ли они принять перевод из "Сбербанка".
Напомним, с 21 июля АО "Казпочта" приостановила прием/выдачу денежных переводов "Юнистрим" в связи с включением компании "Юнистрим" в санкционные списки.
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08.09.2023, 17:53 8276
Срок уплаты налога на имущество физических лиц истекает 2 октября - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан напоминает, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты собственниками недвижимого имущества и земельных участков налога на имущество за 2022 год.
Вместе с тем, учитывая что 1 октября текущего года является нерабочим днем, то срок уплаты истекает 2 октября", - отметили в комитете.
Налоговым периодом для исчисления налога на имущество физических лиц является календарный год с 1 января по 31 декабря.
Налог исчисляется налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, на основании стоимости, определяемой ежегодно Государственной корпорацией "Правительство для граждан", с учетом фактического срока владения имуществом на праве собственности.
Также необходимо отметить, что по имуществу, находящемуся:
- в общей совместной собственности, плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. В случае если сумма налога пришла всем собственникам, то уплату производит только один из собственников;
- в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества, соответственно их доле в этом имуществе.
Согласно налоговому законодательству уведомления по предстоящим к уплате суммам налога направлены собственникам в июле месяце текущего года электронным способом - в кабинет налогоплательщика, на портал "E-gov", на бумажном носителе - по почте заказным письмом, а также квитанциями - извещениями коммунальных служб ЕРЦ, АЛСЕКО и других. Кроме того, пользователям мобильных приложений АО "Каспи банк" и АО "Народный банк Казахстана" сведения о предстоящих платежах направлены в виде PUSH-уведомлений, отметили в ведомстве.
При этом сообщаем, что уплата налога производится только один раз через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений. Во избежание ошибочных платежей сумму фактически исчисленного налога с одновременной возможностью проведения оплаты по указанным реквизитам, можно увидеть в сервисе "Предстоящие платежи" kgd.gov.kz, в мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Kaspi.kz и Halykbank", - проинформировали в комитете.
Ранее сообщалось, что в рамках всеобщего декларирования декларацию о доходах можно подать через мобильное приложение.
05.09.2023, 08:13 26761
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков", - проинформировали в МНЭ.
В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны достаточны для управления рисками.
По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.
Также аналитики отмечают проводимую правительством макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годы.
Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности", - отметили в министерстве.
Ранее прогноз социально-экономического развития Казахстана на пять лет озвучили в правительстве.
01.09.2023, 20:37 43491
В Казахстане продолжает расти закредитованность населения
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 августа активы банковского сектора составили 46,6 трлн тенге, незначительно уменьшившись за июль на 0,04%, или 20 млрд тенге (с начала 2023 года рост на 4,5%, или 2,0 трлн тенге), в основном за счет снижения ликвидных активов на 2,7%, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Высоколиквидные активы составили 14,0 трлн тенге, или 30,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июль выросли на 1,9%, до 24,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 9,0%). Кредиты в национальной валюте увеличились на 2,2%, до 23,2 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте снизились на 2,2%, до 1,7 трлн тенге.
Кредиты юридическим лицам уменьшились за июль на 1,7%, до 8,6 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 0,4%), в основном в результате снижения кредитов субъектам крупного бизнеса по причине крупных погашений. Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, уменьшились за июль на 1,1%, до 9,9 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 2,9%). Займы субъектам МСБ незначительно уменьшились на 0,02%, до 6,4 трлн тенге (с начала 2023 года рост на 6,9%), займы крупному бизнесу уменьшились на 3,0%, до 3,5 трлн тенге (с начала 2023 года снижение на 3,7%).
Кредиты физическим лицам составили 16,2 трлн тенге, увеличившись за июль на 3,9% (с начала 2023 года рост на 14,7%), за счет роста потребительских займов на 5,9%, до 9,0 трлн тенге.
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 августа уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,4% от ссудного портфеля, или 889 млрд тенге (на 1 января 2023 года - 3,4%, или 815 млрд тенге).
В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,9%, или 321 млрд тенге, в портфеле физических лиц - 3,8%, или 568 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,9% (на 01.01. 2023 г. - 76,9%).
Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточило требования к выдаче беззалоговых потребительских микрокредитов.
10 июля председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов ответил на депутатский запрос относительно проблемы закредитованности населения, передает корреспондент агентства.
Национальным банком в аналитических целях на основе агрегированных данных проводится оценка долговой нагрузки по уже выданным банками займам и величине среднемесячной номинальной заработной платы. По результатам расчетов на 1 мая текущего года значение коэффициента долговой нагрузки оценивается на уровне ниже норматива (0,5)", - говорится в ответе главы Нацбанка на депзапрос.
01.09.2023, 18:31 44516
В рамках программы "7-20-25" выдано около 70 тысяч займов
В Астане выдано 25 102 займа на сумму 393,9 млрд тенге
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Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 31 августа 2023 года выдан 69 891 заем на сумму 944,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Сообщается, что в Астане выдано 25 102 займа на сумму 393,9 млрд тенге, в Алматы - 13 943 займа на 215,3 млрд тенге, в Шымкенте - 5283 займа на 65,2 млрд тенге.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
24.08.2023, 19:27 73676
Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии проектов с Исламским банком развития
Было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности
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Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи министра нацэкономики, управляющего Исламским банком развития от Казахстана Алибека Куантырова с главой регионального офиса ИБР в Алматы Ибрагимом Шукри были обсуждены результаты работы и дальнейшие планы работы ИБР в Казахстане, а также предложения банка по развитию инфраструктуры и использования инструментов исламского финансирования в Казахстане, сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Шукри отметил, что ИБР активно реализует проекты в Центральной Азии и готов к укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
Центрально-Азиатский регион развивается динамично и обладает значительным потенциалом роста. Мы готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с ИБР по самым важным направлениям", - подчеркнул глава МНЭ.
В этой связи было предложено активизировать сотрудничество в сфере инфраструктуры, продовольственной и водной безопасности.
В мае сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии.
21.08.2023, 09:03 88976
Какие размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии планируют установить в 2024 году в Казахстане
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения опубликован проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
Согласно документу, планируется установить с 1 января 2024 года:
1) минимальный размер заработной платы - 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
Также планируется установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента.
Установить с 1 января 2024 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства. Установить с 1 января 2024 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы", - говорится в проекте.
Закон вводится в действие с 1 января 2024 года. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее президенту Казахстана представили прогноз социально-экономического развития страны.
18.08.2023, 12:14 101081
За 8 месяцев ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана
ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только за 8 месяцев текущего года ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе встречи с главой МНЭ РК Алибеком Куантыровым.
Подгузов отметил, что на разработку отдельных новых проектов банк выделяет средства на безвозмездной основе. По его словам, ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане.
По данным МНЭ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы реализации новых проектов.
Министр высоко оценил показатели работы банка в нашей стране, отметив, что за время сотрудничества были реализованы крупные проекты.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем важным вопросам.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др.
Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал свыше 250 успешных проектов в рамках ЕАЭС.
17.08.2023, 14:16 106851
Доллар резко подорожал в Казахстане
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара продолжает расти в Казахстане. Одновременно в цене поднялся российский рубль.
Официальный курс доллара составляет 455,29 тенге. За день американская валюта подорожала на 5,81 тенге, за месяц - на 11,17 тенге.
В столичных обменниках стоимость покупки доллара составляет 461-463 тенге, продажи - 465-467 тенге. В Алматы американскую валюту принимают по цене 462-462,3 тенге за доллар, а продают за 465 тенге.
Российский рубль тоже вырос в цене. Его официальный курс составляет 4,7 тенге. В обменниках Астаны рубль принимают по 4,9 тенге, продают по 5 тенге. В Алматы продать рубли можно за 4,89 тенге, купить по 5,09 тенге.
Ранее доллар резко вырос в цене в марте этого года. Тогда его стоимость в обменниках доходила до 469 тенге.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?