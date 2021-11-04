Средняя сумма единовременных пенсионных выплат на жилье составляет 4 млн тенге

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НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - По состоянию на 2 ноября ЕНПФ исполнено 485 772 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 1,96 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,0 миллиона тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,0%), Мангистауской области (13,6%), Нур-Султан (13,0%).

В ЕНПФ напомнили, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления, а по другим уполномоченным операторам - в течение трех рабочих дней. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.

Около 270,5 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 59 464 заявления на лечение на общую сумму 54,0 миллиарда тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 миллиона тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 7,9 миллиарда тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 2 ноября переведено порядка 5,4 миллиарда тенге, ЕНПФ исполнены 2 912 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,9 миллиона тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Отметим, из 5,4 миллиарда тенге - 45,24% или 2,5 миллиарда тенге переведено в АО "Jusan Invest", 27,33% или 1,5 миллиарда тенге в АО "Halyk Global Markets", 17,60% или 0,96 миллиарда тенге в АО "BCC Invest", 9,83%, или 0,5 миллиарда тенге в АО "Сентрас Секьюритиз".