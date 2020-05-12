Срок по увеличению требований к капиталам МФО перенесен на 6 месяцев

Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о переносе на 6 месяцев, с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года, сроков по увеличению требований к капиталам микрофинансовых организаций, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность и предоставляющие отсрочку платежей заемщикам, пострадавшим в результате введения 16 марта 2020 года чрезвычайного положения, приостановили проведение операций и не имеют возможности своевременно пополнить уставный капитал. В этой связи установление повышенных требований к уставному и собственному капиталам вышеуказанных организаций перенесено на начало следующего года.

По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка для МФО, зарегистрированных в качестве юридических лиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 30 млн тенге, в иных регионах - 10 млн тенге.

Для МФО, зарегистрированных в качестве юридических лиц после 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют - 100 млн тенге, в иных регионах - 50 млн тенге.

Для кредитных товариществ, зарегистрированных в качестве юрлиц до 1 января 2020 года, осуществляющих деятельность в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте или областных центрах, минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют - 10 млн тенге, в иных регионах - 5 млн тенге.

Для кредитных товариществ, зарегистрированных в качестве юридических лиц после 1 января 2020 года (независимо от места осуществления деятельности), минимальные размеры уставного и собственного капиталов составляют 50 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства