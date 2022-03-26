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Стал известен курс тенге на выходные дни

25.03.2022, 17:47 2976
Стал известен курс тенге на выходные дни
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 494,26 тенге, снизившись на 1,01 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Средневзвешенный курс рубля на дневных торгах составил 5,08 тенге (-0,10), курс евро - 560,50 тенге (+1,50). Средневзвешенный курс юаня составил 77,53 тенге (-0,96).
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 488-494 тенге, продают за 493-499 тенге.
 
Ранее глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности.
 

новости по теме

Доллар подешевел почти на 10 тенге

24.03.2022, 16:46 7656
Доллар подешевел почти на 10 тенге
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - По результатам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар снизился в цене на 9,93 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стоимость американской валюты на KASE составила 495,43 тенге. В то же время евро поднялся на 1,50 тенге, его стоимость сегодня составила 560,50 тенге. 
 
В обменниках доллар продают по цене от 499 до 501 тенге, евро - от 543 до 552 тенге.
 

Тенге укрепился к доллару на утренних торгах

24.03.2022, 11:47 9076
Тенге укрепился к доллару на утренних торгах
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 24 марта курс тенге укрепился на 3,87 тенге - до 501,49 тенге за доллар США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, 18 марта 2022 года Национальный банк установил официальный курс валюты на длинные выходные 19-24 марта - 505,22 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 498–500 тенге, продают по 504–506 тенге.
 

Нацбанк РК установил курс доллара на праздничные дни

18.03.2022, 20:42 23396
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара к тенге на 19-24 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В праздничные дни курс доллара будет равен 505,22 тенге. 
 
Средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии на бирже KASE составил 505,22 тенге.
 
Напомним, Национальный банк с начала марта провел интервенции на 542 млн долларов.
 
16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обеспечения устойчивости национальной валюты и проработки вопроса увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием.
 
В феврале 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,7% (в январе - 8,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 9 регионах, замедлилась в 3 регионах, в 5 регионах этот показатель не изменился.
 

В Нацбанке рассказали об ответственности за нелегальную торговлю валютой

18.03.2022, 16:41 24901
В Нацбанке рассказали об ответственности за нелегальную торговлю валютой
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - О необходимости соблюдения законодательства РК при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой сообщили в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проведение обменных операций без соответствующей лицензии относится к незаконной предпринимательской деятельности, за которую предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно статьям 155 и 463 Кодекса РК об административных правонарушениях и статье 214 Уголовного кодекса РК", - сообщается на сайте Нацбанка. 

 
В Нацбанке отметили, что обменные операции через нелегальных посредников, в том числе посредством интернет-площадок и социальных сетей, являются незаконными и повышают риск совершения сделок с фальшивомонетчиками.
 

Обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Республики Казахстан вправе осуществлять исключительно банки второго уровня и небанковские обменные пункты в соответствии с выданной им лицензией", - подчеркнули в Нацбанке. 

 
При этом НБК предупреждает, что совместно с заинтересованными государственными и правоохранительными органами ведет постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. 
 

В настоящее время в Республике Казахстан доступны также альтернативные источники обмена валюты с использованием платежных карточек, онлайн-банкинга, которые являются более доступными и безопасными в режиме 24/7", - отметили в НБК. 

 
На сегодня ситуация с обеспечением наличной иностранной валютой стабилизирована, ажиотажного спроса со стороны населения не наблюдается.

Напомним, 14 марта Касым-Жомарт Токаев своим постановлением запретил вывозить из страны золото и валюту.  
 
Прим. KAZAKHSTAN TODAY:
 
Статья 155 (Незаконная банковская деятельность) Кодекса РК об административных правонарушениях предполагает:
 
Штраф для физических лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 30%, для субъектов среднего предпринимательства - в размере 40%, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 50% от суммы причиненного ущерба, от суммы извлеченного дохода, полученного в результате незаконной деятельности. 
 
Статья 463 (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения) предполагает:
 
Штраф для физических лиц в размере 30, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 50, субъектов среднего предпринимательства - в размере 80, для субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административного правонарушения, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения. 
 
Статья 214 Уголовного кодекса РК (Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) предполагает: 
 
Штраф в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния, совершенные преступной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершенные неоднократно, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 
 

С 1 апреля изменится порог достаточности: в ЕНПФ напомнили, как можно использовать пенсионные накопления

18.03.2022, 15:27 25631
С 1 апреля изменится порог достаточности: в ЕНПФ напомнили, как можно использовать пенсионные накопления
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Единый национальный пенсионный фонд в связи с изменением с 1 апреля минимального порога достаточности пенсионных накоплений ответил на наиболее частые вопросы казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, на сайте фонда сообщается, до какого числа можно подать заявку, чтобы получить единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение по старым порогам минимальной достаточности, рассчитанным на 2021 год.
 

Поскольку порог минимальной достаточности на 2022 год начинает действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно. Поэтому рекомендуем подать заявление своему банку - уполномоченному оператору заранее - не позднее 28-29 марта 2022 года", - сообщили в ЕНПФ. 

 В фонде также напомнили регламент действий, необходимых для снятия пенсионных накоплений и ответили на вопросы: можно ли еще раз подать заявку на снятие пенсионных повторно, почему не работает платформа enpf-otbasy.kz, по какой причине может быть отказано в выплате пенсионных накоплений из ЕНПФ и др. 


Напомним, с 1 апреля в Казахстане вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений.
 

В девяти регионах Казахстана ускорилась инфляция

18.03.2022, 13:57 26396
В девяти регионах Казахстана ускорилась инфляция
Фото: Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В феврале 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,7% (в январе - 8,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 9 регионах, замедлилась в 3 регионах, в 5 регионах этот показатель не изменился, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наибольшее ускорение зафиксировано в Туркестанской области (с 8,4% в январе до 9,2% в феврале), а замедление отмечено в Актюбинской (с 9,2% до 9,0%) и Атырауской (с 8,7% до 8,5%) областях", - такую оценку дал инфляционным тенденциям в регионах РК начальник управления мониторинга Нацбанка Игорь Осипов. 

 
По его данным, темпы роста цен на продовольственные товары в феврале увеличились до 10,0% (в январе - 9,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).
 
Темпы роста цен на непродовольственные товары также увеличились до 8,6% (в январе - 8,5%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (10,2%), а минимальное - в Мангистауской области (7,2%).
 
Цены на платные услуги в феврале повысились на 7,1% (в январе - 6,8%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (9,0%), значительно ниже - в Актюбинской области (5,2%).
 

Месячная инфляция в стране составила 0,8%, что выше среднего значения февральских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,7%). Выше своей среднеисторической нормы цены в феврале 2022 года выросли в Туркестанской области (1,3%), Нур-Султане (1,2%), Карагандинской (1,1%), Восточно-Казахстанской (0,9%), Кызылординской (0,8%), Алматинской (0,7%), Костанайской (0,7%), Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской (по 0,6%) областях", - сообщил Осипов. 

 
В Акмолинской области и Алматы темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы, а в остальных регионах сложились ниже данной нормы.

Напомним, ранее Нацбанк опубликовал результаты опроса казахстанцев, согласно которому 63% респондентов отметили сильный рост цен.
 

В Казахстане будет частично ограничена работа карт "Сбербанка"

16.03.2022, 17:18 34246
В Казахстане будет частично ограничена работа карт "Сбербанка"
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Ввиду последних мировых событий изменилась работа карт "Сбербанк Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно уведомлению от международных платежных систем Visa и MasterCard работа карт "Сбербанка" будет частично ограничена: карт MasterCard - с 18 марта, карт Visa - c 20 марта, сообщили в пресс-службе банка.
 

Мы не прерываем отношения с нашими партнерами и надеемся на скорейшее восстановление сервисов", - отметили в банке.

 
Все карты "Сбербанка" (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале. Карты "Сбербанка" продолжают работать на территории Казахстана в полном объеме в сети "Сбербанка" - оплата в POS-терминалах "Сбербанка", получение наличных в банкоматах "Сбербанка", а также платежи за услуги в мобильном приложении.
 

Банк имеет одну из самых широких сетей в Казахстане - более 110 отделений обслуживания во всех регионах страны и третью по размерам банкоматную сеть. А также клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем "МИР" и China Union Pay", - добавили в пресс-службе.

 

Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов

15.03.2022, 18:03 39371
Общий объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 6,2 млрд долларов - Келимбетов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы центра за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также глава МФЦА отчитался о выполнении поручений по репатриации капитала и редомициляции компаний из зарубежных юрисдикций в Республику Казахстан, сообщает Акорда.
 
Президент обратил внимание на особую важность указанных процессов, подчеркнув, что они не только обеспечат возврат крупных активов в Казахстан, но и продемонстрируют конкурентоспособность МФЦА на региональном уровне.
 

На данный момент в МФЦА зарегистрировано 1236 компаний из 63 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций через площадку МФЦА составляет 6,2 млрд долларов. Через биржу МФЦА Astana International Exchange (AIX) привлечено порядка 321 млн долларов акционерного капитала и 1,65 млрд долларов долгового капитала. Торговыми членами биржи МФЦА являются 18 казахстанских и 11 международных брокеров", - рассказал Келимбетов. 

 
Он также сообщил, что количество компаний, лицензируемых комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), удвоилось за 2021 год и достигло 46. 
 
В прошлом году AFSA впервые выдал лицензию исламскому банку и компании исламского финансирования. 
 
Кроме того, судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1000 споров, сообщил глава МФЦА.

Ранее президент дал ряд поручений главе Министерства культуры и спорта Абаеву.
 

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