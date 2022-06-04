Стал известен курс тенге на выходные дни
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Казахстанцев предупредили об активизации лжеброкеров
Отдельную настороженность должны вызывать представители компаний, которые якобы имеют лицензии регуляторов других стран, но пытающиеся оказать свои услуги на территории Республики Казахстан. Тут важно понимать, что независимо от того, фиктивная или реальная лицензия регулятора другой страны была представлена брокером, оказывать свои услуги на территории Республики Казахстан они не могут", - отмечает директор департамента рынка ценных бумаг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Павел Афанасьев.
В отдельных случаях клиента даже убеждают взять кредит на дополнительные инвестиции. Но после мошенники исчезают вместе с деньгами клиента, который теряет свои сбережения и к тому же остается еще и в долгах", - предупреждает эксперт.
Также следует понимать, что прибыль всегда соразмерна предполагаемому риску и добросовестный брокер не будет обещать высокую прибыль, несоразмерную принимаемым рискам", - подытожил Павел Афанасьев.
Нарушений на 3,6 млрд тенге выявил госаудит в Костанайской области
По состоянию на 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила 1,4 млрд тенге. Наибольшая сумма у управлений физической культуры и спорта, строительства, архитектуры и градостроительства, образования, энергетики и ЖКХ", - сообщил Костюков.
Это говорит о неэффективном управлении активами государства по причине несоблюдения НПА, оплаты налогов за технически неисправные транспортные средства, неиспользования автоматических приборов учета энергии, допущения непроизводственных расходов", - пояснил Костюков.
Около 900 млрд тенге выделят в этом году на соцподдержку материнства и детства в Казахстане
На сегодняшний день порядка 1,6 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Соцподдержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования, которая включает в себя 5 видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и 3 вида выплат из Государственного фонда социального страхования", - подчеркнули в ведомстве.
- Единовременные пособия на рождение ребенка, размер которых составляет от 120 840 тенге (на первого-третьего ребенка) до 200 340 тенге (на четвертого ребенка и более).
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года для неработающих женщин. Его размер варьируется в зависимости от количества детей в семье и составляет от 18 317 тенге на 1-3 ребенка до 28 302 тенге на четвертого ребенка и более.
- Государственное пособие по многодетности. Его выплачивают с 1 января 2020 года семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры пособия зависят от количества детей и составляют от 50 976 тенге (4 ребенка) до 203 520 тенге (16 детей).
- Пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Кyміс алка", которое выплачивается независимо от дохода. Его размер составляет 20 352 тенге.
- Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер которого составляет 52 345 тенге. Данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности.
В Казахстане инфляция составила 14%
Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары выросли на 11,9%, платные услуги - на 9,1%", - сообщается в отчете.
Прирост цен на непродовольственные товары в мае 2022 года составил 11,9%. Уровень цен на бытовые приборы вырос на 20,2%, товары личного пользования - на 19,5%, моющие и чистящие средства - на 17,5%, стройматериалы - на 17,2%, автомобили - на 16,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 13,3%, текстильные изделия - на 9,4%, фармацевтическую продукцию - на 8,7%.
Также на 9,1% выросли цены на платные услуги, в частности, на услуги общепита - на 14,5%, санаториев - на 14,3%, здравоохранения - на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 11,6%, гостиниц - на 6%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,9%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, вывоз мусора - на 2%, водоотведение - на 0,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 1,1%", - сообщается в отчете Бюро нацстатистики.
В Нацбанке прокомментировали укрепление тенге в мае на 6,8%
Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран", - прокомментировали в Национальном банке РК.
На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением иностранной валюты в период налоговой недели Нацбанк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму 110,5 млн долларов США", - рассказали специалисты.
В рейтинге открытости бюджета Казахстан набрал 63 балла
Мне кажется, потенциал нашего бюджета немножко выше. Мы спокойно можем сделать прогресс не на 5 баллов, а на все 25. У нас такая же система, как и в России. И тем не менее у России 73 балла, а мы еще на 10 баллов ниже. Я думаю, надо ставить более амбициозные цели, чтобы достигнуть лучшего результата", - рассказала член общественного совета по государственным финансам и исследователь Международного бюджетного партнерства Жанар Джандосова.
Самое важное - нам нужен общественный диалог и общественное участие, но не только на форуме общественного совета. Мы должны требовать, чтобы мы могли обсуждать, например, какие-то инфраструктурные проекты. Вот если бы общество было вовлечено в обсуждение LRT, никогда бы такого не случилось, согласитесь. Вдруг мы решили ни с того ни с сего построить вот это, которое сейчас ярмом висит на нашем бюджете. Никогда бы не случились такие странные инфраструктурные затраты, от которых мы сейчас страдаем", - отметила Жанар Джандосова.
Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении, составляет порядка 13,0 трлн тенге
- основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 331,96 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 41,29. На 1 мая 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 3,4% годовых;
- облигации квазигосударственных организаций РК - текущая стоимость 1 698,75 млрд тенге (доля в портфеле составила 13,15%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на сумму 927,44 млрд тенге (7,18%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,7% годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 734,24 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 5,69%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,6% годовых;
- облигации международных финансовых организаций составили 401,08 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,11%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых;
- текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 320,84 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,48%. Средневзвешенная доходность 12,79% годовых;
- стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 264,77 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,05%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;
- депозиты в банках второго уровня составили 198,55 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,54%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;
- стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 4,46 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,03%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 10,5% годовых;
- стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,22 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;
- стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,25 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.
Курс тенге на KASE укрепился на 6,29 тенге
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