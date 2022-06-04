Стал известен курс тенге на выходные дни

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - На сегодняшний день наблюдается активизация работы лжеброкеров и инвестиционных посредников, возникшая в результате популяризации дистанционных способов заработка, а также возросшего уровня цифровизации различных сервисов. Преступники пользуются недостаточностью необходимых знаний и неопытностью начинающих инвесторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лжеброкеры под предлогом осуществления брокерско-дилерской деятельности привлекают деньги граждан по достаточно простой схеме. Мошенники представляются работниками успешных и перспективных компаний, не имея при этом соответствующей лицензии регулятора страны, в которой они оказывают услуги.

Отдельную настороженность должны вызывать представители компаний, которые якобы имеют лицензии регуляторов других стран, но пытающиеся оказать свои услуги на территории Республики Казахстан. Тут важно понимать, что независимо от того, фиктивная или реальная лицензия регулятора другой страны была представлена брокером, оказывать свои услуги на территории Республики Казахстан они не могут", - отмечает директор департамента рынка ценных бумаг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Павел Афанасьев.

В случае возникновения каких-либо проблем у клиента, которые потребуют законодательного урегулирования, клиент принимает на себя риски работы юрисдикции той страны, в которой работает компания.

От мошенников могут настойчиво поступать звонки с незарегистрированных номеров, присылаются электронные письма и поддельные документы, связанные с инвестированием. Указанные компании, как правило, используют агрессивную рекламу, вводят в заблуждение граждан, обещая стабильно высокую доходность.

После того как клиентом добровольно направляются необходимые средства на банковский счет, посредники начинают выманивать у клиента дополнительные средства, обещая еще большую доходность.

При этом используются различные методы психологического воздействия и активная работа менеджеров по продажам. Различные методы по выманиванию денег повторяются множество раз до тех пор, пока клиент не начинает сомневаться в законной деятельности компании и проверять их легитимность либо не попытается вывести со своего счета "заработанные" деньги.

В таком случае мошенники уклоняются от возврата средств, требуя дополнительных вливаний, а потом вовсе пропадают с денежными средствами клиента.

Учитывая стремительно развивающиеся информационные технологии, мошенники просят установить различные мобильные приложения, через которые они дают рекомендации доверчивым клиентам. В этих же приложениях они просят переводить деньги и показывают быстрорастущую прибыль. Зачастую мошенники просят перечислить комиссию за услуги "брокера", за конвертацию валюты, а также оплатить какие-либо "налоги".

В отдельных случаях клиента даже убеждают взять кредит на дополнительные инвестиции. Но после мошенники исчезают вместе с деньгами клиента, который теряет свои сбережения и к тому же остается еще и в долгах", - предупреждает эксперт.

Следует отметить, что нередко аферисты просят отправить средства на карту "личного менеджера" обычным банковским переводом, который невозможно классифицировать как оплату услуг и тем более как покупку финансовых инструментов. Во многих случаях отсутствует даже договор обслуживания.

До заключения договора с брокером потенциальному инвестору следует проверить на сайте агентства наличие у брокера лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Реквизиты брокера, указанные на интернет-ресурсе агентства, должны совпадать с реквизитами, указанными в лицензии. Необходимо также посмотреть финансовую отчетность, активность на биржах, а также ознакомиться с отзывами других клиентов.

Также следует понимать, что прибыль всегда соразмерна предполагаемому риску и добросовестный брокер не будет обещать высокую прибыль, несоразмерную принимаемым рискам", - подытожил Павел Афанасьев.

В АРРФР напомнили, что при заключении договора с иностранными компаниями все риски, связанные с инвестированием, инвестор несет самостоятельно.

Необходимо обращать внимание на следующие признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:

1) обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;

2) отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;

3) отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;

4) просьба о переводе средств на банковскую карту "личного менеджера";

5) звонки менеджера-"брокера" со скрытого номера либо с разных номеров;

6) навязчивые звонки "брокера" в любое время суток;

7) грубое либо непрофессиональное деловое общение.

Список компаний, которые имеют лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, можно проверить на официальном сайте агентства.