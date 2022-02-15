Суд США постановил, что дело Казахстана о мошенничестве против нью-йоркского финансиста будет продолжено

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки отклонить иск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением от 11 февраля 2022 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы. Кроме того, суд отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Также отклонено ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider и удовлетворено ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.

Это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц. Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана", - пояснили в Минюсте.

Отмечается, что настоящее решение Нью-Йоркского суда - это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве.

Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США", - прокомментировал решение министр юстиции Республики Казахстан.

Советник премьер-министра Казахстана Марат Бекетаев также прокомментировал данное решение.

В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном (и компанией Outrider). Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки - сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке - и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно:

Доказательства, которые были собраны после вынесения арбитражного решения и демонстрирующие вне всяких сомнений мошеннические действия Стати, были неизвестны арбитражному трибуналу, поскольку они постепенно обнаружились только после вынесения решения. В результате Казахстан не смог доказать арбитражному трибуналу, что инвестиции Стати в Казахстане были осуществлены недобросовестно.

Суд также пришел к выводу, что решение, касающееся таких недобросовестных инвестиций, было получено путем мошенничества:

На основании изучения вещественных доказательств, представленных в ходе разбирательства, и материалов, представленных сторонами, видно, что Стати совершил действия, которые должны быть квалифицированы как мошеннические действия и акты обмана, которые оказали неоспоримое влияние на арбитражное решение, которое без этих мошеннических действий не было бы вынесено таким образом, каким оно было вынесено, и (Стати) использовал доказательства, которые были признаны ложными.

Причина, по которой решение не было аннулировано в месте проведения арбитража, по мнению суда, заключалась в том, что Стати намеренно ввел в заблуждение шведские суды:

Решение KPMG "отозвать" свои аудиторские заключения не было принято во внимание арбитражным трибуналом и судом Свеа, поскольку эта информация на тот момент была неизвестна. Они также были лишены возможности рассмотреть обман со стороны Стати, который намеренно ввел в заблуждение шведские суды и который целенаправленно не позволил этим судебным инстанциям вынести решение по данному вопросу на основе всей имеющейся информации и доказательств.

В Люксембурге в отношении Стати ведется уголовное расследование.

Одним из закономерных последствий мошеннических схем Стати является то, что он находится под уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и отмывание денег в связи с его усилиями по принудительному исполнению его мошеннического арбитражного решения.

В результате 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил принудительное исполнение решения Стати до завершения уголовного расследования. Суд опирался на заключения независимых экспертов, представленные Казахстаном.



