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Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

24.11.2022, 18:18 3726
Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы", сообщает Акорда.
 
Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023-2025 годы:
 
  •  2023 год - 2,2 трлн тенге;
  •  2024 год - 2 трлн тенге;
  •  2025 год - 1,9 трлн тенге.
 

Направить гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет для обеспечения социального и инфраструктурного развития", - говорится в тексте закона.

 

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Фейки о кредитной амнистии и списании по всем видам займов опровергли в АРРФР

24.11.2022, 17:35 4521
Фейки о кредитной амнистии и списании по всем видам займов опровергли в АРРФР
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка опровергли недостоверную информацию по вопросам кредитной амнистии и прощения займов.
 

В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" и списания по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение", - проинформировали в ведомстве.

 
В информации подчеркивается, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.
 

В случае возникновения просрочки по кредитам заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности", - уточнили в агентстве.

 
Условия реструктуризации займа могут быть в виде:
 
  • снижения ставки вознаграждения;
  • отсрочки платежа;
  • изменения метода погашения;
  • увеличения срока займа;
  • прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения. Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией", - рассказали в АРРФР.

 
Дополнительно агентство информирует, что в Казахстане продолжается реализация программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых.
 
Агентство просит граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.
 

Спрос на тенге позволит укрепить нацвалюту - Куантыров

23.11.2022, 14:17 12581
Спрос на тенге позволит укрепить нацвалюту - Куантыров
Фото: Depositphotos
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спрос на тенге на Московской бирже позволит укрепить национальную валюту и положительно скажется на инфляции, заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса.
 

Валюта торгуется на Московской бирже, что является хорошим показателем. Значит, есть спрос на тенге. Этот тренд позволит укрепить тенге по отношению к рублю и другим валютам", - отметил Куантыров.

 
По его словам, это также хорошо скажется на инфляции, поскольку Казахстан импортирует часть товаров из России.
 

Этот год показал, что тенге достаточно сильная, стабильная валюта. Курс тенге в целом показывает стабильную динамику, если не брать ажиотажные периоды", - сообщил министр.

 
Он пояснил, что по ряду причин по отношению к рублю тенге частично девальвировался, однако с учетом новых факторов следует ожидать его укрепления, что положительно скажется на разных аспектах экономики. Он также добавил, что, когда курс тенге падает по отношению к валютам основных торговых партнеров, это лучше для казахстанских экспортеров.
 

Есть предприятия, которые 80-90% своей продукции вывозят на экспорт и только 10% реализуют на внутреннем рынке. Это все зависит от спроса", - подытожил Куантыров.


Ранее сообщалось, что российские инвесторы активно скупают тенге. Объемы торгов казахстанской валютой на Московской бирже на минувшей неделе превысили 4,2 млрд рублей. Это на 7% выше показателя предыдущей недели и в три-четыре раза выше значений летних месяцев.
 

Бюджет на три года одобрили казахстанские парламентарии

23.11.2022, 13:16 13266
Бюджет на три года одобрили казахстанские парламентарии
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана согласились с поправками, внесенными сенатом, по бюджету РК на 2022-2024 годы.

Всего сенаторы внесли 107 поправок.

Поправки не изменяют основные параметры республиканского бюджета на 2022-2024 годы. Так, за счет перераспределения резерва правительства увеличены расходы республиканского бюджета в 2022 году на 64,5 млрд тенге, в 2023 году - на 15,1 млрд тенге, в 2024 году - на 6,4 млрд тенге. Также осуществлено перераспределение расходов между отдельными госорганами", - сказал депутат Анатолий Бойчин, представляя бюджет в мажилисе.


 
Также были внесены изменения и дополнения, направленные на повышение качества жизни населения, развитие регионов и проекта по поддержке одаренных детей "Ел үміті" ("Надежды народа"), развитие теплоснабжения и водоснабжения, строительство реабилитационного центра.
 
Также перераспределены средства на повышение зарплаты отдельных категорий гражданских служащих, на реализацию проекта "Ауыл - ел бесігі".
 
Общий объем доходов в бюджет планируется:

  • в 2023 году - 13 трлн 911,3 млрд тенге, с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге;
  • в 2024 году - 15 трлн 020 млрд тенге;
  • в 2025 году - 16 трлн 303,4 млрд тенге.
Общий объем расходов планируется:

  • в 2022 году - 15 912 млрд тенге;
  • в 2023 году - 15 624 млрд тенге;
  • в 2024 году - 16 029 млрд тенге.
 
На общегосударственные расходы предусмотрено 11 187 млрд тенге, в том числе на 2022 год - 3589 млрд тенге, на 2023 год - 3771 млрд тенге, на 2024 год - 3827 млрд тенге.

  • На расходы социальной сферы предусмотрено 26,7 трлн тенге, из них на 2022 год - 8 трлн тенге, или 50,8% от общего объема расходов, с увеличением на 643 млрд тенге к уровню текущего года. К 2024 году этот показатель составит 59,8%. Основными факторами роста являются индексация социальных выплат (пенсий, пособий) и повышение заработной платы педагогов и врачей. Также значительную долю расходов социальной сферы составляют социальное обеспечение и социальная помощь. Так, 80 млрд тенге будет потрачено на реализацию плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов. Из них в 2022 году - 22,7 млрд тенге.
  • Расходы на систему здравоохранения на 2022-2024 годы составят 5,6 трлн тенге, из них в 2022 году - 1,7 трлн тенге.
  • На развитие системы образования и науки в проекте бюджета предусмотрено 7 трлн тенге, в том числе на 2022 год - 1 812 млрд тенге.
  • Расходы на развитие культуры и спорта в 2022-2024 годах составят 412 млрд тенге, из них на 2022 год - 173 млрд тенге.
  • На поддержку и развитие реального сектора экономики, включая развитие дорог республиканского и местного значения, обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов, жилье для малообеспеченных многодетных семей, развитие  газотранспортной системы, развитие и повышением эффективности АПК и т.д. предусмотрено 3,5 трлн тенге.
  • На развитие аграрного сектора выделено 524 млрд тенге.
  • На развитие транспортной инфраструктуры - 859 млрд тенге.
  • На газификацию - 99 млрд тенге.
  • На обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности, обеспечение защиты населения и устойчивости управления в кризисных ситуациях на трехлетний период предусмотрено 4,5 трлн тенге.
 
Сенат внес следующие изменения в проект бюджета:
 
  • внедрение факторно-балльной шкалы государственным служащим в 2022 году - 44,4 млрд тенге;
  • реконструкция и развитие дорог на общую сумму 8,2 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 4,5 млрд тенге;
  • строительство и ремонт водопроводных сетей на общую сумму 8,1 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 3,8 млрд тенге;
  • газоснабжение в 2022 году на сумму 1,2 млрд тенге;
  • строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры индивидуального жилищного строительства в общей сумме 3,3 млрд тенге, в том числе в 2022 году - 2,6 млрд тенге.

Кроме того, перераспределены средства между государственными органами в связи с передачей функций, а также поддержаны другие предложения депутатов.
 
Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 86 млрд тенге, в том числе в 2022 году на 64,5 млрд тенге.
 
Закон направлен на подпись президенту Казахстана.
 

Российские инвесторы активно скупают тенге

22.11.2022, 16:27 18741
Российские инвесторы активно скупают тенге
Москва. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы торгов казахстанской валютой на Московской бирже на минувшей неделе превысили 4,2 млрд рублей. Это на 7% выше показателя предыдущей недели и в три-четыре раза выше значений летних месяцев.
 

Росту показателя способствует в первую очередь увеличивающийся спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на национальные валюты", - сообщает "Коммерсантъ".


По данным газеты, увеличение активности инвесторов в тенге произошло на фоне общего снижения.
 
По ее оценкам, основанным на данных Московской биржи, объем торгов с основными валютными парами составил за минувшую неделю 857,2 млрд руб., что более чем на 100 млрд руб. ниже показателя предыдущей недели. В осенние месяцы инвесторы торговали меньше только в первую неделю ноября и сентября, тогда показатели составляли 735 млрд руб. и 782 млрд руб. соответственно.
 

Текущее общее снижение произошло в основном за счет доллара и юаня, объемы торгов с которыми снизились за минувшую неделю на 10-20%, до 378 млрд руб. и 275 млрд руб. соответственно. В евро обороты выросли на 7%, до 201 млрд руб. Снижается интерес ко многим альтернативным валютам. Если еще три месяца назад сделки с гонконгским долларом совершались на 300-500 млн руб. в день, то в последние дни не дотягивают и до 200 млн руб. в день", - пишет газета.

 
Участники рынка считают, что основной интерес к тенге наблюдается со стороны компаний в связи со стратегическим курсом России по переходу в торговле на национальные валюты.
 

Со странами СНГ, с которыми налажены тесные политические и экономические связи, например Казахстаном, это сделать проще и быстрее. Кроме этого, Казахстан стал одним из логистических хабов, через который теперь идет ряд экспортно-импортных операций РФ", - отмечает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

 
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов полагает, что рост оборотов в тенге с начала лета связан со спросом со стороны банков, которые закупают валюту в интересах бизнеса.
 
С выборами в Казахстане аналитики взлет популярности тенге напрямую не связывают. Хотя, уточняет стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, переизбрание президента страны "положительно повлияет на динамику торговых связей между Казахстаном и Россией и усилит тем самым интерес к тенге".
 
По данным издания, растет интерес к тенге и со стороны частных инвесторов, которые после объявления о частичной мобилизации активно уезжали из РФ, в том числе в Казахстан.
 
Тенденция к увеличению объемов торгов альтернативными валютами, вероятно, продолжится из-за ограничений расчетов, релокации бизнеса и граждан, считает главный аналитик управления активами Private Banking банка "Зенит" Мария Лукина.
 
Наиболее перспективной валютой также выглядит юань, но роста объемов торгов на рынке ждут и от других дружественных валют, включая тенге.
 

Также перспективны индийская рупия, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар, турецкая лира, белорусский рубль, армянский драм", - уточняет главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.


Например, в начале лета объем торгов белорусским рублем с трудом дотягивал до 100 млн руб. в день, а сейчас показатель в 4-6 раз выше.
 

Всеобщее декларирование: кто будет сдавать декларации о доходах и имуществе в 2023 году

21.11.2022, 19:40 25871
Всеобщее декларирование: кто будет сдавать декларации о доходах и имуществе в 2023 году
Фото: pixabay.com
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается всеобщее декларирование доходов и имущества. В 2023 году оно затронет новые категории граждан, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов по Алматы.
 
15 сентября 2022 года завершился первый этап всеобщего декларирования доходов. Второй этап стартует с 1 января 2023 года.
 
Со следующего года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. По информации ДГД, в Алматы таких насчитывается более 100 тысяч человек.
 
В ДГД Алматы напоминают, что в первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и другое имущество гражданина.
 
Также декларированию подлежат и наличные деньги. В декларации нужно указать точную сумму, которая не должна превышать 10 000 МРП (30 630 000 тенге). Если гражданин владеет суммой больше этой, то "излишек" должен быть размещен на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.
 

Размеры некоторых соцвыплат повысят в Казахстане

21.11.2022, 17:08 27336
Размеры некоторых соцвыплат повысят в Казахстане
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба главы правительства.
 

С 1 января 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2023 года, на 8,5 процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в тексте постановления.

 
Документ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.
 

 

Введение обязательных пенсионных взносов работодателей хотят перенести на 2024 год

21.11.2022, 10:38 30256
Введение обязательных пенсионных взносов работодателей хотят перенести на 2024 год
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2022 года № 897 "Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд и взыскания по ним". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
 

Пункт 2 преамбулы изложить в следующей редакции: "2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.

 
Сообщается, что целью принятия проекта является перенос сроков введения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2023 года на 2024 год.
 

Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" сроки введения обязательных пенсионных взносов работодателя переносятся на 2024 год, в связи с чем сроки введения постановления также необходимо изменить на 2024 год", - говорится в обосновании к документу.

 
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее в Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей.
 

Новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела разработали в РК

18.11.2022, 18:04 38281
Новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела разработали в РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разработали проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года № 47 "Об утверждении правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе".
 
Согласно тексту документа, порядок микрокредитования на возвратной основе предоставляется через поверенного (агента) - АО "Аграрная кредитная корпорация".
 

Претендентами на получение микрокредитов являются молодежь из числа безработных, предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения к поверенному за микрокредитом составляет менее пяти лет. Возраст претендента для микрокредитования учитывается на момент подачи документов", - сообщается в документе.

 
В целях микрокредитования молодежи уполномоченный орган по вопросам занятости населения предоставляет бюджетный кредит в местный исполнительный орган по вопросам занятости населения на следующих условиях:
 
  • на 10 лет на принципах возвратности, срочности и платности, с годовой ставкой вознаграждения 0,01 процента;
  • целевое назначение бюджетного кредита - микрокредитование претендентов для реализации бизнес проектов;
  • льготный период по погашению основного долга сроком не более 28 месяцев;
  • период освоения бюджетного кредита составляет 12 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу по вопросам занятости населения.
 
Также поверенный предоставляет микрокредиты претендентам из числа молодежи с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:
 
  • срок микрокредита - до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства - до 7 лет;
  • максимальная сумма микрокредита - до 5 миллионов тенге;
  • номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5 процента годовых;
  • наличие залогового обеспечения;
  • льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;
  • наличие регистрации в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Порядок предоставления микрокредитов, основные условия, способы обеспечения микрокредита устанавливаются договором поручения", - подчеркивается в документе.

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

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