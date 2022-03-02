Максимальные ставки по депозитам в тенге сохранены на уровне мартовских значений, сообщили в пресс-службе фонда.
Утверждены максимальные ставки по тенговым депозитам на апрель
01.03.2022, 09:37 14346
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У "ВТБ Казахстан" нет доступа к онлайн-операциям по картам Visa
02.03.2022, 17:44 1376
Фото: instagram/vtb_kazakhstan
Visa приостановила сотрудничество с "Банком ВТБ (Казахстан)" на срок действия санкций", - сообщили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)" на запрос Sputnik Казахстан.
При этом банк поблагодарил клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации и заверил, что все средства клиентов находятся в полной сохранности.
Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами "Банка ВТБ (Казахстан)". Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно", - уточнили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)".
25 февраля Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что ситуация в банковской системе Казахстана стабильная. Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 37 трлн тенге.
Безналичные операции по платежным карточкам в 2021 году выросли в 2,2 раза
02.03.2022, 17:17 1931
Фото: пресс-служба НБ РК
78% объема операций (73,1 трлн тенге) по платежным карточкам проведено безналичным способом, и 22% (20,6 трлн тенге) приходится на снятие наличных в банкоматах, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводились посредством интернета и мобильного банкинга, а их доля от общего объема составила 83%. В среднем ежедневный объем операций посредством интернета и мобильного банкинга - более 11,5 млн на сумму более 167 млрд тенге.
Расширяется инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Количество POS-терминалов выросло в 2,4 раза и составило 509 тысяч единиц. 97% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию бесконтактной оплаты.
Число предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки, выросло в 2,5 раза и составило 274 тысячи.
Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%.
В правительстве рассмотрели вопрос влияния украинского конфликта на экономику Казахстана.
Доллар вновь резко подорожал в Казахстане
02.03.2022, 11:18 3841
По информации KASE, по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 492,21 тенге. За сутки американская валюта подорожала на 6,68 тенге.
В обменных пунктах доллар продают за 496-498 тенге.
По итогам торгов произошло укрепление тенге
01.03.2022, 19:01 9661
Фото: Depositphotos
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 485,53 тенге, опустившись на 9,47 тенге. При этом Нацбанк РК установил официальный курс доллара к тенге на 2 марта в 487,75 тенге.
Напомним, на фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 28 февраля торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар. Объем торгов составил 159,5 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов, доля участия НБРК составила 61,5%.
Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по обеспечению финансовой безопасности
01.03.2022, 17:16 10676
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов сегодня доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о действиях, предпринятых Нацбанком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах", - сообщает Акорда.
Пирматов также пронформировал президента о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.
По итогам встречи главой государства был дан ряд конкретных поручений.
Напомним, ранее Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров.
Неделю назад президент обсудил с премьер-министром Алиханом Смаиловым меры по снижению негативного влияния происходящих на Украине событий.
На KASE приостановлены торги ценными бумагами российских эмитентов
01.03.2022, 12:25 12901
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Казахстанская фондовая биржа (KASE) информирует о том, что с 1 марта 2022 года на KASE приостановлены торги рядом ценных бумаг российских эмитентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации KASE, приостановлены торги по следующим ценным бумагам:
1) простые акции RU0009062285 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_AFLT) ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии";
2) простые акции RU0007661625 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_GAZP) ПАО "Газпром";
3) простые акции RU0007288411 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_GMKN) ПАО "ГМК "Норильский никель";
4) простые акции RU0009024277 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_LKOH) ПАО "Лукойл";
5) простые акции RU000A0JKQU8 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_MGNT) ПАО "Магнит";
6) простые акции RU0009046452 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_NLMK) ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат";
7) простые акции RU0008943394 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_RTKM) ПАО "Ростелеком";
8) простые акции RU0009029540 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_SBER) ПАО "Сбербанк";
9) простые акции RU000A0JP5V6 (основная площадка KASE, категория "премиум", RU_VTBR) Банк ВТБ (ПАО);
10) международные облигации RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория "облигации", TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс";
11) паи RU000A100S25 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFib) ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Индустрия будущего" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад";
12) паи RU000A101NK4 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFipo) ЗПИФ "Фонд первичных размещений" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад";
13) паи RU000A1027E5 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFvdo) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад".
Решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от Центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами", - пояснили в пресс-службе.
В ЕНПФ рассказали, в какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев
28.02.2022, 18:53 20221
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 февраля, составил 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 096,03 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,7 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба фонда, на 1 февраля в рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
- государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 106,21млрд тенге (38,99% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах - 3,4% годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 257,71млрд тенге. Их доля в портфеле составила 17,24%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,6% годовых;
- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 676,01млрд тенге, доля в портфеле составила 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах - 5,5% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на сумму 949,57 млрд тенге (7,25%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте - 68,17%, в долларах - 31,77%, в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов.
В результате снижения рынка акций и роста доходностей на облигации как на внешних, так и на внутреннем рынках, произошедших на фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФРС, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 12,13 млрд. тенге. По состоянию на 1 февраля доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с февраля 2021 года по январь 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,73% при инфляции в размере 8,50%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,23%.
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО "JusanInvest", составили 3,48 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (36,73% портфеля), паи ExchangeTradedFunds (ETF) (27,83%), ГЦБ Министерства финансов РК (24,75%), активы в денежных средствах на инвестиционных счетах (10,69%). 66,88% портфеля представлено в тенге, 33,12% - в долларах.
В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов с момента передачи в доверительное управление составила 7,36%.
Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов
28.02.2022, 17:16 21491
Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности, сообщили в пресс-службе финрегулятора.
По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 495,00 тенге за один доллар. Объем торгов составил 159,5 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 98,1 млн долларов, доля участия НБРК составила 61,5%.
В Казахстане обменники приостановили операции с валютой.
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар.
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