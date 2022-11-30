Увеличились валовые международные резервы Нацбанка

Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств БВУ

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 1,0%, составив 33,0 млрд долларов, - Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 1,0%, составив 33,0 млрд долларов, сообщает пресс-служба регулятора.





Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств БВУ на валютные корсчета в Национальном банке. Частично увеличение резервов было нивелировано выплатой внешнего госдолга и снижением цен на золото.





Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,4 млрд долларов), на конец октября 2022 года составили 85,4 млрд долларов.





Денежная база в октябре 2022 года расширилась на 4,2%, до 12 374,4 млрд тенге (с начала года - расширение на 12,9%), на фоне роста объемов депозитов банков.





Денежная масса за октябрь 2022 года увеличилась на 2,6%, составив 33 311,6 млрд тенге (с начала года - на 10,7% и на 14,8% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 0,2% (с начала года - рост на 10,4%). Кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы.