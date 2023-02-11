В 2022 году в Казахстане выявили около 390 поддельных банкнот на сумму более 1,2 млн тенге  

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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом укрепился на 1,6 тенге и составил 450,79 тенге за $1, сообщается на KASE.





В обменниках Казахстана доллары покупают по 451 тенге, продают по 455-455,5 тенге.





По данным Нацбанка РК , по итогам января курс национальной валюты укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за один доллар США.





На текущий момент мы видим, что валютный рынок функционирует в условиях умеренной волатильности, спрос и предложение на рынке сбалансированы, потребности в проведении валютных интервенций не возникало", - отметила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.





В течение января продажи субъектов квазигосударственного сектора составили 453 млн долларов. В связи с улучшением сбалансированности на валютном рынке, а также в целях предоставления субъектам КГС больших возможностей при управлении валютными потоками по предложению Национального банка правительством было принято решение о снижении доли обязательной продажи валютной выручки с 75% до 50%.





В целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет были осуществлены продажи валюты на сумму 228 млн долларов. Как и прежде, продажи осуществлялись равномерно и на регулярной основе, ежедневный объем продаж не превысил 12 млн долларов.





Ранее я уже говорила о планах ЕНПФ о поддержании валютной доли пенсионных активов на уровне 30%. В этих целях в январе было куплено порядка 120 млн долларов. Операции по покупке иностранной валюты для ЕНПФ будут осуществляться равномерно в течение года на площадке Казахстанской фондовой биржи с соблюдением принципа рыночного нейтралитета при благоприятных условиях на валютном рынке", - сообщила Алия Молдабекова.