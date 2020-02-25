В Алматы более половины объёма депозитов хранится в иностранной валюте

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - Тенговые вклады преобладают над валютными. Единственный регион, где население выбирает валюту, - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Объём вкладов БВУ РК на конец 2019 года составил 16,4 трлн тенге - на 7,1% больше, чем в конце декабря 2018 года. Рост обусловлен увеличением вкладов в национальной валюте - на 17,3%, до 9,2 трлн тенге, сообщает Ranking.kz .

В то же время вклады в иностранной валюте сократились на 3,5%, до 7,2 трлн тенге. Доля вкладов в национальной валюте третий год преобладает над вкладами в иностранной валюте, увеличившись за последний год с 51,1% сразу до 56%.

Преобладание тенговых вкладов ощутимо ярче выражено в структуре розничных депозитов, где они занимают 58,7%, против 41,3% в иностранной валюте (годом ранее - 52,5% и 47,5% соответственно). В целом объём вкладов физических лиц за 2019 год вырос на 5,9%, до 9,1 трлн тенге.

В структуре депозитов юридических лиц на конец 2019 года также преобладают вклады в национальной валюте - 52,5%, против 47,5% в иностранной валюте. При этом на конец 2018 года доля вкладов в инвалюте составляла 50,7%, в нацвалюте - 49,3%. В целом корпоративные вклады выросли за год на 8,6%, до 7,2 трлн тенге.

Среди регионов РК в структуре вкладов физических лиц более половины объёма депозитов хранится в иностранной валюте только в Алматы: 54,8%. Существенная, хотя и не главенствующая доля в 44,1% от розничных вкладов приходится на инвалюту в Нур-Султане. В остальных регионах население отдаёт предпочтение национальной валюте. Самая высокая доля вкладов в нацвалюте среди розничных вкладов - в Туркестанской области: 84,4%. Следом идут Северо-Казахстанская (79,8%) и Акмолинская (78,1%) области.

В структуре вкладов юридических лиц доля средств в инвалюте преобладает уже в 4 регионах РК: в Алматы (54,3%) и на западе РК - в Атырауской (68,2%), Актюбинской (53,6%) и Мангистауской (53,2%) областях. Самая высокая доля корпоративных вкладов в национальной валюте зафиксирована в Туркестанской (86,7%), Северо-Казахстанской (87,2%), Костанайской (86,6%) и Алматинской (85,2%) областях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства