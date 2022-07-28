В соответствии с обновленными условиями программы максимальная ставка по льготным кредитам снижена с 7 до 6%. Максимальная сумма кредита составляет 100 млн тенге, срок кредитования - до 7 лет", - проинформировали в акимате.
В Алматы изменились условия программы льготного кредитования МСБ
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КФГД повысил ставки по тенговым депозитам
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По депозитам без пополнения, %
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По депозитам с пополнением, %
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Июль1
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Август
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Июль1
|
Август
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Несрочные депозиты
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14,0▲
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14,0▲
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14,0▲
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14,0▲
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Срочные депозиты
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3 месяца
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14,5▲
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14,5▲
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14,0▲
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14,0▲
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6 месяцев
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14,5▲
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14,5▲
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14,0▲
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14,0▲
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12 месяцев
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14,0▲
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14,0▲
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13,7▲
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13,7▲
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24 месяца
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9,9▲
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9,9▲
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9,7▲
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9,7▲
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Сберегательные депозиты
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3 месяца
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15,5▲
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15,5▲
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15,0▲
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15,0▲
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6 месяцев
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16,0▲
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16,0▲
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15,5▲
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15,5▲
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12 месяцев
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15,7▲
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15,7▲
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24 месяца
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13,0▲
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12,2▲
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Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%
По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе", - проинформировали в пресс-службе.
Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорения годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда", - пояснили в Нацбанке.
Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике", - сообщили в пресс-службе.
Средневзвешенный курс тенге укрепился на KASE
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
По состоянию на 1 июля казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 79,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 182,6 млрд тенге", - информирует Минтруда РК.
Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября
В случае если до 15 сентября 2022 года налогоплательщики не перепрограммируют контрольно-кассовые машины, то такие ККМ перестанут поддерживаться операторами фискальных данных", - уточнили в Комитете государственных доходов.
На этом основании всем предпринимателям, применяющим ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие ККМ. С 15 сентября протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться ОФД. В связи с чем рекомендуем всем заблаговременно обновить ККМ до версии протокола 2.0.2", - проинформировали в комитете.
Годовая инфляция в июне ускорилась в 16 регионах
Темпы роста цен на продовольственные товары в июне увеличились до 19,2% (в мае - 19,0%) в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (23,6%). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 13,2% (в мае - 11,9%) в годовом выражении. Максимальное значение зафиксировано в г. Нур-Султане (16,4%), а минимальное - в г. Шымкенте (10,8%). Цены на платные услуги в июне повысились на 9,2% (в мае - 9,1%) в годовом выражении. При этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), ниже - в Атырауской области (6,0%)", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.
Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста инфляции - исследование Нацбанка
Квалифицированная оценка ожидаемой через год инфляции в июне выросла до 14,8% по сравнению с 11,7% в мае", - говорится в отчете.
За прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших более быстрый и такой же, как раньше, рост цен, составила 86%. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, отмечают удорожание продуктов питания - 88%. В целом по многим позициям доля населения, отметившая сильный рост цен, в июне уменьшилась", - сообщает Нацбанк.
Оценки текущего материального положения улучшаются, при этом продолжая оставаться в негативной зоне: 36% респондентов фиксируют его ухудшение, 46% - неизменность. Готовность к крупным покупкам также находится на низком уровне - в июне 44% респондентов оценили текущее время негативно", - сообщается в исследовании Нацбанка.
Резервы Казахстана с начала года сократились почти на 6 млрд долларов - Пирматов
Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,4 млрд. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге за 6 месяцев продано валютных активов на 2,7 млрд долларов", - сообщил Пирматов.
В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период", - сказал Пирматов.
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