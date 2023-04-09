08.04.2023, 13:44 6446
В ЕАБР прокомментировали информацию о блокировке средств
Банк, как международная финансовая организация и НЕ находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском банке развития разъяснили информацию о блокировке средств.
Более девяти месяцев назад, в июне 2022 года, Европейский союз ввел блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). Как следствие, Euroclear (Бельгия) заблокировал находящиеся у него средства НРД. В результате блокировки средств попавшего под санкции НРД заблокированы также оказались средства различных зарубежных компаний и организаций, находившихся на счетах НРД. От этого пострадало более 5 миллионов частных и институциональных инвесторов по всему миру. В их число попал Евразийский банк развития (ЕАБР), имевший на тот момент собственный счет в НРД. НРД, в свою очередь, держал эти средства в Euroclear", - сообщили в ЕАБР.
В пресс-службе также отметили, что в декабре 2022 года бельгийские регулирующие органы опубликовали порядок подачи лицами и организациями, НЕ находящимися под санкциями, заявлений о разблокировке своих средств, замороженных в результате блокировки НРД со стороны Euroclear. 7 января 2023 года ЕАБР, как международная финансовая организация и НЕ находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств по данной процедуре.
В настоящее время в соответствии с процедурами ведутся переговоры с бельгийскими регулирующими органами о порядке и условиях разблокировки средств", - сообщили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что по итогам 2022 года ЕАБР перевыполнил все плановые показатели. Объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития". Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.
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06.04.2023, 18:56 14616
Внесены изменения в правила возврата превышения НДС
Измененные правила вводятся в действие с 6 апреля 2023 года
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - При внесении изменений в правила возврата превышения НДС учтены замечания и предложения участников бизнес-сообщества и принят ряд улучшающих изменений в данные правила, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.
Приказом министра финансов РК от 20 марта 2023 года № 289 внесены изменения и дополнения в приказ от 19 марта 2018 года № 391 "Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска".
Измененные правила вводятся в действие с 6 апреля 2023 года.
Внесены поправки в части сокращения срока возврата превышения НДС со 155 календарных дней до 75 рабочих дней, а также в части расширения налогоплательщиков, реализующих горюче-смазочные материалы, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, международные воздушные перевозки, в частности добавлены поставщики услуг наземного обслуживания и в части уточнения Перечней экспортеров сырья и производителей товаров собственного производства для целей возврата НДС.
Кроме того, при разработке НПА учтены замечания и предложения участников бизнеса и принят ряд улучшающих изменений и дополнений в НПА:
- внесены улучшающие дополнения для экспортеров в части прекращения формирования отчета "Пирамида" по контрагентам, осуществляющим услуги железнодорожного транспорта, включены дополнительные основания, не учитывающие нарушения (при занижении суммы НДС не превышающее 10 МРП, по "Пирамиде", при расхождениях между ФНО и ЭСФ не превышающее 10 МРП, при применении отсрочки, рассрочки по уплате НДС, при нарушения с низкой степенью риска, неподтвержденные нарушения у экспедитора и комиссионера, при устранении поставщиками нарушений в цепочке поставки товаров);
а также:
- в части уточнения видов расхождений, по прекращенным делам по нереабилитирующим основаниям по ст. 245 Уголовного кодекса РК;
- в части исключения субъектов, реализующих ГСМ, осуществляемой аэропортами, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, из категории непосредственных поставщиков по которым не учитываются нарушения отчета "Пирамида", в целях приведения в соответствие с п.12 ст.152 Налогового кодекса;
- в части предоставления права налогоплательщику самостоятельного выбора критерия, для применения упрощенного порядка возврата в соответствии со ст.434 Налогового кодекса.
24.03.2023, 10:04 55066
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 168,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 380,6 млрд тенге.
По состоянию на 1 марта 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2023 года составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 089 тенге, базовой пенсии - 37 903 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин.
17.03.2023, 09:46 82796
В Казахстане банки начали выплачивать компенсации по депозитам
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 16 марта 2023 года средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 млн 615 тысяч 772 человека", - проинформировали в фонде.
Согласно правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.
Напомним, вкладчики казахстанских банков, у которых имеются депозиты в тенге, открытые до 23 февраля 2022 года, могли подать заявку на получение компенсации от государства в размере 10%. Заявления на выплату компенсации можно было подать до 10 февраля. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке.
17.03.2023, 08:45 83836
Комитет госдоходов опубликует реестр лиц, получающих иностранное финансирование
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов прокомментировал введение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников.
Ранее, с 2018 года, Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1 п. 1 ст. 29 Налогового кодекса). В 2022 году внесены поправки в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", - сообщили в КГД.
В комитете отметили, что данная поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.
Указанный реестр будет размещен по итогам I полугодия 2023 года после предоставления соответствующей отчетности", - уточнили в ведомстве.
16.03.2023, 13:20 92256
Глава Нацбанка прокомментировал слухи о девальвации тенге после выборов
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов прокомментировал слухи о девальвации тенге после выборов, передает корреспондент агентства.
Еще раз: мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем. Самый крупный - это ЕНПФ. Мы это будем продолжать делать, поэтому эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности", - заявил Галымжан Пирматов.
Ранее в Нацбанке Казахстана прокомментировали ситуацию на валютном рынке.
16.03.2023, 12:38 93221
В Нацбанке Казахстана прокомментировали ситуацию на валютном рынке
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Как ситуация на мировых финансовых рынках сказывается на валютном рынке Казахстана, рассказали в Национальном банке РК.
Напомним, 10-12 марта было объявлено о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank. На мировых финансовых рынках наблюдается всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску, вызванное опасениями по поводу банковского сектора в США и еврозоне.
Риски влияния локального кризиса в США на банки еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. ЦБ Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке.
В последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке. Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель. Вместе с тем влияние локальных кризисов у банков США и еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита ликвидности в банковской системе достаточно", - сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что Национальный банк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса.
Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. В случае необходимости такие интервенции будут произведены", - добавили в Нацбанке.
Дополнено 16.03.2023, 14.40
Также в кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов отметил, что курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке.
А на спрос и предложение влияют разные факторы. Понятно, вот, последнее время мы видим, что курс менялся (…) на то есть причины. Вот вы видите в США два банка как бы потерпели проблемы в связи с тем, что депозиторы снимали деньги, в Швейцарии один очень крупный банк имеет сложности. Мы думаем, что эти причины каким-то образом тоже могут повлиять (…) но мы пока не видим никаких причин для беспокойства”, - заявил Галымжан Пирматов.
Ранее сообщалось, что курс доллара резко вырос в Казахстане. На сегодняшний день $1 = 464,8 тенге.
Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США.
15.03.2023, 14:01 99481
Курс доллара резко вырос в Казахстане
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара снова поднялся в Казахстане, в обменниках доллары продают по 469 тенге принимают по 463 тенге.
По данным сайта kurs.kz, в Алматы доллары продают по 469 тенге, принимают по 463 тенге, в Астане стоимость доллара в некоторых обменниках достигает 470 тенге.
Официальный курс Нацбанка на сегодня - 458,22 тенге за доллар.
Российский рубль по сравнению с прошлой неделей также поднялся в цене. Если в прошлую среду и четверг он стоил 5,9 тенге, то сегодня в обменниках за рубль берут уже в среднем от 6,17 тенге до 6,25 тенге.
В начале марта курс доллара составлял около 431 тенге.
Напомним, в феврале тенге укрепился на 3,2%. В начале марта в Минфине заявили, что ожидают снижение цен из-за падения доллара.
01.03.2023, 14:22 141286
КФГД утвердил ставки по депозитам на апрель
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки вознаграждения на апрель текущего года, сообщает пресс-служба фонда.
Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений. Такое решение было принято Казахстанским фондом гарантирования депозитов ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки", - отметили в фонде.
Там напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации. Поэтому их ставки могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
Напомним, в феврале Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. При этом главный финрегулятор страны сообщил, что в среднесрочной перспективе инфляция может быть снижена к концу года до 9-12%, в 2024 году - до 6-8%, в 2025 году - до 4-6%. Пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года.
В феврале инфляция составила 1,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%, сообщили в Бюро национальной статистики.
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