Система Orphus

В Казахстане девять банков находятся на пороге ликвидации

21.10.2021, 19:45 20791
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в настоящее время 9 банков находятся на стадии ликвидации (Валют-транзит банк, Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк Казахстана, Банк Астаны, Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основная цель при прекращении деятельности банка - удовлетворение требований кредиторов, обеспечение расчетов с ними и завершение всех операций банка.
 
Требования кредиторов банка удовлетворяются в порядке очередности, установленной законом РК "О банках и банковской деятельности в РК" (10 очередей, статья 74-2).
 
В первую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и по физическим лицам, по которым банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.
 
Во вторую очередь - расчеты перед АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" по депозитам физических лиц, в пределах гарантируемой суммы.
 
В третью очередь - расчеты по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка.
 
В четвертую очередь - расчеты по депозитам физических лиц, не являющихся аффилированными лицами, превышающих гарантируемую сумму КФГД, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов и по депозитам страховых организаций, осуществленным по отрасли "страхование жизни".
 
В пятую очередь - расчеты перед отдельными категориями некоммерческих организаций (благотворительные организации, ветераны Великой Отечественной войны, общества инвалидов).
 
В шестую очередь - расчеты по депозитам не аффилированных юридических лиц.
 
В седьмую очередь - расчеты по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, займы, выданные за счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан.
 
В восьмую очередь - расчеты перед другими кредиторами, не вошедшими в остальные очереди.
 
В девятую очередь - расчеты по депозитам аффилированных физических и юридических лиц.
 
В десятую очередь - расчеты по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам.
 
В Агентстве подчеркнули, что требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
 
Из девяти ликвидируемых банков, в восьми есть Комитет кредиторов, в Казинвестбанке отсутствует Комитет кредиторов в связи с осуществлением расчетов с последней очередностью реестра кредиторов (8 очередь, юридические лица).
 
Основным типом активов в ликвидируемых банках являются задолженность по займам и дебиторская задолженность. При этом, уровень NPL в ссудном портфеле ликвидируемых банков находится в диапазоне от 84% до 99%.
 

В настоящее время, степень удовлетворения требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных стадиях", - сообщили в ведомстве.

 
Ликвидационные комиссии Казинвестбанк, Эксимбанк Казахстана, Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавших максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.
 
В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов - юридических лиц. По состоянию на 1 октября 2021 года Казинвестбанк удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8%, или 6,3 миллиарда тенге, Эксимбанк Казахстана на 19,1% (2 миллиарда тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество на 15,9% (2,2 миллиарда тенге).
 
Ликвидационные комиссии Валют-транзит банк, Банк Астаны, Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД, по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87% или 15,4 миллиарда тенге, Валют-транзит банк на 57% (10,4 миллиарда тенге), Банк Астаны на 43,9% (16,5 миллиардов тенге), Qazaq Banki на 16,3% (3,3 миллиарда тенге).
 
В настоящее время, AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию Комитета кредиторов.
 

В целом размер дальнейшего удовлетворения требований кредиторов зависит от качества активов, входящих в ликвидационную массу банков", - подчеркнули в Агентстве.

 

Комментарии

новости по теме

В Казахстане внедрят "социальный кошелек"

20.10.2021, 18:45 56026
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе заседания комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации доложил о ходе работ по внедрению пилотного проекта "социального кошелька", предусматривающего начисление социальных выплат в виде электронных денег Национального банка РК на электронные кошельки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Султанова, в качестве инфраструктуры выступит платежная система Национального банк РК - система мгновенных платежей. Данный проект позволяет усовершенствовать инструменты социальной поддержки населения и обеспечить возможность проактивного зачисления платежей на счета получателей. 
 
Пилотный проект будет внедрен в декабре 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию - в 2022 году, интеграция "социального кошелька" с Национальной товаропроводящей системой - в 2023-2024 годах.
 
Также в ходе мероприятия министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложили о ходе работы по созданию информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости.
 

Нацбанк планирует ужесточить требования к учредителям обменных пунктов

18.10.2021, 16:09 77788
Нацбанк планирует ужесточить требования к учредителям обменных пунктов
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - На публичное обсуждение выставлен проект постановления правления Национального банка Республики Казахстан "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением:

 
1) лиц, являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;
 
2) лиц, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;
 
3) лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законом о ПОДФТ;
 
4) лиц, зарегистрированных в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны: Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико); Княжество Андорра; Государство Антигуа и Барбуда; Содружество Багамских островов; Государство Барбадос; Государство Белиз; Государство Бруней Даруссалам; Объединенная Республика Танзания; Республика Вануату; Республика Гватемала; Государство Гренада; Республика Джибути; Содружество Доминики; Доминиканская Республика;
Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ); Испания (только в части территории Канарских островов); Федеральная Исламская Республика Коморские Острова; Кооперативная Республика Гайана; Республика Коста-Рика; Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао); Республика Либерия; Ливанская Республика; Княжество Лихтенштейн; Исламская Республика Мавритания; Малайзия (только в части территории анклава Лабуан); Мальдивская Республика; Республика Мальта; Марианские острова; Республика Маршалловы острова; Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
Союз Мьянма; Республика Науру; Федеративная Республика Нигерия; Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов); Республика Палау; Республика Панама; Португалия (только в части территории островов Мадейра); Независимое Государство Самоа; Республика Сейшельские острова; Государство Сент-Винсент и Гренадины; Федерация Сент-Китс и Невис; Государство Сент-Люсия; Республика Суринам; Королевство Тонга; Республика Тринидад и Тобаго; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос); Суверенная Демократическая Республика Фиджи; Республика Филиппины; Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезии); Республика Черногория; Демократическая Республика Шри-Ланка; Ямайка;
 
5) лиц, включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
 
6) юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
 
7) лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года".
 
Кроме того, руководителем уполномоченной организации (ее филиала) не назначается лицо:
 
1) не имеющее высшего образования;
 
2) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с законом о ПОДФТ;
 
3) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.
 
Также в документе определены требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта. Отмечается, что в помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.
 

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются: фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью); индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность клиента, - вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; юридический адрес клиента", - сообщается в проекте.

 
По обменным операциям, на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).
 
Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться здесь. Документ будет находиться на публичном обсуждении до 1 ноября 2021 года. 
 

В ряде регионов Казахстана АСП назначалась неправомерно

15.10.2021, 17:02 99874
НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - В ряде регионов Казахстана АСП назначалась неправомерно. Об этом министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов сказал на заседании коллегии МТСЗН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Серик Шапкенов отметил, что для выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям на 2021 год предусмотрено 82 млрд тенге.
 
Софинансирование местного бюджета составило 15,2% или 12,6 млрд тенге. Только 5 регионов обеспечили софинансирование выплаты АСП в размере 20% и выше (не обеспечили Нур-Султан – 2,4%, Мангистауская область – 3,1%, Туркестанская область – 5,7%, Акмолинская область – 8,4%, Атырауская область – 13%, Алматы – 14,4%, Кызылординская область – 14,8%, Восточно-Казахстанская область – 15,4%, Западно-Казахстанская область – 15,6%, Павлодарская область – 16,3%, Костанайская область – 16,5%, Жамбылская область – 17,8%).
 

Для проверки обоснованности назначения АСП нашим министерством был проведен мониторинг в южных регионах (Шымкент, Алматы, Алматинская область), в ходе которого выявлены грубые нарушения законодательства. А именно, допущены нарушения принципа назначения АСП, невыполнение прямых обязанностей по трудоустройству, пособие назначено благополучным семьям, которые не нуждаются в дополнительной поддержке государства. Также выявлены факты неправомерного назначения АСП – указывалось, что у лиц, имеющих работу на момент обращения, отсутствовали доходы. Кроме того, были обнаружены 18 фактов изменения доходов за первое полугодие 2021 года, в результате которых помощь назначена необоснованно", – сказал Серик Шапкенов.

 
По предварительным расчетам переплата составила 3,4 млрд тенге, отметил министр.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов