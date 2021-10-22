В Казахстане девять банков находятся на пороге ликвидации

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в настоящее время 9 банков находятся на стадии ликвидации (Валют-транзит банк, Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк Казахстана, Банк Астаны, Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная цель при прекращении деятельности банка - удовлетворение требований кредиторов, обеспечение расчетов с ними и завершение всех операций банка.

Требования кредиторов банка удовлетворяются в порядке очередности, установленной законом РК "О банках и банковской деятельности в РК" (10 очередей, статья 74-2).

В первую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и по физическим лицам, по которым банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.

Во вторую очередь - расчеты перед АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" по депозитам физических лиц, в пределах гарантируемой суммы.

В третью очередь - расчеты по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка.

В четвертую очередь - расчеты по депозитам физических лиц, не являющихся аффилированными лицами, превышающих гарантируемую сумму КФГД, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов и по депозитам страховых организаций, осуществленным по отрасли "страхование жизни".

В пятую очередь - расчеты перед отдельными категориями некоммерческих организаций (благотворительные организации, ветераны Великой Отечественной войны, общества инвалидов).

В шестую очередь - расчеты по депозитам не аффилированных юридических лиц.

В седьмую очередь - расчеты по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, займы, выданные за счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан.

В восьмую очередь - расчеты перед другими кредиторами, не вошедшими в остальные очереди.

В девятую очередь - расчеты по депозитам аффилированных физических и юридических лиц.

В десятую очередь - расчеты по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам.

В Агентстве подчеркнули, что требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Из девяти ликвидируемых банков, в восьми есть Комитет кредиторов, в Казинвестбанке отсутствует Комитет кредиторов в связи с осуществлением расчетов с последней очередностью реестра кредиторов (8 очередь, юридические лица).

Основным типом активов в ликвидируемых банках являются задолженность по займам и дебиторская задолженность. При этом, уровень NPL в ссудном портфеле ликвидируемых банков находится в диапазоне от 84% до 99%.

В настоящее время, степень удовлетворения требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных стадиях", - сообщили в ведомстве.

Ликвидационные комиссии Казинвестбанк, Эксимбанк Казахстана, Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавших максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.

В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов - юридических лиц. По состоянию на 1 октября 2021 года Казинвестбанк удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8%, или 6,3 миллиарда тенге, Эксимбанк Казахстана на 19,1% (2 миллиарда тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество на 15,9% (2,2 миллиарда тенге).

Ликвидационные комиссии Валют-транзит банк, Банк Астаны, Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД, по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87% или 15,4 миллиарда тенге, Валют-транзит банк на 57% (10,4 миллиарда тенге), Банк Астаны на 43,9% (16,5 миллиардов тенге), Qazaq Banki на 16,3% (3,3 миллиарда тенге).

В настоящее время, AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию Комитета кредиторов.

В целом размер дальнейшего удовлетворения требований кредиторов зависит от качества активов, входящих в ликвидационную массу банков", - подчеркнули в Агентстве.