Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - В Казахстане еще два банка стали операторами по досрочному снятию пенсионных накоплений. Подписаны соглашения о взаимодействии ЕНПФ с уполномоченными операторами, передает Kazakhstan Today.

Законодательством предусмотрено, что для получения единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения вкладчики обращаются к уполномоченным операторам, определенным правительством Республики Казахстан, с заполнением электронных заявлений на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

В своем заявлении вкладчик указывает цели использования единовременных пенсионных выплат и доступную сумму, направляемую на целевое использование. Уполномоченный оператор рассматривает и принимает решения об одобрении заявлений вкладчиков, взаимодействует с ЕНПФ по переводу единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченного оператора, осуществляет мониторинг за целевым использованием единовременных пенсионных выплат.

Взаимодействие между ЕНПФ и уполномоченными операторами осуществляется посредством электронного обмена информацией и на основе соответствующих соглашений о взаимодействии.

В настоящее время ЕНПФ заключены соглашения о взаимодействии с АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит", - сообщили в ЕНПФ.

Соглашение определяет порядок информационного взаимодействия и обмена информацией между уполномоченным оператором и ЕНПФ по вопросам учета, перевода и возврата единовременных пенсионных выплат, а также обязанности и ответственность каждой из сторон соглашения, включая условия и обязательства по сохранению конфиденциальности информации.

Интеграция информационных систем ЕНПФ и уполномоченных операторов осуществляется посредством интеграционного сервиса на веб-портале "электронного правительства".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства