В Казахстане исполнено 138,9 тыс. заявлений на досрочное изъятие пенсионных на сумму 721,7 млрд тенге

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 138,9 тыс. на сумму 721,7 млрд тенге, сообщил глава Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 9 марта количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 138,9 тыс. на сумму 721,7 млрд тенге. 99,7% изъятых накоплений граждане намерены направить на решение жилищных вопросов", - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, в доверительное управление переданы пенсионные накопления 402 граждан на 936,3 млн тенге в четыре управляющие компании.

На Мангистаускую область, Алматы и Нур-Султан приходится 62,5% изъятых накоплений.

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