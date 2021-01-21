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В Казахстане изменен режим работы банков, обменников и ломбардов

20.01.2021 30079
В Казахстане изменен режим работы банков, обменников и ломбардов
Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Принят совместный приказ Национального банка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "О режиме работы субъектов финансового рынка", передает Kazakhstan Today.
 
В целях защиты жизни и здоровья граждан Республики Казахстан, а также предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID19) среди населения Республики Казахстан, с 19 января 2021 года субъектам приказано обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме, говорится в документе. 
 
В перечень субъектов вошли: банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан; юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой; ипотечные организации; страховые (перестраховочные) организации, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан; страховые брокеры, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан; организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг; микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды; платежные организации; коллекторские агентства.
 
Осуществляющим деятельность в регионах, относящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации к:
 
"красной" зоне - обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% (шестидесяти процентов) работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% (сорока процентов) работников от штатной численности филиала (отделения, пункта) при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения;
 
"желтой" и "зеленой" зонам - обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% (пятидесяти процентов) работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30% (тридцати процентов) работников от штатной численности филиала (отделения, пункта) при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения;
 
Банкам второго уровня необходимо обеспечивать организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению;
 
Банкам второго уровня и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе.
 
Совместный приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до отмены ограничительных мер и (или) мероприятий, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.
 

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