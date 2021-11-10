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В Казахстане объём денежных переводов увеличился почти на треть за год

09.11.2021, 13:21 9505
В Казахстане объём денежных переводов увеличился почти на треть за год
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Объём транзакций внутри Казахстана через международные системы денежных переводов (СДП) за год вырос почти на треть и за январь - сентябрь 2021 года составил 47,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Это самый высокий показатель за последние три года, а за всё время он уступает лишь показателю за январь - сентябрь 2018 года (57 млрд тенге)", - сообщает ranking.kz.

 
Количество транзакций выросло лишь на 1,2%, до 421,9 тыс., что увеличило средний чек одного перевода с 85,4 тыс. до 111,6 тыс. тенге.
 
Как сообщают эксперты, среди СДП по объёму переведённых по Казахстану средств лидирует "Золотая Корона": 11,7 млрд тенге - на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Следом идёт Western Union: 1,7 млрд тенге - на 2,5% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Значительные объёмы также приходятся на "Юнистрим" (449 млн тенге) и Contact (76,3 млн тенге).
 
На иные системы пришлось 33,2 млрд тенге - сразу на 44% больше по сравнению с январём - сентябрём прошлого года.
 
По количеству транзакций при этом лидирует Western Union: 14,3 тыс., рост за год - на 16,3%.
 
Количество транзакций через "Золотую Корону" сократилось на 19,6%, до 13,5 тыс. На "Юнистрим" и Contact приходятся 2,8 тыс. и 0,01 тыс. транзакций.
 
Число транзакций через иные системы денежных переводов за год увеличилось на 1,3% и за январь - сентябрь текущего года составило 391,6 тыс.
 
 

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В Нур-Султане снижен тариф на теплоснабжение и оштрафован монополист

05.11.2021, 16:59 45550
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане снижен тариф на производство, передачу и распределение и (или) снабжение тепловой энергией и наложен штраф на ГКП "Жылу", сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы ГКП "Жылу" за 2020 год, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Нур-Султану установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности, по исполнению утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы за 2020 год. В результате ГКП "Жылу" получило необоснованный доход в размере 5 813 800,01 тенге", - сообщили в комитете.

 
В связи с этим, департаментом, в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.
 

Таким образом, департаментом с 1 августа 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услугу по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией ГКП "Жылу". Тариф на услугу по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года составил 12 058,06 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 1301,44 тенге, или на 9,7% (ранее действующий тариф - 13 359,50 за 1 ГКал без НДС). Для населения: тариф составил 3182,51 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 343,49 тенге, или на 9,7% (ранее действующий тариф - 3526 за 1 ГКал без НДС). Для прочих потребителей: тариф составил 20 938,43 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 2259,91 тенге или на 9,7% (ранее действующий тариф - 23 198,34 за 1 ГКал без НДС)", - уточнили в ведомстве.

 
Вместе с тем ГКП "Жылу" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, с наложением штрафа на сумму 466 720 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток.
 
 

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат на жилье составляет 4 млн тенге

03.11.2021, 19:18 70660
Средняя сумма единовременных пенсионных выплат на жилье составляет 4 млн тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - По состоянию на 2 ноября ЕНПФ исполнено 485 772 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 1,96 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,0 миллиона тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
 
Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,0%), Мангистауской области (13,6%), Нур-Султан (13,0%). 
 
В ЕНПФ напомнили, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления, а по другим уполномоченным операторам - в течение трех рабочих дней. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. 
 
Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.
 
Около 270,5 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
 
Также ЕНПФ исполнено 59 464 заявления на лечение на общую сумму 54,0 миллиарда тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 миллиона тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 7,9 миллиарда тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. 
 
Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 2 ноября переведено порядка 5,4 миллиарда тенге, ЕНПФ исполнены 2 912 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,9 миллиона тенге. 
 
На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Отметим, из 5,4 миллиарда тенге - 45,24% или 2,5 миллиарда тенге переведено в АО "Jusan Invest", 27,33% или 1,5 миллиарда тенге в АО "Halyk Global Markets", 17,60% или 0,96 миллиарда тенге в АО "BCC Invest", 9,83%, или 0,5 миллиарда тенге в АО "Сентрас Секьюритиз".
 

Более 1 млн казахстанцев имеют задолженность по налогу на имущество

03.11.2021, 10:08 74359
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество. Гражданам, не оплатившим налог на имущество, направлены уведомления о налоговой задолженности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Комитете государственных доходов напомнили, что 1 октября 2021 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2020 год.
 

На сегодняшний день более 1 млн граждан имеют задолженность по налогу на имущество на сумму более 3,4 млрд тенге. Антирейтинг должников возглавляют жители городов Нур-Султан (604 млн тенге), Алматы (853 млн тенге) и Шымкент (783 млн тенге)", - сообщили в КГД.

 
В этой связи в адрес граждан, не исполнивших налоговые обязательства до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.
 

В случае неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями убедительно просим граждан, не уплативших налог на имущество за 2020 год, погасить задолженность", - сообщили в ведомстве.

 
Узнать о наличии задолженности можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", по единому номеру Контакт центра КГД - 1414.

 

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