В Казахстане объём денежных переводов увеличился почти на треть за год

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Объём транзакций внутри Казахстана через международные системы денежных переводов (СДП) за год вырос почти на треть и за январь - сентябрь 2021 года составил 47,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это самый высокий показатель за последние три года, а за всё время он уступает лишь показателю за январь - сентябрь 2018 года (57 млрд тенге)", - сообщает ranking.kz.

Количество транзакций выросло лишь на 1,2%, до 421,9 тыс., что увеличило средний чек одного перевода с 85,4 тыс. до 111,6 тыс. тенге.

Как сообщают эксперты, среди СДП по объёму переведённых по Казахстану средств лидирует "Золотая Корона": 11,7 млрд тенге - на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следом идёт Western Union: 1,7 млрд тенге - на 2,5% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Значительные объёмы также приходятся на "Юнистрим" (449 млн тенге) и Contact (76,3 млн тенге).

На иные системы пришлось 33,2 млрд тенге - сразу на 44% больше по сравнению с январём - сентябрём прошлого года.

По количеству транзакций при этом лидирует Western Union: 14,3 тыс., рост за год - на 16,3%.

Количество транзакций через "Золотую Корону" сократилось на 19,6%, до 13,5 тыс. На "Юнистрим" и Contact приходятся 2,8 тыс. и 0,01 тыс. транзакций.

Число транзакций через иные системы денежных переводов за год увеличилось на 1,3% и за январь - сентябрь текущего года составило 391,6 тыс.