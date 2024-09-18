17.09.2024, 19:53 2371
В Казахстане пересмотрят условия блокировки банковских счетов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 сентября, в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планами пересмотреть размер долга, при наличии которого будут блокировать банковские счета.
Ержан Биржанов сообщил, что меры принудительного взимания уже работают, когда налоговая задолженность достигает 6 (МРП), или 22,1 тыс. тенге.
По социальным платежам меры принимаются, если задолженность составляет более 1 тенге. В рамках новых подходов мы будем дифференцировать сумму задолженности. Мы предлагаем до 20 МРП, это 73 840 тенге, не принимать меры принудительного взимания, то есть не будем закрывать счета", - рассказал вице-министр.
Казахстанцам, чей долг по соцвыплатам составляет 20 МРП или выше, будут направлять извещения. Следующая градация - от 20 до 45 МРП, то есть от 73,8 до 166,1 тыс. тенге. В этом случае налогоплательщику направят уведомление, что необходимо погасить задолженность, иначе в течение 30 дней будут приняты меры.
Если налогоплательщик не погасил, то в этом случае мы будем вынуждены закрыть счета. Если налогоплательщик, опять же, не исполнил и у него сумма превышает более 166 тысяч тенге, это свыше 45 МРП, то мы уже приостанавливаем не только счета, мы уже идем на опись имущества, взыскание за счет дебитора, то есть это уже третья мера. Мы начали дифференцировать сумму задолженности", - сообщил Биржанов.
Уведомления будут приходить, по его словам, по всем возможным каналам, в том числе на электронную почту.
Напомним, в декабре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз" сообщил, что блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности.
новости по теме
16.09.2024, 09:58 6296
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 275 тенге, базовой пенсии - 42 597 тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 488,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 783,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 705 млрд тенге.
По состоянию на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 405 тыс. человек.
03.09.2024, 21:26 28826
В рамках программы "7-20-25" выдано 75 805 займов - Нацбанк
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 августа выдано 75 805 займов на сумму 1,043 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
В Астане выдано 27 608 займов на 438,4 миллиарда тенге, Алматы - 15 526 займов на 243,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5608 займов на 70,9 миллиарда тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
02.09.2024, 10:21 33731
В августе курс тенге ослаб на 1,6%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам августа курс тенге ослаб на 1,6%, до 481,61 тенге за доллар США. Об этом сообщили в Национальном банке РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за август составили 546 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов и не более 26 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 223 млн долларов США, или порядка 5% от общего объема рынка.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.
В августе объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в сентябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в сентябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 900 млн до 1 млрд долларов США.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре 2024 года ожидается в размере от 450 до 550 млн долларов США.
30.08.2024, 12:09 42826
Казахстанские банки приостановили переводы через "Золотую корону"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре банка Казахстана приостановили денежные переводы через "Золотую корону".
Казахстанский Freedom Bank, HalykBank и несколько других банков республики приостановили обслуживание переводов через платежную систему "Золотая корона". Об этом ТАСС сообщили в кол-центрах банков.
С 26 августа временно приостановлено обслуживание быстрых переводов по системе "Золотая Корона" в связи с проведением технических работ", - сообщил собеседник агентства из Freedom Bank. При этом в банке не уточнили возможные сроки возобновления работы с сервисом.
Также о приостановке работы с платежной системой "Золотая корона" "по техническим причинам" сообщили представители из HalykBank, Bank RBK и Евразийского банка. В банках ЦентрКредит, Bereke Bank, Нурбанке сообщили, что пока продолжают работать с сервисом.
Введены международные экономические санкции, существует риск отправки и получения переводов, из-за этого по техническим причинам система не работает", - сообщили РИА Новости в контакт-центре Halyk Bank.
По информации Freedom Bank, обслуживание быстрых переводов, отправка и выдача средств через систему "Золотая корона" у них также временно приостановлена в связи с проведением технических работ.
О сроках восстановления работы в данный момент нет информации", - добавили в банке.
В Bank RBK также сообщили, что система временно недоступна и на данный момент нет данных о возобновлении работы сервиса.
Представитель еще одного банка - "ЦентрКредит" сообщил, что в среду работа российской платежной системы была приостановлена по техническим причинам, но в настоящее время она полностью возобновлена", - пишет сайт.
В Национальном банке Казахстана агентству Forbes сообщили, что регулятор не вмешивался в деятельность банков второго уровня, к которым в том числе относится Freedom Bank. В регуляторе подчеркнули, что такие банки самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.
23 августа Минфин США ввел блокирующие санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для "Золотой короны". Самой платежной системы ограничения не коснулись. По данным РБК, оператором "Золотой короны" является РНКО "Платежный центр", который на 100% принадлежит ЗАО "ЦФТ-Сервис", - сообщило агентство.
27.08.2024, 11:58 49766
В банках Казахстана кредиты с долгой просрочкой составили почти триллион тенге
В пятерку БВУ РК с лучшим качеством кредитного портфеля вошли лишь один казахстанский банк и четыре банка с иностранным участием
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Банках второго уровня Казахстана по состоянию на 1 июля 2024 года кредиты с просрочкой платежей более 90 дней составили 987,7 млрд тенге.
Наименьшая доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдается у Отбасы банка: всего 0,1% - абсолютный минимум в секторе. На втором месте по наименьшей доле кредитов с просрочкой платежей более 90 дней расположился Исламский банк Al Hilal: 0,3%. Этот банк работает преимущественно с юридическими лицами и скрупулезно подходит к выдаче займов, основанной на законах шариата. Замыкает тройку лидеров по качеству ссудного портфеля Altyn Bank: 0,9%", - сообщает finprom.kz.
В топ-5 также вошли такие дочерние банки иностранных учреждений, как Шинхан банк Казахстан и КЗИ банк.
Таким образом, в пятерку БВУ РК с лучшим качеством кредитного портфеля вошли лишь один казахстанский банк и четыре банка с иностранным участием. При этом у восьми казахстанских банков доля NPL 90+ больше, чем в среднем по сектору", - заявили аналитики.
Ранее в РК ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты.
26.08.2024, 11:12 52856
Монеты в честь героя Великой Отечественной войны и известного ученого выпустил в обращение Нацбанк
Коллекционные монеты из серии "Выдающиеся события и люди" начнут реализовывать с 28 августа 2024 года
Рассказать друзьям
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.
Коллекционные монеты Raqymjan Qoshqarbaev. 100 jyl и Kemel Aqyshev. 100 jyl из серии "Выдающиеся события и люди" начнут реализовывать с 28 августа 2024 года, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Одна из монет выпущена к 100-летию со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева - Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны.
Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук", - говорится в информации.
Вторая монета выпущена к 100-летию со дня рождения Кемаля Акишева - известного археолога и ученого.
Под его руководством был найден знаменитый "Золотой человек" при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ Алматы.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук", - рассказали в Нацбанке.
16.08.2024, 11:30 77471
Visa и Halyk определили победительниц третьей волны инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Казахстане
Фото: пресс-служба Visa
Рассказать друзьям
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 15 августа состоялось мероприятие She’s Next Pitch Day, которое стало финальным этапом третьей волны инициативы She’s Next, Empowered by Visa. Финалистки презентовали свои бизнес-идеи и планы перед членами жюри, после чего были определены 2 лучших проекта (один из категории "Действующий бизнес" и второй - из категории "Начинающий бизнес"), сообщает пресс-служба Halyk bank.
На церемонии награждения объявили двух победительниц в основной номинации проекта, которые получили грант от Visa в размере 7 млн тенге каждая, а также возможность льготного финансирования до 50 млн тенге от Halyk*.
Победительницей инициативы в категории "Начинающий бизнес" стала Жанна Казакбаева с проектом Botaqan. Это приложение, которое предлагает сервис подписки, доставляющий игровые наборы, разработанные для поддержки этапов развития детей c раннего возраста. Игрушки и занятия, вдохновленные методикой Монтессори, подбираются экспертами по развитию детей, чтобы способствовать развитию когнитивных, моторных и сенсорных навыков. Каждый набор адаптирован к определенному возрасту и включает высококачественные, экологически чистые игрушки, книги и руководства для родителей, чтобы они могли понять и улучшить процесс обучения своего ребенка.
Победительницей инициативы в категории "Действующий бизнес" стала Меруерт Юсупова, с проектом школы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями. В рамках этой школы дети в возрасте от 6 до 17 лет могут изучать английский и казахский языки, программирование, а также готовиться к ЕНТ и IELTS. Команда Меруерт разработала уникальную методику обучения для слабовидящих детей. Обычно, дети с нарушением зрения после окончания школы выбирают профессии массажистов или уходят в спорт. Однако, благодаря проекту Меруерт, те из них, кто мечтает стать переводчиком, программистом или получить другую профессию и поступить в зарубежный вуз, получают такую возможность.
Также в рамках She’s Next Pitch Day были награждены предпринимательницы, чьи проекты набрали наибольшее количество голосов в номинации "Народный выбор". Они получили грант от Visa в размере 3 млн тенге каждая, а также возможность льготного финансирования до 30 млн тенге от Halyk*.
Победительницей в номинации "Народный выбор" в категории "Начинающий бизнес" стала Жансая Ахметсадық. Ее бизнес-идея заключается в создании и издании детских книг на казахском языке, направленных на развитие эмоционального интеллекта у детей. Этот проект возник из стремления помочь детям и их родителям лучше понимать и выражать свои чувства, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни и общего самочувствия. Книги Жансаи предназначены для совместного чтения, что способствует укреплению эмоциональной связи между родителями и детьми. Развитие навыков эмоциональной грамотности через эти книги станет важным фундаментом для будущих успехов детей в различных аспектах жизни.
Победительницей в номинации "Народный выбор" в категории "Действующий бизнес" стала Марина Муканова с проектом по производству и реализации высококачественного домашнего экологически чистого сливочного масла, основанного на традиционных методах изготовления сливочного масла, что обеспечивает высокое качество продукта. Марина верит в высокий потенциал своего бизнеса, учитывая растущий спрос на качественные молочные продукты и отсутствие аналогов с таким же уровнем качества на местном рынке. Основным преимуществом продукции является использование исключительно цельного молока и натуральных ингредиентов без полуфабрикатов и добавок, что положительно влияет на вкусовые качества и пользу для здоровья потребителей.
В первую очередь, от лица руководства Halyk, хочу поздравить всех финалисток с успешным прохождением всех отборочных этапов на пути к долгожданному финалу. Смотря на то, какие амбициозные проекты и не менее амбициозные предпринимательницы прошли такой долгий путь, мы с радостью смотрим на то, с какой скоростью растёт женское предпринимательство из года в год. Благодаря таким проектам, как She’s Next, организованным Visa совместно с Halyk, у женщин Казахстана появляется всё больше возможностей поднимать своё собственное дело с самых первых шажочков. Мы видим, как высок запрос от предпринимательниц, какую сильную мотивацию им дает эта программа. В свою очередь, мы, как Банк, активно предоставляем льготное финансирование для женщин-предпринимателей: уже шестой год в банке реализуется собственная программа, благодаря которой около 550 предпринимательниц получили льготные кредиты общим объемом 6 млрд тенге. Это достаточно весомый показатель, но я уверена, что для женщин-предпринимательниц Казахстана нет предела совершенству", - отметила Ольга Вурос, заместитель председателя правления Halyk.
Мы завершили третью волну инициативы She’s Next в Казахстане с впечатляющими результатами. Состоялся долгожданный финал, где из 12 финалисток, представляющих разные регионы, были определены победительницы. Все участницы продемонстрировали невероятные достижения и вдохновляющие кейсы, показывая, как женщины по всей стране, в самых отдаленных уголках, успешно развивают свой бизнес. Напомним, что в инициативе приняли участие более 15 000 казахстанских предпринимательниц, и сегодня мы с радостью поздравляем тех, чья настойчивость и целеустремленность стали примером для всех, кто стремится к успеху. Отдельно хочу поблагодарить нашего партнера Halyk, благодаря которому нам удалось достичь таких результатов. А также выражаем благодарность за поддержку инициативы Национальной ассоциации женщин предпринимателей Казахстана "ASMAR" и Министерству национальной экономики Республики Казахстан. До новых встреч в новой волне She’sNext" - заключила Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
В Казахстане 49% субъектов малого и среднего бизнеса принадлежат женщинам, что составляет почти половину от общего числа предприятий. Лидерами по женскому предпринимательству являются традиционно Алматы и Астана, а среди регионов лидирует Туркестанская область, за которой следуют Жамбылская, Карагандинская, Мангистауская и Актюбинская области. Неудивительно, что среди 12 финалисток были предпринимательницы из различных регионов Казахстана, представляя разнообразие и потенциал женского бизнеса по всей стране.
Помимо защиты проектов и торжественного награждения победительниц, гости мероприятия приняли участие в паблик-ток, где спикерами выступили известные предпринимательницы: Маржан Отеген, Инна Апенко и Жулдыз Кожаканова. Они поделились своими вдохновляющими историями успеха, рассказали о трудностях, с которыми сталкивались на пути к достижению своих целей, и как преодолевали их.
Напомним, третья волна инициативы She’s Next, Empowered by Visa стартовала 29 февраля этого года. С момента запуска на участие в проекте зарегистрировались более 15 000 предпринимательниц со всего Казахстана. Мероприятия She’s Next Day посетили более 500 женщин-предпринимательниц в восьми городах страны. Также участницы инициативы прошли образовательную программу, тестирование, оценку бизнес-планов экспертной комиссией проекта, а также открытое голосование в номинации "Народный выбор" и финал инициативы She’s Next Pitch Day. Каждый этап показал высокий уровень вовлеченности и стремление участниц к развитию своего дела.
*Заем рассматривается согласно внутренней политике банка и решение принимается индивидуально.
Для справки
Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте.
Halyk Bank - крупнейший системообразующий банк Казахстана. Имея активы в размере более 15,5 трлн тенге, банк является ведущей кредитной организацией в республике с крупнейшей базой клиентов и филиальной сетью из 570 филиалов и отделений по стране, также оперирует в Грузии и Узбекистане.
Halyk Bank активно поддерживает женское предпринимательство: уже шестой год в банке реализуется собственная программа, благодаря которой около 550 предпринимательниц получили льготные кредиты общим объемом 6 млрд тенге.
12.08.2024, 11:54 85626
Проверка НИШ выявила финансовые нарушения почти на 275 млн тенге
Фото: yandex.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Финансовые нарушения на на 274,4 млн тенге выявил госаудит во время проверки автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" за 2019-2023 годы, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты РК.
За эти года на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд - на трансляцию опыта, в частности внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ. Однако имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере.
Из аудиторского заключения следует, что механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств.
Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге. При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета. Так, за 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге", - сообщили в ВАП.
В целом государственным аудитом установлены:
- финансовые нарушения на 274,4 млн тенге;
- неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге;
- неэффективное использование - порядка 6 млрд тенге;
- 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.
По итогам проверочных мероприятий 1 материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками административных правонарушений - в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - проинформировали в НИШ.
Подводя итоги заседания, глава ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.09.2024, 09:50Туркестан получит особый статус 17.09.2024, 11:2138481Незаконно предоставленный бизнесмену участок в Центральном парке Актобе вернули государству 17.09.2024, 08:1337516В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 17.09.2024, 11:1037386В Казахстане назначили нового главного санврача 17.09.2024, 11:5234816Вырубку леса полностью запретили в резервате "Ертіс орманы" 11.09.2024, 18:00161666Опрос КТ: 62% респондентов против сноса дома школьников в Алматы 11.09.2024, 14:41156831В мажилисе требуют вернуть государству сотни миллионов тенге за разработку Строительного кодекса 11.09.2024, 17:31155306В Казахстане 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей 12.09.2024, 09:56151436В Алматы до 16 сентября перекроют участок улицы Толе би 11.09.2024, 12:15149591Скандалом и увольнениями закончился визит "целительницы" в школу Жамбылской области 23.08.2024, 20:01291361Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29269426Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17266491Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10261231Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38226806ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?