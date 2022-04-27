В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам, информирует пресс-служба КФГД.
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 14%.
Это говорит о том, что при отсутствии внешних источников финансирования резервные активы страны могут полностью не покрыть ожидаемые в текущем году выплаты по внешнему долгу", - сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).
Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 13%", - сообщили в Нацбанке.
При этом, как показали итоги марта 2022 года повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов. В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складывающимся экономическим условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения экономических агентов с потребительского на сберегательное", - говорится в сообщении.
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,6 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 2,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 376,6 млрд тенге (произошло увеличение на 19,2%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,8 млрд тенге", - проинформировали в ЕНПФ.
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 апреля 2022 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 868 993 единицы. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ, 562 481 единица, количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 69 188 единиц", - заявили в ЕНПФ.
Все основные финансовые показатели Банка развития Казахстана в 2021 году продолжили рост. Увеличение прибыли связано с ростом чистого процентного дохода банка, а также признанием внеплановых доходов от полного и частичного досрочного погашения займов, выданных клиентам", - прокомментировала заместитель председателя правления БРК по вопросам управления финансами Ботагоз Абишева.
По итогам 2021 года с учетом внедренных новых принципов определения размера дивидендов, выплачиваемых портфельными компаниями в пользу фонда, планируется направить порядка 170 млрд тенге в виде дивидендов в республиканский бюджет", - сказала на брифинге управляющий директор по экономике и финансам фонда Назира Нурбаева, озвучивая предварительные финансовые итоги фонда за 2021 год.
Среднегодовой рост пенсионных накоплений за 2017 - 2022 годы опережает рост ВВП. Кроме самих пенсионных накоплений увеличились пенсионные взносы, инвестиционные доходы, пенсионные выплаты и т.д.", - проинформировали в ЕНПФ.
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