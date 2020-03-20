В Казахстане продлили сроки представления годовых налоговых деклараций в связи с чрезвычайным положением

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан сроки представления налоговой отчетности за 2019 год продлены на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде, передает Kazakhstan Today.

Соответственно, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности: декларация по корпоративному подоходному налогу (формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00); декларация по индивидуальному подоходному налогу (формы 220.00, 240.00); декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00); декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00); декларация по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00); реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00); декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00); декларация для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00).

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке "О нас"/"Работа с населением"/"Телефоны контакт-центров органов государственных доходов", а также по ссылке http://kgd.gov.kz/sites/default/files/telefonnye_nomera_kc.docx.

Кроме того, можно будет обратиться в Контакт-центр КГД МФ РК по телефонному номеру 1414; WhatsApp: +7 778 210 98 68, +7 776 136 41 32, +7 705 559 12 33, +7 705 559 12 39.

По электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru.

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