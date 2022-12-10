В Казахстане разрешили платежные операции по картам "МИР"

Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов объяснил решение о повышении базовой ставки до 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.





По его словам, решение направлено на снижение инфляционного давления и стабилизацию инфляционных ожиданий.





Решение было принято на основе анализа фактических данных и обновленных прогнозов, горизонт которых продлен до 2025 года. Мы приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки", - сообщил Галымжан Пирматов.





Он отметил, что принятые меры позволили обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать сберегательную активность субъектов экономики.





С июня наблюдается приток депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 30 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,3% на конец октября", - заявил глава Нацбанка.





Он также отметил, что валютный рынок сбалансирован.





С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Мы продолжим придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов в экономике", - сообщил он.





Также, по его словам, кредитование, несмотря на общее замедление, находится в положительной зоне.





Взвешенная политика позволяет сохранять положительный темп роста кредитования банками экономики", - отметил Галымжан Пирматов.





В октябре текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 24,9%, до 21,5 трлн тенге, за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, а с начала текущего года - рост на 16,1%.





Текущее решение по базовой ставке укрепит данные процессы, способствуя достижению цели по инфляции в среднесрочном периоде. В дальнейших решениях будет приниматься во внимание соответствие фактической инфляции прогнозным оценкам", - добавил глава Нацбанка.





Он также сообщил, что инфляция в годовом выражении в ноябре 2022 года достигла 19,6%.





Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%.





При этом видно, что базовая инфляция продолжает формироваться на высоком уровне.





Если говорить об инфляции в месячном выражении, то в ноябре текущего года, несмотря на замедление до 1,4% по сравнению с предыдущими 2 месяцами, ее уровень остается высоким, существенно превышая многолетние средние уровни", - сообщил глава Нацбанка.





По его словам, инфляционные ожидания населения остаются вблизи исторических максимумов. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в ноябре текущего года составила 18,2%.





Инфляционные ожидания предприятий в IV квартале текущего года также достигли рекордных значений и составили 17,6%.





В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования, и приводят к устойчивому инфляционному давлению", - добавил Галымжан Пирматов.



