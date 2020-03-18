В РК введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам физлиц

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по потребительским займам физлиц, передает Kazakhstan Today.

В период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц", - сообщил в Twitter глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он отметил, что "Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку предстоит провести дополнительную работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса".

Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о временных мерах пруденциального регулирования в связи с введением чрезвычайного положения и изменением ситуации на мировых финансовых рынках и недопущении роста долговой нагрузки населения и бизнеса.

В настоящее время ситуация в финансовой системе Казахстана стабильная. На консолидированном уровне, банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг. Риски для вкладчиков банков отсутствуют. По результатам независимой оценки качества активов превышение достаточности капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет 70% с учетом корректировок. Агентством проводится работа по стресс-тестированию банковской системы на системном уровне и индивидуально по банкам для определения устойчивости банков к потенциальным шокам на товарных и финансовых рынках", - проинформировала глава финрегулятора.

До 30 марта будут приняты планы корректирующих действий банков по результатам независимой оценки качества активов. При этом, принимая во внимание изменившиеся экономические условия, для банков будет отложено до 1 октября 2020 года введение ряда регуляторных мер, которые ужесточают подходы по расчету провизий.

С 1 апреля по 1 октября будут приняты временные меры пруденциального регулирования, направленные на недопущение снижения уровня кредитования казахстанского бизнеса. Данные регуляторные меры имеют контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал и ликвидность банков", - отметила М. Абылкасымова.

Для этого Агентство расширит перечень твердых залогов при финансировании проектов в рамках государственных программ поддержки бизнеса, государственного-частного партнерства и введет пониженное риск-взвешивание по кредитам МСБ, ГЧП и синдицированным кредитам. Дополнительно, отсрочка платежа по займу в связи с введением чрезвычайного положения не потребует обесценения и провизования по регуляторным требованиям.

Применение данных норм позволит дополнительно высвободить собственный капитал в размере 168 млрд тенге для кредитования экономики.

Для сохранения ликвидности и поддержания стабильного фондирования банков будет расширен перечень активов, признаваемых высоколиквидными. Также для снижения валютных рисков банков будет снижен лимит длинной валютной позиции и лимит нетто-валютной позиции. Для субъектов фондового и страхового рынков будут также снижены коэффициенты риск-взвешивания. Соответствующие поправки в НПА подготовлены и вводятся в действие с 30 марта текущего года", - разъяснила М. Абылкасымова.

Вместе с тем в рамках реализации поручения президента РК К. Токаева, данного на расширенном заседании правительства 24 января текущего года. по недопущению чрезмерного роста беззалогового потребительского кредитования, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на законодательном уровне будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.

Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств", - сообщила М. Абылкасымова.

Агентством совместно с банками второго уровня и другими субъектами кредитного рынка, а также ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" предлагается принять следующие меры.

Во-первых, в соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса РК заемщик, не исполнивший обязательство по кредиту, не несет имущественную ответственность при наличии обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, таких как стихийные явления, военные действия и т.п. К таким обстоятельствам относится введение режима чрезвычайного положения", - сообщила она.

В связи с этим по займам и микрокредитам не должны начисляться штрафы и (или) пени (неустойку) при просрочке платежей по займам и (или) микрокредитам физических и юридических лиц, возникающей по причине введения чрезвычайного положения. Данная норма будет распространяться на займы, выданные физическим и юридическим лицам не только банками, но и всеми микрофинансовыми организациями, включая ломбарды и кредитные товарищества, а также прочих кредиторов, предоставляющих займы.

Во-вторых, в соответствии с пунктом 3 статьи 34 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 6 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" кредиторы вправе изменять условия договора займа в одностороннем порядке в случае их улучшения для заемщика.

В этой связи банкам и микрофинансовым организациям, необходимо провести работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения", - добавила М. Абылкасымова.

Кроме того, банками и другими субъектами кредитного рынка будет определен порядок и механизмы взаимодействия с заемщиками для реализации указанных мер, максимально в дистанционной форме для удобства населения и бизнеса.

Агентством совместно с правительством прорабатываются меры поддержки кредитования экономики в рамках государственных программ - "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса-2020". Агентство продолжит усиленный мониторинг ситуации на финансовом рынке и обеспечит контроль за реализацией указанных мер, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства