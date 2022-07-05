В КФГД сообщили о завершении срока выплаты возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В понедельник, 4 июля текущего года, завершился срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Capital Bank Kazakhstan", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За год вкладчикам ликвидируемого банка КФГД выплатил порядка 1,6 млрд тенге, что составляет более 92% от общей суммы гарантии по банку. Максимальная сумма выплат составила 15 млн тенге, минимальная - до 10 тенге. Выплата гарантийного возмещения производилась как в отделениях банка-агента АО "Евразийский банк", так и КФГД - при подаче заявления онлайн, информирует Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Ранее КФГД информировал вкладчиков о дате завершения срока выплат гарантийного возмещения и перечислении суммы гарантии, невостребованной вкладчиками по 3 июля 2022 года в ЕНПФ.

В настоящее время, как отметили в КФГД, в соответствии с законодательством РК проводятся мероприятия по перечислению на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ невостребованных сумм гарантийного возмещения. Зачисление денег будет произведено до 2 августа текущего года (включительно), о чем КФГД и ЕНПФ сообщат дополнительно.

После истечения срока выплаты граждане вправе обратиться за получением возмещения, даже если невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ. Этой возможностью могут воспользоваться только те вкладчики, которые по уважительной причине не успели обратиться за выплатой в установленный срок. Для этого вкладчику необходимо подать в КФГД письменное заявление, приложив к нему документы, которые подтверждают наличие одной из уважительной причины, - добавил председатель КФГД Адиль Утембаев.

Глава КФГД уточнил, что согласно закону получить гарантируемые депозиты после завершения срока выплат могут вкладчики, которые в период срока выплат находились на воинской службе, за пределами Казахстана, в местах лишения свободы, принимали наследство или имели иные причины, установленные судом.

В ведомстве добавили, что на текущее время КФГД завершил выплаты вкладчикам по всем девяти ликвидируемым в Казахстане банкам.