В КГД рассказали, какие налоговые нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда"

Н УР-СУЛТАН. 11 МАЯ - По состоянию на 1 мая 2022 года с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 321 017 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. В апреле 2022 года всего исполнены 3276 заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, с начала года ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге, сообщили в ЕНПФ.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,74%), Нур-Султана (13,52%), Мангистауской области (10,40%).

Отмечается, в апреле 2022 года (c 1 апреля - 30 апреля) всего исполнены 3276 заявлений на общую сумму в 7,6 млрд тенге.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан".

Отметим, что порядка 442,0 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 383 191 заявление на лечение на общую сумму 295,9 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 28,1 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

В апреле 2022 года было исполнено 2195 заявлений на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 мая текущего года переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5869 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

При этом в апреле 2022 года было подано всего 2 заявления для перевода УИП на сумму 0,2 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Отметим, из 8,7 млрд тенге - 45,11%, или 3,9 млрд тенге, переведено в АО "Jusan Invest", 28,46%, или 2,5 млрд тенге, - в АО "Halyk Global Markets", 16,16%, или 1,4 млрд тенге, - в АО "BCC Invest", 10,27%, или 0,9 млрд тенге, - в АО "Сентрас Секьюритиз".



