28.12.2022, 10:09 19641
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: СЦК РК
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 трлн тенге. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 171 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 декабря 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 276 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 %. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 % от прожиточного минимума, 30 лет - 94 % от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100 % от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.
Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются на 10,5% от получаемого размера.
Также в рамках реализации поручения главы государства предусмотрено увеличение величины максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.
Размеры государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, который в следующем году составит 40 567 тенге, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.
Таким образом, минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повысится с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге с 1 января 2023 года.
Как сообщалось ранее, 26 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год.
новости по теме
28.12.2022, 15:52 11461
Правительство и Нацбанк обвиняют в сговоре с Jusan банком и хищении госсредств
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Канат Нуров в своем депзапросе на имя генерального прокурора и председателя антикоррупционного ведомства потребовал немедленно перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета.
Нуров напомнил, что 23 ноября мажилис изменил банковское законодательство в части повышения прозрачности происхождения капитала банков и ограничения выплаты ими дивидендов за счет госпомощи.
Но чтобы обеспечить дальнейшую прозрачность и, следовательно, эффективность функционирования финансового сектора экономики, мы вынуждены обратиться к вам по проблеме реализации программы повышения финансовой устойчивости банков, которая будет действовать до 2032 года", - сообщил депутат.
По его словам, по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков, включая последнее поглощение маленьким "Jusan банком" двух больших банков: "Цесна" и АТФ.
В частности, нас интересует, как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, т.е. никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов? Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как конечного бенефициара "Jusan банка" отражена прибыль в 1 млрд 350 млн долларов США от приобретения "Цесны" и АТФ банков, из которых всего лишь 300 млн долларов - от реструктуризации государственных займов?" - задается вопросом Нуров.
Он также поинтересовался, как и кем были сформированы провизии на активы "Цесна банка", позволившие "Jusan банку" всего за 1 тенге получить после поглощения 241 млрд тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году.
Почему Фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у "АТФ банка" его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в 5 раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 млрд тенге наличных, всего за 2 тенге по договору о поглощении, просто тихо перекочевали в кассу "Jusan банка"?" - интересуется депутат.
Он уточнил, что на слушаниях в комитете мажилиса по финансам и бюджету депутатам было отказано в предоставлении информации по содержанию рамочного соглашения, на которое ссылается председатель "Jusan банка" Шигео Катсу.
Но все эти банки пользовались финансовой помощью государства, поэтому депутатская группа Жана Казахстан и партия АMANAT считают целесообразным обеспечить доступ депутатскому корпусу к подобным ДСП документам", - считает Нуров.
По его мнению, необходимо перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию чистой воды, подобно этим дарениям БВУ за счет печатного станка Нацбанка.
Прошу в установленные законом сроки обеспечить доступ к указанному рамочному ДСП соглашению и соответствующим договорам о поглощениях, а также получить ответы уполномоченных госорганов на все эти вопросы с целью расследовать действия виновных должностных лиц правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с "Jusan банком" и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, другой мажилисмен Берик Дюсембинов сегодня потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам.
23.12.2022, 09:31 43721
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
Пользователи могут совершать по ней платежи в приложении, делать онлайн-покупки и получать переводы
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ВТБ (Казахстан) запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир". Пользователи могут совершать по ним платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. Об этом проинформировали в пресс-службе банка.
Сообщается, что в первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир".
Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - комментирует Станислав Козьяков, директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан).
Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях банка.
Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей", - уточнили в банке.
Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.
ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций.
Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% - в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разрешили платежные операции по картам "Мир".
23.12.2022, 08:30 44416
В Казахстане на электронных торгах за 62,6 млрд тенге продали первую частоту 5G
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря 2022 года состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи (5G). Интернет-торговля была организована на электронной торговой площадке gosreestr.kz. Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600-3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, стартовая цена аукциона составила 1 761 225 000 тенге. Проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот.
В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (под брендом "Теле2" и "Алтел") и АО "Кселл" (под брендом "Кселл" и "Актив"). Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах", - сообщили в МЦРИАП.
Согласно обязательствам, победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G.
Также технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране.
Основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости интернета.
Сегодня, 23 декабря 2022 года, состоится аукцион по лоту № 2 по диапазону радиочастот 3700-3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
Дополнено 23.12.22, 18.15
Завершился аукцион по лоту № 2 для распределения частот 5G в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Победителем аукциона стал консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" с рекордной суммой в размере 93,399 млрд тенге", - заявил министр МЦРИАП Багдат Мусин.
Отмечается, что проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот.
Окончательная сумма по итогам двух лотов (лот № 1 и лот № 2) аукциона составит 156,069,425,590 тенге, которая будет направлена в республиканский бюджет для развития технологии 5G", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом.
22.12.2022, 17:53 47981
Более 630 миллиардов тенге возвращены государству
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Государству возвращено 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования, сообщил сегодня на брифинге в Генпрокуратуре первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташибаев.
Выведенные средства удалось вернуть государству за 6 месяцев текущего года.
Из них 421 млрд тенге - в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге - в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма возмещается в порядке демонополизации", - сообщил на брифинге начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артур Ластаев.
В свою очередь Ташибаев уточнил, что комиссии также удалось вернуть из владения олигополий 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге. Также было удовлетворено шесть исков о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге.
Верховный суд отменил 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий. Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге", - подчеркнул замгенпрокурора.
По его словам, к работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаются иностранные партнеры. В частности, подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам с Кипром. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. В их числе: Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.
22.12.2022, 08:12 51356
Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей
Фото: Нацбанк РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 21 декабря 2022 года выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль". Монеты "Сакский стиль" изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Сакский стиль - особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей, отметили в Нацбанке.
Пять видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм по 1 млн штук каждого вида, общим тиражом 5 млн штук.
Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников - символ, объединяющий нижний и верхний миры.
Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV-III в. до н. э.) Снежный барс - символ мужества и богатства.
Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.
Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя - символ плодородия и продолжения рода.
Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса - символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.
Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется.
Напомним, Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт".
21.12.2022, 14:57 56161
Мажилисмены одобрили законопроект о банкротстве
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев и сопутствующие ему поправки одобрили сегодня во втором чтении казахстанские мажилисмены, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект предоставляет гражданам возможность для восстановления своей платежеспособности воспользоваться тремя видами процедур:
- процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться лица с задолженностью до 1600 МРП, не имеющие в собственности имущества (в том числе и в общей собственности), не гасившие задолженность в течение 12 месяцев;
- при процедуре судебного банкротства имущество должника подлежит реализации на торгах. Единственное жилье, если оно не было предметом залога. Реализации не подлежит;
- процедура восстановления платежеспособности предусматривает для должника возможность получить в суде рассрочку на оплату долгов до пяти лет при наличии дохода и имущества.
Прохождение через названные процедуры возможно только по инициативе самого должника. Иное лицо, государственный орган либо банк не может подавать гражданина на банкротство", - подчеркивается в информации.
Ранее депутаты нижней палаты одобрили законопроект в первом чтении. Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
20.12.2022, 16:00 63526
Казахстан привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ
Фото: mulino58.ru
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долл. США, или 24,3% всего объема, сообщает Евразийский банк развития.
Накопленный объем взаимных ПИИ в ЕАЭС составил 24,5 млрд долл. США. Инвесторы стран Союза проявляют особый интерес к проектам, реализуемым "с нуля" (рост в 1,6 раза за последние 6 лет), а доля вложений частного капитала является преобладающей (56%)", - говорится в сообщении банка.
Новое исследование ЕАБР посвящено взаимным инвестициям стран СНГ с Китаем, Ираном и арабскими государствами, перспективными для развития инвестиционных взаимосвязей и торгово-экономического сотрудничества.
Аналитики констатируют, что первый существенный рост взаимных инвестиций в СНГ пришелся на 2008-2012 годы. Тогда объем капиталовложений увеличился с 35,8 до 54,8 млрд долларов. Второй виток произошел в 2016-2020 годах - с 36,4 млрд до 44,9 млрд долларов. К концу 2021 года уровень накопленных инвестиций снизился до 44,3 млрд долларов, но уже к середине 2022 года составил 44,6 млрд долларов. При этом аналитики подчеркнули, что данные за первое полугодие носят предварительный характер. По их данным, сжатие базы действующих проектов произошло главным образом из-за ухода российских инвесторов из ряда стран региона.
Россия - главный трансграничный инвестор в СНГ. На долю российских ПИИ в середине 2022 года пришлось 79,2% взаимных инвестиций СНГ. На втором и третьем местах - Казахстан и Азербайджан. Их удельный вес - 9,5% и 8,4% соответственно.
Азербайджан - активный инвестор в регионе. Объем экспортированных ПИИ по отношению к ВВП составил 6,7% ВВП (для сравнения: показатель в России - 2% ВВП). Это свидетельствует о возросшем инвестиционном потенциале азербайджанских компаний и их экспансии на рынки других стран СНГ.
В структуре привлеченных взаимных ПИИ в СНГ лидирует Казахстан. По итогам первого полугодия 2022 года доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ составила 24,3%. За ним следуют Узбекистан (20,1%) и Беларусь (12,6%). Изменения в структуре по сравнению с 2016 годом существенны. Доля Украины сократилась втрое (с 12% до 4,0%). Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан (с 11,7% до 20,1%) на фоне улучшений инвестиционного климата в стране", - отмечается в информации.
Пять наиболее крупных направлений ПИИ в СНГ связаны с капиталовложениями России в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане и Армении. Значимыми инвестиционными направлениями также являются казахстанские ПИИ в России и азербайджанские ПИИ в Грузии и на Украине.
В пресс-релизе подчеркивается, что большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира. Также очень значительна экспансия китайского капитала в постсоветские страны.
Накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили 67,5 млрд долларов к середине 2022 года", - сообщают аналитики.
Они также прогнозируют, что иранский бизнес, вероятно, увеличит свое присутствие в странах Евразии, особенно в Каспийском регионе. Арабский мир становится все более привлекательным для инвесторов из стран СНГ.
Совокупный объем иранских ПИИ в СНГ достиг 1,8 млрд долларов, их ключевой получатель - Азербайджан. Иранские капиталовложения есть в Армении, Беларуси, Казахстане, России, а за пределами ЕАЭС - в Таджикистане. Инвестиции стран СНГ в Иране пока невелики. Арабские страны выступают больше как получатели ПИИ из стран СНГ, главным образом российских капиталовложений, чем как экспортеры капитала в страны региона", - говорится в исследовании.
Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает 3 ключевых тренда во взаимных инвестициях стран ЕАЭС.
Во-первых, долгосрочным трендом является увеличение ПИИ в проекты, реализуемые с нуля, так называемые greenfield-проекты. Их объем вырос в 1,6 раза за последние 6 лет и достиг 32%. Во-вторых, объем ПИИ инвесторов со 100-процентным частным капиталом увеличился почти в 1,3 раза за последние 6 лет. На такие проекты пришлось 56% в структуре взаимных инвестиций стран ЕАЭС на середину 2022 года. Считаем, что доля частных компаний во взаимных ПИИ может еще вырасти на фоне сокращения трансграничной инвестиционной активности государственных компаний. В-третьих, обладают большим потенциалом трансграничные зеленые инвестиции, но их объем в абсолютных показателях все еще мал", - сообщил Винокуров.
20.12.2022, 15:32 62866
Глава Нацбанка доложил Токаеву об инфляционных прогнозах и внедрении цифрового тенге
Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов
Рассказать друзьям
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за январь-ноябрь 2022 года.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов. Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.
Президенту было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов", - сообщает Акорда.
Пирматов отметил, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.
По итогам встречи Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.
Читаемое
28.12.2022, 09:03За два дня в Алматы изъято более 200 кг небезопасной пиротехники 28.12.2022, 10:5231351Под Алматы приостановлена стройка, вызвавшая недовольство местных жителей 28.12.2022, 09:3329386Задержан глава филиала АО "Пассажирские перевозки" 28.12.2022, 12:0829156Мажилисмен потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам 28.12.2022, 11:4824646В Карагандинской области с рельсов сошли 19 грузовых вагонов 22.12.2022, 15:37156601В Караганде "заминировали" 12 школ 22.12.2022, 10:09155756В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария 23.12.2022, 19:42136206В Таразе рабочий заживо сгорел в печи 24.12.2022, 09:59124026В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа 23.12.2022, 00:17121191В Кызылординской области полицейские нашли убившего лебедя живодера 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством249601В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34248756ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13248091В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33244016Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35240511Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет, в связи с большим количеством пострадавших от травм, ожогов и от звукового воздействие взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?