В Нацбанке назвали причины снижения курса тенге

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Директор департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов прокомментировал ослабление тенге по отношению к доллару США на сегодняшних торгах на Казахстанской фондовой бирже, передает Kazakhstan Today.

Укрепление доллара США на мировых рынках, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на плановое обслуживание осенью и постепенное возвращение объемов добычи нефти странами ОПЕК оказали значительное давление на стоимость нефти 2 сентября. Цена на нефть за день упала на 1,2 доллара или (-) 2,61%. Вместе с волатильностью на рынке энергоносителей также обесценились валюты развивающихся стран, например, валюты Индонезии и ЮАР за день упали на (-) 1,2% и (-) 1% соответственно", - проинформировал Турсунханов.

Он пояснил, что обменный курс тенге против доллара США вслед за падением цены на нефть и ослаблением валют развивающихся стран также отреагировал снижением: курс на 11.00 в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне 420,35 тенге за доллар, что на (-) 0,44% ниже к закрытию предыдущего дня.

Турсунханов также рассказал, что резкое ослабление российского рубля в ходе европейской сессии 2 сентября произошло на фоне заявления германских властей о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом группы "Новичок". Заявление вызвало опасения у рыночных игроков в связи с возможными санкциями со стороны западных стран и, как следствие, значительным ослаблением российской валюты на (-) 2,3%.

При этом негативный сентимент по рублю не оказал прямого влияния на валюты остальных развивающихся стран, включая тенге. Их ослабление, как я и отмечал, связано с укреплением доллара США на мировых рынках и падением цен на нефть", - объяснил директор департамента Нацбанка.

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