11.10.2023, 17:54 6356
В Нацбанке рассказали о причинах ослабления курса тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о причинах ослабления курса тенге в сентябре, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В сентябре ряд факторов способствовал краткосрочному ослаблению нацвалюты, несмотря на рост нефтяных котировок. Влияние оказали как внешние факторы, так и внутренние. Среди внешних - глобальное укрепление доллара. Среди внутренних - "сезонный" спрос импортеров, связанный с активной фазой освоения бюджетов, приостановление нормы по обязательной продаже части валютной выручки, а также понижение базовой ставки Национальным банком на фоне снижающейся инфляции", - проинформировала она.
По ее словам, несмотря на то что волатильность в сентябре была выше обычного, Национальный банк не проводил валютные интервенции.
По итогам месяца из Национального фонда было продано 1 млрд 155 млн долларов, что соответствует ранее предоставленным нами прогнозным значениям. В октябре мы планируем продать от 1,5 до 1,6 млрд долларов. Покупка со стороны ЕНПФ и КФГД составила 200 и 60 млн долларов соответственно. В октябре объемы покупок составят от 100 до 150 млн долларов для ЕНПФ и от 50 до 70 млн долларов для КФГД", - добавила Алия Молдабекова.
Она также рассказала о динамике золотовалютных резервов Национального банка.
По итогам сентября цена на золото снизилась на 3,7%, с 1944 до 1872 долларов за унцию. В сентябре цена на драгоценный металл достигла шестимесячных минимумов по нескольким причинам", - заявила заместитель председателя Нацбанка.
По ее словам, в первую очередь это связано с укреплением индекса доллара, по итогам сентября он укрепился на 2,5%.
Также влияние оказало повышение реальных доходностей государственных облигаций США на фоне решения по сохранению ставки, а также ястребиных заявлений главы ФРС. В целом исторически на финансовых рынках длинные облигации США - безрисковый аналог золота. Поэтому значительный рост их доходностей делает облигации более привлекательными по сравнению с драгоценным металлом", - добавил Алия Молдабекова.
Напомним, курс тенге за сентябрь ослаб на 3,4%.
новости по теме
06.10.2023, 12:08 31416
Нацбанк снизил базовую ставку до 16%
Фото: facebook/Казакстан улттык Банкі Национальный Банк Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция ритмично замедляется. Внешнее инфляционное давление постепенно снижается на фоне сдерживающей политики центральных банков и снизившихся мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. К внутренним факторам инфляции относятся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Выросли риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге. С учетом текущего решения и баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня", - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что годовая инфляция снизилась в сентябре 2023 года до 11,8% по траектории, ведущей к нижней границе прогнозного диапазона на 2023 год - 10-12%.
Снижение инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и продолжающегося фискального стимулирования на фоне постепенного исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Показатель за сентябрь сложился ниже прогноза из-за более умеренного, чем ожидалось, роста тарифов на ЖКУ. Месячная инфляция составила 0,6%, что все еще значительно выше среднеисторических значений. Базовая инфляция, характеризующая устойчивость инфляционных процессов, стабилизируется", - говорится в информации.
Инфляционные ожидания, по данным Нацбанка, несколько ускорились, несмотря на замедление инфляции. Ожидаемая через год инфляция в сентябре составила 17% (в августе - 16,4%). При этом воспринимаемый рост цен в сентябре снизился до 17,8% (в августе - 18,4%). В целом динамика ожидаемой и воспринимаемой инфляции отражает реализацию реформ на рынке жилищно-коммунальных услуг и рост цен на горюче-смазочные материалы.
Внешняя инфляция складывается благоприятно, продолжая замедление, но отдельные проинфляционные факторы и риски возросли. Цены на мировых продовольственных рынках снижаются в результате удешевления стоимости молочной продукции, растительных масел, мяса и зерновых. При этом устойчивость инфляционных процессов сдвигает сроки снижения ставок в развитых странах и приводит к усилению сдерживающей политики со стороны центральных банков. ЕЦБ на последнем решении в сентябре 2023 года вновь повысил процентную ставку с целью снижения все еще высокой инфляции.
ФРС США допускает еще одно повышение процентной ставки, что в том числе связано с опасениями по ускорению инфляции на фоне роста нефтяных котировок, вызванных продлением добровольных ограничений поставок со стороны стран ОПЕК+. В России в сентябре 2023 года вследствие ускорения инфляции продолжилось ужесточение денежно-кредитной политики.
Рост экономики складывается в соответствии с прогнозами Национального банка. За январь-август 2023 года ВВП Казахстана вырос на 4,9% в годовом выражении. Деловая активность расширяется вследствие устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора. Основной вклад в рост экономики продолжают вносить отрасли строительства, торговли, промышленности, а также информации и связи", - заявили в пресс-службе.
Проинфляционные риски связаны с усилением фискального импульса в текущем году и незаякорением инфляционных ожиданий. Важным фактором является также потенциальная реализация отложенных вторичных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ, которые ранее компенсировались динамикой курса тенге, и ухудшение прогнозов по урожаю пшеницы в текущем году.
Со стороны внешнего сектора основным источником рисков для будущего роста цен является неопределенность геополитической обстановки. Риски включают ускорение инфляции в России, а также возможный рост мировых цен на продовольствие в результате не возобновления "Зерновой сделки", - отмечается в сообщении.
Наблюдаемое ритмичное замедление инфляции позволило реализовать имеющееся пространство по снижению базовой ставки. При этом ввиду наличия ряда проинфляционных рисков как во внешнем секторе, так и внутри экономики возможности ее дальнейшего снижения в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.
Умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ближе к нижней границе прогнозного коридора 10-12% по итогам 2023 года, а также ее стабилизации на уровне цели в 5% в среднесрочной перспективе. Национальный Банк будет отслеживать траекторию схождения годовой инфляции к таргету, чтобы своевременно реагировать на возможные отклонения", - резюмировали в Нацбанке.
Очередное плановое решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 24 ноября 2023 года.
Напомним, в августе Нацбанк РК снизил базовую ставку до 16,5%.
Ранее в Нацбанке рассказали о причинах ослабления курса тенге.
06.10.2023, 11:04 31996
Изменились правила регистрации на портале электронных счетов-фактур
Для регистрации понадобятся биометрические данные
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Процесс регистрации на веб-портале электронных счетов-фактур изменится, сообщает Комитет государственных доходов РК.
Для регистрации понадобится биометрическая идентификация.
При этом пользователям, ранее зарегистрированным в ИС ЭСФ, при повторной регистрации применение биометрической идентификации личности не требуется", - отметили в комитете.
Подробная инструкция по регистрации в ИС ЭСФ с применением биометрической идентификации личности доступна на веб-портале ИС ЭСФ в разделе "Руководство пользователя", а также на сайте КГД МФ РК (раздел ИС ЭСФ, подраздел "Информационные материалы по системе", пункт 8).
Видеоурок по регистрации с биометрией можно просмотреть на Youtube-канале КГД.
Ранее сообщалось, что в РК введут обязательную биометрию для входа в мобильное приложение eGov Mobile.
Также с 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопия при документировании.
04.10.2023, 11:39 42326
Капвложения в сферу обороны, госуправления и соцобеспечения превысили 80 миллиардов тенге
Наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Алматы: 19,7 млрд тенге - в 2,5 раза больше, чем годом ранее
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане капвложения в сферу обороны, госуправления и соцобеспечения за год выросли на треть и превысили 80 миллиардов тенге.
За январь-август 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 80,4 млрд тенге - сразу на 38,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост физического объема капвложений составил 31,4%", - сообщает Finprom.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатель составлял 58,1 млрд тенге, годовой рост - в 2,2 раза.
В региональном разрезе наибольший объем капвложений в секторе пришелся на Алматы: 19,7 млрд тенге - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
На второй и третьей строчках расположились Туркестанская (10,6 млрд тенге, минус 26%) и Мангистауская (7 млрд тенге против 232,4 млн тенге годом ранее) области.
Меньше всего инвестиций пришлось на Улытаускую, Акмолинскую и Павлодарскую области: 36,3 млн, 378,3 млн и 838,8 млн тенге соответственно.
В разрезе источников финансирования 51,1% капвложений было обеспечено за счет местных бюджетов: 41,1 млрд тенге - сразу на 68% больше, чем годом ранее.
На республиканский бюджет пришлось 21,5 млрд тенге (минус 33,1% за год), на заемные небанковские средства - 14,8 млрд тенге (против 361,4 млн тенге годом ранее), на собственные средства предприятий - 3 млрд тенге (рост в 2,6 раза).
Тем временем в Казахстане изменят условия государственного оборонного заказа: для силовиков будет предусмотрена возможность закупать комплектующие и запчасти незначительной стоимости в порядке госзакупок, передает inbusiness.kz.
Эти и другие изменения вносятся в соответствующий закон, регулирующий оборонную промышленность и государственный оборонный заказ, для упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники и в целом для повышения эффективности работы всей системы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца года создадут Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
04.10.2023, 09:58 43316
В Казахстане тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тепличные хозяйства получат субсидии на энергоресурсы. Министерством сельского хозяйства РК внесены изменения в действующие правила субсидирования. Документ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и вступил в силу с 3 октября 2023 года.
Согласно внесенным изменениям, тепличные хозяйства смогут получить поддержку от государства через субсидирование расходов на электроэнергию, уголь и газ в период межсезонья на один культурооборот овощных культур в защищенном грунте возделываемых в отапливаемых промышленных тепличных комплексах и фермерских теплицах. Перечень приоритетных культур и нормативы субсидирования будут утверждаться местными исполнительными органами", - сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что обязательным требованием к фермерским теплицам при получении субсидий является наличие сертификата (отчета) соответствия технологиям производства. Национальный стандарт был разработан Комитетом технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с МСХ, представителями бизнеса и вступил в силу 1 мая 2023 года.
По всем вопросам получения сертификата можно обращаться в Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК. Также стандарт размещен на сайте www.new-shop.ksm.kz
Напомним, что решение о субсидировании расходов на энергоресурсы тепличным хозяйствам как дополнительная мера господдержки было принято правительством в начале 2023 года, когда фермеры Туркестанской области пострадали от сильного снегопада.
Также для развития производства овощных культур закрытого грунта осуществляется господдержка путем субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды. Помимо этого тепличным хозяйствам в рамках инвестсубсидирования субсидируются расходы при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов. При этом в рамках проводимой работы по совершенствованию субсидирования вносятся изменения в части увеличения возмещения с 25% до 30% затрат.
В обновленных правилах субсидирования увеличены нормативы субсидий на семена в среднем на 30%. Эта мера господдержки связана с удорожанием семенного материала на рынке.
02.10.2023, 12:26 54866
Курс тенге за сентябрь ослаб на 3,4%
Общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц составил 3,4 млрд долларов США
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Курс тенге по итогам сентября ослаб на 3,4%, до 474,99 тенге за доллар США, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 158 до 162 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,4 млрд долларов США.
Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 1155 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 34% от общего объема торгов и не более 55 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в сентябре продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 200 млн долларов США, или порядка 6% от общего объема рынка.
В рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) Национальным банком в сентябре были также осуществлены покупки валюты в размере 60 млн долларов США.
Валютных интервенций в сентябре Национальный банк не проводил.
На основе имеющихся прогнозных заявок правительства предварительно в октябре Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,5 до 1,6 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в октябре ожидается в размере от 100 до 150 млн долларов США, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере от 50 до 70 млн долларов США", - рассказали в Нацбанке.
Там также отметили, что будут и далее давать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке и причинах ослабления курса тенге.
02.10.2023, 12:02 55536
Kaspi.kz признан главным "Трансформатором года"
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На ежегодном Kazakhstan Growth Forum состоялась традиционная церемония награждения лучших казахстанских компаний.
Главным "Трансформатором года" названа компания Kaspi.kz - за популяризацию и интеграцию государственных и других цифровых сервисов в повседневную жизнь казахстанцев, сообщает пресс-служба компании.
Сегодня Казахстан является одной из самых развитых стран мира в предоставлении государственных услуг онлайн, что является важным источником гордости для каждого казахстанца, - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. - Спасибо всем государственным органам, которые стремятся сделать госуслуги еще более доступными для всех казахстанцев. Мы благодарим за доверие и совместную работу Министерство цифрового развития, АО "Национальные информационные технологии", НАО "Правительство для граждан", Министерство финансов, Комитет государственных доходов, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство юстиции, Комитет по правовой статистике Генеральной прокуратуры, Комитет административной полиции МВД и другие учреждения, задействованные в создании современных цифровых сервисов для граждан. А казахстанцы получают государственные услуги легко и быстро прямо в своем смартфоне. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами. Спасибо жюри форума за высокую оценку нашей работы!", - заявили представители Kaspi.kz.
Лучшие компании страны ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum.
В этом году в него вошли такие авторитетные эксперты, как Ораз Жандосов, Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (АФК), Ельдар Абдразаков (Kazakhstan Growth Forum), Екатерина Бенджамин (IFC), Ерлан Досымбеков (EY), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Андрей Беклемишев (IDC), Дулатбек Икбаев (McKinsey & Company), Дана Инкарбекова (PwC), Дина Урастаева (Qazaq Independent Directors).
29.09.2023, 18:50 68526
Комитет госдоходов сокращает количество налоговых деклараций
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проводит работу по сокращению количества форм налоговой отчетности на 30%, сообщили в пресс-службе КГД.
С 2009 года по сегодняшний день количество форм сокращено на 44%, или с 70 до 39. В результате из утвержденных на сегодня 39 форм налоговой отчетности КГД рассматривает оставить порядка 20 форм", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в планах внедрить функционал предварительного заполнения деклараций на основании данных информационных систем, что упростит их заполнение.
Также в рамках нового Налогового кодекса предлагается отменить обязательство сдавать отчетность при нулевых показателях.
Введение данной нормы позволит избежать ареста счетов, административных штрафов, а также включения в список бездействующих налогоплательщиков", - добавили в пресс-службе.
Напомним, теперь госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги могут представить декларацию с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile.
28.09.2023, 14:27 74181
О причинах ослабления курса тенге рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке и причинах ослабления курса тенге.
По ее словам, несмотря на то что нефтяные котировки находятся на уровне выше 90 долларов за баррель, целый ряд как внешних, так и внутренних факторов складывался против тенге и привел к его краткосрочному ослаблению.
1. Глобальное укрепление доллара США
С начала сентября индекс DXY, отражающий динамику доллара США против валют развитых стран, укрепился на 2,9%, а против корзины валют развивающихся стран доллар окреп на 2,6%. К примеру, мексиканское песо к доллару США ослабло за сентябрь на 3,7%, чешская крона на 4,4%, тайский бат на 4,7%. Таким образом, очевидно, что укрепление доллара носит глобальный характер.
Усиление американской валюты происходит из-за ожиданий рынка касательно того, что до конца года возможно еще одно повышение ставки ФРС и, более того, что высокая ставка ФРС сохранится дольше. Риторика ФРС с последнего заседания по ставке подтверждает эти ожидания. Доходности госбумаг США выросли до рекордных значений: 4,61% по 10-летним бумагам и 4,72% по 30-летним. Это сделало доллар США более привлекательным", - пояснила зампред Нацбанка.
2. Рост спроса на валюту со стороны казахстанских импортеров
Это так называемый сезонный спрос, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств", - сообщила Молдабекова.
3. Приостановление правительством обязательства квазигосударственного сектора по продаже части экспортной валютной выручки
До приостановления нормы обязательная продажа экспортерами создавала постоянный объем предложения валюты на рынке, в среднем от 220 до 420 млн долларов в месяц. Это оказывало стабилизирующий эффект на курс тенге, т.к. участники рынка закладывали обязательную продажу долларов со стороны КГС в свои ожидания и расчеты.
4. Понижение ставки Нацбанком против сохраняющейся ставки ФРС США
По словам Молдабековой, это снизило привлекательность тенге.
Как вы знаете, на фоне снижения инфляции Нацбанк снизил базовую ставку на 0,25% до уровня 16,5% в конце августа. Между тем 21 сентября ФРС США оставила ключевую ставку без изменений и, более того, заявила, что жесткая монетарная политика сохранится еще надолго с возможным дополнительным ужесточением на 0,25% до конца текущего года. Это разнонаправленное действие в политике двух центробанков повлияло на снижение привлекательности тенговых активов", - отметила она.
Сочетание этих факторов в моменте привело к краткосрочному ослаблению тенге. С начала сентября курс тенге/доллар снизился на 4,5%.
С другой стороны, фундаментальные факторы, такие как цена на нефть и общее состояние платежного баланса, будут оказывать поддержку тенге и повышать баланс на внутреннем валютном рынке.
Молдабекова отметила, что Нацбанк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для поддержания ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса. Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге.
Напомним, в августе Нацбанк РК снизил базовую ставку до 16,5%.
Читаемое
12.10.2023, 11:11В Минобороны обсудили вопросы казахстанско-индийского военного сотрудничества 12.10.2023, 11:28Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом29051Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом 12.10.2023, 11:3528001Законопроект о начислении детям средств из Нацфонда вернули в мажилис на доработку 12.10.2023, 10:4126826Президент поручил ускорить внедрение 5G в Казахстане 12.10.2023, 11:1126021Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области 05.10.2023, 19:52237881В Жамбылской области планируют запустить крупный горно-металлургический комбинат 05.10.2023, 16:21213666Катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана 06.10.2023, 09:56205411В правительстве обсудили цены на продукты и возможные риски в межсезонье 06.10.2023, 14:32200896Премьер поручил ускорить передачу ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность 07.10.2023, 12:57191011На Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года301506Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27300651Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58299721В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34295356В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10282531В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?