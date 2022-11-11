В сенате рассмотрели законопроект о трехлетних трансфертах общего характера

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената рассмотрели проект закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы", разработанный в условиях преобразования административно-территориального устройства и создания трех новых областей.

В среднесрочном периоде общенациональным приоритетом региональной политики выступает обеспечение "сбалансированного территориального развития" на уровне базовых услуг, законодательно гарантированных для каждого гражданина. Новые трехлетние трансферты общего характера направлены на решение данной задачи, в том числе путем применения отдельных подходов по совершенствованию межбюджетных отношений", - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, первое направление подходов нацелено на дальнейшее повышение самостоятельности регионов.

В прошлом году правительством проведена работа по совершенствованию методологии прогнозирования доходов местных бюджетов. По рекомендациям депутатов парламента и Счетного комитета выработаны подходы для учета налогового потенциала регионов. Вместе с тем правительством и в нынешнем трехлетнем периоде продолжена практика по укреплению доходной базы местных бюджетов с учетом положительного опыта от передачи КПН от МСБ", - сказал глава МНЭ.

Законопроектом учтены дополнительные поступления в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге. По оценке МНЭ, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, установленных на 2020-2022 годы.

По прогнозам, доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году.

Министр сообщил, что в реализацию поручения главы государства по дебюрократизации бюджетного планирования начата работа по сокращению межбюджетных трансфертов.

Во-первых, в базу местного бюджета переданы объемы целевых текущих трансфертов с сохранением их целевого назначения. Их доля в объемах трансфертов общего характера в плановом периоде в среднем составит 60%. Это позволит упростить бюджетные процедуры и обеспечить своевременное доведение бюджетных средств до конечных получателей.

Во-вторых, законопроектом постепенно решается задача по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров.

Для них в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволяет снизить долю изъятий в собственных их доходах с 31% до 18% в трехлетнем периоде.

Третье. Для реализации основополагающего принципа межбюджетных отношений "обеспечения равного доступа к базовым услугам" применены подходы по учету региональных особенностей регионов.

Для этого актуализированы отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволяют объективно учитывать расходы местных бюджетов.

Это позволило увеличить прогноз текущих затрат регионов в среднем на 1,1 трлн тенге, или на 23%, для выравнивания их бюджетной обеспеченности в плановом периоде.

Глава МНЭ проинформировал, что с учетом обозначенных подходов законопроектом установлены три региона-донора - города Астана и Алматы, Атырауская область, по которым бюджетные изъятия определены в следующих объемах:

в 2023 году - 432 млрд тенге;

в 2024 году - 469 млрд тенге;

в 2025 году - 504 млрд тенге.

По остальным 17 регионам объемы бюджетных субвенций составили:

в 2023 году - 5,0 трлн тенге;

в 2024 году - 5,3 трлн тенге;

в 2025 году - 5,8 трлн тенге.

Таковы основные направления законопроекта. Его своевременное принятие позволит сохранить сбалансированность местных бюджетов в плановом периоде для обеспечения гарантированных государством госуслуг и социальных благ для населения", - заключил Куантыров.





По итогам рассмотрения решено направить в мажилис поправки к проекту закона, внесенные сенатом.