В середине января будет составлен список детей, которые получат деньги по программе "Нацфонд - детям"  

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию должны представлять руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.





Как напомнили в Комитете государственных доходов Минфина РК, с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. С этого момента "входную" декларацию начали представлять госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги - порядка 580 тысяч физических лиц.





На втором этапе, в 2023 году, декларацию представили работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги -порядка 2,1 млн человек.





На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представят руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это коснется порядка 3,9 млн физлиц.





На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, декларацию представят остальные категории граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Планируется охватить более 6,4 млн физических лиц.





Всего в систему всеобщего декларирования должны войти около 13 млн человек, отметили в комитете.





Какие сведения указать в декларации





Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Такие как:





• недвижимость и транспорт за рубежом;





• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов США (1000 МРП);





• доля участия в иностранной компании;





• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);





• договор долевого участия (доля в жилом здании);





• инвестиционное золото (золото в слитках);





• объекты интеллектуальной собственности и авторского права;





• наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);





• нотариально заверенные договора займов с другими лицами. Нотариально заверить такую задолженность можно до подачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года). При этом факт передачи денег должен быть совершен до 31 декабря 2023 года.





• другое имущество (по желанию), стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другие) - оценку нужно сделать до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31 декабря 2023 года.





В последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение.





В ежегодной декларации о доходах и имуществе отражаются:





• доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доходы из-за рубежа и другие);





• налоговые вычеты (расходы на медуслуги, образование, выплаты по ипотеке, вычет для многодетных семей);





• приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и другие);





• источники приобретения дорогостоящего имущества;





• ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и другие);





• договор долевого участия (доля в жилом здании);





• инвестиционное золото (золото в слитках);





• нотариально заверенные договора займов физических лиц;





• доля участия в иностранной компании;





• недвижимость и транспорт за рубежом;





• деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысячи долларов США (1000 МРП).





Нужно ли декларировать подарки





Во "входной" декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) ценные подарки декларируются если они получены в виде:





• недвижимости и транспорта, зарегистрированные за рубежом, доли в иностранной компании. При этом квартира, транспорт, доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированные в Казахстане, отражать не нужно;





• наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);





• доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота, объекта интеллектуальной собственности





• другого имущества - отражается по желанию, если стоимость за единицу такого подарка превышает 3,4 млн тенге (1000 МРП). Такая оценка должны быть проведена независимым оценщиком по состоянию на 31 декабря 2023 года.





В ежегодной декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) ценные подарки отражаются если получены в виде:





• недвижимости, транспорта, доли в иностранной компании, ценных бумаг и другого имущества, зарегистрированного за рубежом





• денег как доход, подлежащий обложению самостоятельно





• безвозмездно полученного имущества, находящегося в Республике Казахстан и за рубежом. Сведения о безвозмездном получении указывают государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.





Если подарки получены от физических лиц и не предназначены для использования в предпринимательских целях, то подоходным налогом они не облагаются.





Как задекларировать домашних и сельскохозяйственных животных





В декларации об активах и обязательствах граждане по желанию могут задекларировать дорогие породы животных и птиц, стоимость которых превышает стоимость 3,5 млн тенге (1000 МРП) за единицу.





Например, породистый скакун, экзотическое животное или птица. Животные и птицы для разведения или использования в собственных нуждах декларировать не нужно. Сведения по сельскохозяйственным и домашним животным органы государственных доходов получат от уполномоченных органов", - уточнил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Нуржан Куандыков.





Способы и срок представления декларации





Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-порталы "Кабинет налогоплательщика", "Электронного правительства", мобильные приложения e-salyqАzamat, Halyk, Bank Centercredit. Около 99% граждан представили декларации в электронном виде. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.





Как подготовиться к всеобщему декларированию





Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.





Поэтому перед заполнением декларации следовало до 31 декабря 2023 года:





подготовить соответствующие подтверждающие документы;





разместить денежные средства (свыше 10 000 МРП - 34,5 млн тенге) на банковских счетах;





проверить наличие активов и обязательств в Казахстане посетив следующие сайты:









2) по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru





3) по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz





4) по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu





По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.





Административная ответственность физических лиц





За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП).





За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз - предупреждение, за повторное нарушение в течение года - штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП).





За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года - штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение - штраф в размере 300%.





Как проводится налоговый контроль доходов физических лиц





Вначале проводится камеральный контроль - мониторинг расходов физических лиц следующим образом: проверяется наличие/отсутствие декларации и выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации и занижение доходов.





Затем в отношении граждан не устранившим нарушения по итогам камерального контроля проводится налоговая проверка.



